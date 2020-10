Waldstadt

Wegziehen? Peter Sauermann schüttelt den Kopf. „Niemals“, sagt er, „wo denken Sie denn hin!“ Seit 1980 wohnt der 74-Jährige in der Waldstadt II, erst in der Sonnentaustraße, seit Juli 2019 in einem Neubau Am Moosfenn. Am MAZ-Stand vor dem Waldstadt-Center hat er am Freitag Halt gemacht, um eine Liebeserklärung an die Waldstadt loszuwerden. „Das ist einfach richtig gut hier“, sagt er – und bleibt mit dem Lob an diesem Nachmittag nicht allein.

Kritik an Müll und Hundehaufen

Die Verkehrsanbindung, die Versorgung mit Geschäften, Ärzten, Banken und Postfiliale – das wissen die Waldstädter zu schätzen. Viele, die mit der MAZ ins Gespräch kommen, leben schon seit Jahrzehnten in dem Stadtteil, oft sogar in derselben Wohnung. Doch eins, das stört dann doch: der viele Müll – und die Hundehaufen, die deren Besitzer nicht wegmachen. Brigitte Schütze und Freundin Helga Kistner entdecken immer wieder stinkende Haufen auf ihrem Wäscheplatz. „Das stinkt rauf bis in die frische Wäsche und wenn man mal nicht genau hinschaut, tritt man rein. Einfach nur ekelig.“

Monika Seiffert ärgert sich zudem über die vielen Papierkörbe, die entweder abgebaut wurden oder „ewig nicht geleert“ würden, „überall liegt jetzt der Abfall rum“. Ein „bisschen mehr Sauberkeit und Ordnung“ dürfe man doch erwarten, sagt sie. „Da müsste die Stadt sich wirklich mehr kümmern.“ Auch ein Café oder eine schöne Gaststätte, „die fehlt mir hier“.

Als Familie in die Waldstadt gezogen

Noch recht neu in der Waldstadt sind Michelle Seidel (20) und Christopher Kunzmann, sie wohnen seit zwei Jahren am Caputher Heuweg und schätzen vor allem die Stille und das viele Grün. „Wir gehen gerne im Wald spazieren“, sagen sie.

Maria Kiethe und ihr Sohn Alexander (2) im Gespräch mit Lokalchefin Anna Sprockhoff. Quelle: Bernd Gartenschläger

Im Gegensatz zu den vielen alteingesessenen Waldstädtern noch recht neu in dem Viertel ist auch Maria Kiethe mit ihrer Familie. Vor sechs Jahren ist sie mit ihrem Mann in die Erich-Weinert-Straße gezogen, seit zweieinhalb Jahren gehört auch Sohn Alexander dazu. „Gegend und Wohnung sind super“, sagt sie, „nur die Miete ist echt heftig.“ 800 Euro warm muss die kleine Familie für die knapp 70 Quadratmeter in dem Block der Deutschen Wohnen zahlen. „Verdammt schwer zu stemmen“, sagt sie, „und das, obwohl wir beide arbeiten.“ Ansonsten geht es ihr wie vielen Waldstädtern: Auch sie hat das Viertel in ihr Herz geschlossen.

„Man kann hier einfach nicht wegziehen“

Karin Thiele, die seit 1979 in der Eduard-Claudius-Straße in einem der kleinen Doppelhäuser wohnt, geht sogar so weit zu sagen: „Man kann hier einfach nicht wegziehen.“ Mit ihrem Mann habe sie es in den letzten Jahrzehnten immer mal wieder überlegt zu gehen, „aber die Infrastruktur, das, was wir hier alles haben, das kann man einfach nicht zurücklassen“.

