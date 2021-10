Potsdam

Feuer in der Potsdamer Waldstadt: In der Nacht zu Sonntag gegen 3 Uhr wurde Feuerwehr in ein dort gelegenes Hochhaus gerufen. Kurz nachdem die ersten Löschfahrzeuge eintrafen, mussten die Einsatzkräfte weitere Kräfte nachalarmieren, da sich ein Feuer in einem Kellerverschlag befand.

Dichter schwarzer Rauch drang bereits durch den Eingang, aber die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Dadurch musste niemand das Hochhaus verlassen und es wurde auch niemand verletzt. Der gefährliche Rauch des Feuers hatte sich zum Glück nur minimal in dem Hochhaus verteilt.

Feuerwehr Potsdam mit 12 Einsatzwagen vor Ort

Die Kameraden der Berufsfeuerwehr entsorgten mit Hilfe einer sogenannten Schuttmulde die Überreste des Brandes aus dem Keller.

Die Feuerwehr musste in der Nacht auf Sonntag in die Potsdamer Waldstadt ausrücken. Quelle: Julian Stähle

Die Feuerwehr war mit 12 Einsatzwagen und etwa 35 hauptberuflichen und freiwilligen Kräften vor Ort, um das Feuer zu bekämpfen.

Wie es zu dem Brand kam ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach Angaben der Feuerwehrkräfte vor Ort sei es wahrscheinlich, dass der Brand von Menschenhand gelegt worden sei - ob nun fahrlässig oder mit Vorsatz müssen die Polizeibeamten klären.

Der Sachschaden konnte während des Einsatzes noch nicht mitgeteilt werden.

Von NonstopNews