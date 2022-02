Babelsberg

Die Erweiterung des Universitätscampus Griebnitzsee in den Wald an der August-Bebel-Straße wird sich verzögern. Eigentlich wollte der Potsdamer Bauausschuss am Dienstagabend das Verfahren für den Bebauungsplan Nr. 160 „Westlicher Universitätscampus Griebnitzsee“ beschließen und der Verwaltung den Weg zur Fertigstellung der Verträge und Pläne mit der Hasso-Plattner-Stiftung ebnen.

Acht Neubauten im Wald in Babelsberg geplant

Doch es entbrannte eine Diskussion um die Baumassen für acht Gebäude, die mitten im Wald entstehen sollen. Am Ende setzten drei Stadtverordnete das übliche Verfahren durch, wonach die Pläne nicht nur final von den Stadtverordneten, sondern auf allen Zwischenschritten erneut in den Fachausschüssen beraten werden sollen. Laut Verwaltung gehen dadurch „vier bis sechs Monate“ verloren.

Die Pläne sehen vier Baufelder beiderseits der Bahnlinie im dortigen Wald vor. Das war 2019 bereits so beschlossen worden. In einer Planungswerkstatt wurde darauf Wert gelegt, dass die Gebäude so platziert werden, dass möglichst viele Bäume stehen bleiben können. Das Ergebnis: 70 Prozent der erhaltenswerten Bäume bleiben auch tatsächlich erhalten. Die Forstbehörde hat das genehmigt. Im März soll die öffentliche Auslegung beginnen. Der für Jahresende geplante Satzungsbeschluss und die Änderung des Flächennutzungsplans verschieben sich nun vermutlich auf 2023.

In dem Wald sind bereits Bäume gefällt worden. Quelle: Bernd Gartenschläger

Grüne erwarten Protest wie beim Nuthewäldchen Zentrum Ost

Die Kritik kam von mehreren Seiten: „Es gibt nur einzelne Bäume, aber keine Baumcluster zwischen den Gebäuden, wie eigentlich erhofft“, sagt Saskia Hüneke (Grüne). Ihr Fraktionspartner Ken Gericke warnte sogar: „Wenn der erste Baum fällt, wird das heftiger als in Zentrum Ost“, als es Proteste gegen die Abholzung des Nuthewäldchens gegeben hat.

Steffen Pfrogner (Die Andere) sagte: „Das ist der Ansatz für weitere Inanspruchnahme von Waldflächen entlang der Bahn in Richtung des Babelsberger Zentrum. Nicht morgen oder übermorgen, aber in zehn Jahren wird das kommen“, so Pfrogner. Seine Fraktion und die Linken, die auf den seit Beginn der Planungen eingetretenen Klimanotstand verwiesen, wollen das Verfahren deshalb „nicht durchwinken“, sondern sich noch einmal umfassend damit auseinandersetzen. Für die endgültige Entscheidung zeichnet sich allerdings eine Mehrheit für den Waldcampus ab.

Schon 2019 wurde Leitentscheidung für Waldcampus getroffen

Für den Baubeigeordneten Bernd Rubelt (parteilos) kommt der erneute Diskussionsbedarf überraschend, denn der Konflikt zwischen Walderhalt und Campus-Erweiterung war in einer Leitentscheidung 2019 zugunsten eines durchgrünten Campus aufgelöst worden. „Wir haben das mustergültig diskutiert. Und dem Rechnung getragen, den Wald zu integrieren. Es wird nicht besser, wenn wir das Verfahren verlängern“, sagte Rubelt. Seitdem habe es zwar den Klimanotstand gegeben, aber die Plattner-Stiftung haben „die ökologischen Fragen alle antizipiert“.

Eine weitere Überraschung im Planentwurf: Während die meisten Gebäude höchstens 17 Meter hoch werden dürfen, soll der Eingangsbereich des neuen Campusareals neben dem historischen Hauptgebäude bis zu 25 Meter hoch und eine neue Landmarke des Forschungsstandortes an der Bahntrasse werden.

