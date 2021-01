Es ist der Wert, von dem in dieser Corona-Pandemie vieles abhängt: die 7-Tage-Inzidenz. Doch warum steht überall ein anderer Wert? Das RKI meldet für Potsdam am Donnerstag einen Wert von 297,8, die Stadt Potsdam von 139,2. Viele fragen sich: Was steckt dahinter?