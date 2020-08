Waldstadt I

In der Waldstadt haben zwei Unbekannte versucht, eine Frau im Rollstuhl zu berauben. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Bereits am Donnerstag in der vergangenen Woche kam es in der Straße Am Moosfenn, auf dem Weg zwischen der Schule und einer Pflegeeinrichtung, zu der Straftat.

Die Potsdamerin war dort mit ihrem Rollstuhl unterwegs, als plötzlich von hinten zwei bislang Unbekannte an den Rollstuhl herantraten. Einer der Beiden hat dann den Kopf der Frau nach unten gedrückt, während der andere versuchte, ihren Rucksack vom Rollstuhl zu lösen. Diesen hatte die Frau um den Sitz des Rollstuhls geschnallt.

Zeuge schlägt die Täter in die Flucht

Als ein bislang unbekannter Zeuge helfend hinzukam, entfernten sich die Täter unerkannt. Die Frau zeigte den Vorfall erst einige Tage später an. Die Polizei bittet nun den helfenden Zeugen, der anschließend mit einem weißen Kastenwagen davon fuhr, sich zu melden und sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen.

Zudem bittet die Polizei., weitere Zeugen, die möglicherweise sachdienliche Hinweise geben können, sich ebenfalls in der Inspektion Potsdam unter 0331-55080, zu melden.

