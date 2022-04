Potsdam

Florian Kosak ist Geschäftsführer von Unicorn Workspaces. Die Firma betreibt eigentlich Co-Working-Spaces, etwa am Neuen Markt in Potsdam. Seit der Corona-Pandemie ist die Firma auch im Geschäft mit Corona-Schnelltests.

Was wird nach Aufhebung der vielen Corona-Regeln aus Ihren Potsdamer Testzentren?

Florian KosakWir werden die Testzentren am Neuen Markt und im Stern-Center über den Sommer offenhalten, denn wir gehen davon aus, dass der kostenlose „Bürgertest“ nur pausiert und zum Winter von der Regierung wieder aktiviert werden wird. Wir fahren sie jetzt personell runter, aber man kann immer einen Test machen.

Wie viele positive Ergebnisse haben Sie eigentlich?

Diese Quote ist mittlerweile extrem hoch. Neun Prozent aller unserer Tests in Brandenburg sind positiv. Im Sommer 2021 war nur einer von 1000 Tests positiv. Im Februar waren es schon etwa 60 Tests und jetzt sind es 90 von 1000. Das zeigt, dass es eine hohe Schatteninzidenz gibt. Ich schätze, dass wir in Wahrheit eine 1500er-Inzidenz haben – also etwa doppelt so hoch, wie der offizielle Wert. Und unsere Datenlage ist ziemlich gut. Wir haben in Potsdam in den letzten zwölf Monaten gut ein Drittel aller kostenlosen Bürgertests durchgeführt, mittlerweile mehr als 160.000 Stück.

Sind die Tests weiterhin kostenfrei?

Bis Ende Juni sind sie nach aktuellem Stand kostenfrei, wenn der Gesundheitsminister das nicht verkürzt. Anschließend kostet ein zertifizierter Schnelltest bei uns 9,90 Euro und ein PCR-Test kostet 99 Euro.

Wie entwickelt sich der Testbedarf nach Aufhebung vieler Regeln?

Wir hatten zuvor prognostiziert, dass sich die Zahl der Tests halbiert und das ist auch eingetreten. In Potsdam machen wir gerade 200 Schnelltests am Tag und dazu einige PCR-Tests. Vorher waren das eher 350-400 Schnelltests. Wir könnten zigtausende Menschen täglich testen, aber die Leute kommen weniger oder machen Selbsttests. Und wer schon von Corona genesen ist, zeigt weniger Bereitschaft sich zu testen. Ich halte es weiterhin für wichtig sich in zertifizierten Testzentren zu testen, da dort der Nasen-Rachenabstrich professionell durchgeführt wird. Ein selbst durchgeführter Test im vorderen Nasenbereich ist deutlich ungenauer und entdeckt nur jede zweite Infektion.

Von Peter Degener