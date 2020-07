Potsdam

Erneuter Rückschlag für den zerstrittenen Beirat für Menschen mit Behinderung: Ein weiteres Mal ist die Nachwahl für den Vorstand gescheitert. Damit arbeitet der Beirat, der ein offizielles Gremium der Landeshauptstadt ist, seit einem Dreivierteljahr mit einem Not-Vorstand.

Derweil mehren sich die Zweifel, ob der Beirat in seiner aktuellen Form und Verfassung überhaupt arbeits- und beschlussfähig ist. So hatten die Mitglieder des Sozialausschusses in der Sitzung vor der Sommerpause darauf gedrungen, die Verwerfungen im Beirat endlich beizulegen und sich wieder auf die ureigenste Bestimmung zu besinnen – darauf, Potsdam für Inklusion und Teilhabe zu sensibilisieren, Ansprechpartner für Menschen mit und ohne Behinderung und Berater der Stadtverordneten zu sein.

Stadtverordneten haben sich eingeschaltet

Diese hatten im Juni auf Anregung der Grünen beschlossen, dem Beirat einen externen Moderator für ein Krisengespräch zur Seite zu stellen. Dass die Beiratsvorsitzende im Sozialausschuss ankündigte, bereits vor der empfohlenen Moderation nachwählen zu lassen, irritierte. Einige Politiker warnten davor, die Wahlen durchzuziehen, bevor die Moderation stattgefunden hat. „Ich bin skeptisch, dass es jetzt mit der Neuwahl getan ist“, sagte etwa Birgit Eifler (Grüne) im Ausschuss. „An der ganzen Konstellation ändert sich dadurch relativ wenig. Wäre es nicht sinnvoller, erst die Mediation zu machen, dadurch vielleicht Konflikte zu klären – aber zumindest das Angebot an alle zwanzig Beiratsmitglieder heranzutragen?“

Sozialausschuss : „Warum jetzt mit aller Macht und Gewalt die Wahl?“

Auch die Ausschussvorsitzende äußerte Bedenken: „Warum jetzt mit aller Macht und Gewalt die Wahl?“ fragte Imke Eisenblätter ( SPD). „Wem dient das? Wozu soll das nützlich sein? Warum jetzt nicht einen Cut machen und gucken, dass man sich mit einem Mediator wieder findet. Dass man eine Basis schafft, miteinander zu arbeiten – und dann neu startet. Ich glaube, dass die Probleme nur größer werden, wenn Sie jetzt mit gewissem Druck eine Vorstandswahl übers Knie brechen und die Probleme, die intern bestehen, noch immer nicht aus der Welt geschafft sind.“

Erneut erscheinen zu wenig Wahlberechtigte

Die Bedenkenträger sollten Recht behalten. Laut Beiratssatzung müssen für eine Wahl wenigstens 14 Mitglieder anwesend sein. Die Blamage: Zu dem Termin im Treffpunkt Freizeit waren nur zwölf Mitglieder erschienen – zwei mehr als beim vorherigen Versuch mitten in die Corona-Zeit.

Ein Termin für den nächsten Versuch steht noch nicht fest. Die Vorsitzende des Beirats war für eine Stellungnahme weder telefonisch noch per E-Mail zu erreichen. Beiratsmitglieder berichten derweil, am Dienstagabend sei erneut die Diskussion aufgekommen, die Satzung des Beirats, in der dessen Zusammensetzung festgeschrieben ist, zu ändern. Schon im Sozialausschuss hatte die Beiratsvorsitzende bekannt, sie sei der Meinung, man brauche keinen großen Vorstand: „Es ist alles sehr aufgebläht.“ – Derzeit sind von fünf Vorstandsposten zwei besetzt.

Von Nadine Fabian