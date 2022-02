Potsdam-Waldstadt: Betrunkener greift Polizistin mit Schuh an 

Potsdam-Waldstadt

Ein Mann hat am Samstagnachmittag in einem Corona-Testzentrum am Moosfenn mit seinen Schuhen attackiert. Nach Angaben der Polizei wollte der 37-Jährige das Testzentrum nicht verlassen und hat deshalb einen 34-jährigen Mitarbeiter mit seinem Schuh geschlagen. Als die Polizei-Beamten gegen 14.30 Uhr am Einsatzort eintrafen, versuchten sie den Mann zu beruhigen, aber dieser wehrte sich erneut.

Er trat mit dem unbeschuhten Fuß nach einem weiteren Mitarbeiter und schlug gleichzeitig mit seinem Schuh auf eine 25-jährige Polizistin ein. Der Randalierer war offensichtlich betrunken, er hatte 2,87 Promille intus. Die Polizeibeamten nahmen den Mann in Gewahrsam, am Folgetag wurde er wieder entlassen. Gegen den Beschuldigten wurden mehrere Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, sowie dem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte, eingeleitet. Der attackierte Mitarbeiter und die Polizistin wurden nur leicht verletzt.

Von MAZonline/lkö