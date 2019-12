Mieter der Sonnentaustraße sitzen unverhofft wieder im Warmen

Waldstadt

Die eisigen Zeiten haben für die Mieter in der Potsdamer Sonnentaustraße ein Ende. Zumindest vorerst. Seit dem 18. Dezember hatte in den Wohnblöcken weder die Heizung noch das Warmwasser funktioniert, Abhilfe war nicht in Sicht. Frühestens in der 7. Kalenderwoche 2020 könne die Warmwasserversorgung wieder vollständig hergestellt werden, teilte das Wohnungsunternehmen am Freitag auf MAZ-Anfrage mit – und wies gleich selbst darauf hin: „Es besteht das in solchen Fällen übliche Mietminderungsrecht.“

Doch nun die unverhoffte Wendung: Die Wärmeversorgung funktioniert wieder. „Am Freitag waren Monteure da, die das Problem scheinbar provisorisch in den Griff bekommen haben“, sagt Mieterin Astrid Lücke auf MAZ-Nachfrage. „Ganz langsam wurde es wieder warm.“ Ganz traut die 51-Jährige dem Frieden allerdings nicht. „Wer weiß, wie lange das so bleibt“, sagt sie, „immerhin hieß es ja vom Vermieter, dass das notwendige Reparaturteil erst im Februar geliefert werden kann.“

Alle hoffen, dass es warm bleibt

Seit der 46. Kalenderwoche – also seit Mitte November – ist der Pro Potsdam nach eigener Aussage das Problem mit der Heizanlage bekannt. Doch weil für die Reparatur eine Sonderanfertigung notwendig sei, dauere es, erklärte eine Pro-Potsdam-Sprecherin.

Sie froren in der Sonnentaustraße: Veronica Koch (63), Astrid Lücke (51) und ihr Mann Klemens (55) Quelle: Rainer Schüler

Die Wärmeversorgung konnte zunächst noch aufrecht erhalten bleiben – bis zum 18. Dezember. Da sei die Anlage nach Angaben der Mieter komplett ausgefallen. Astrid Lücke berichtete, dass es in ihrer Wohnung nur noch 13 oder 14 Grad warm geworden sei, das „ Warmwasser“ gerade mal vier Grad plus erreicht habe. Am vergangenen Freitag seien sie und andere Mieter nach etlichen ergebnislosen Beschwerde-Anrufen mit einem Brief direkt zur Pro Potsdam gegangen und hätten ihrem Unmut persönlich Luft gemacht.

Wie es die Monteure genau geschafft haben, die Heizung trotz des defekten Teils wieder zum Laufen zu bringen, weiß Lücke nicht. „Ich hoffe nur, dass es hält“, sagt sie. „Gefroren haben wir nämlich schon genug.“

Von MAZonline