Potsdam

Brandenburg ist das wasserreichste Bundesland Deutschlands. Gerade bei der derzeitigen Hitze, nehmen das viele Potsdamer zum Anlass, sich abzukühlen. Doch auch wenn es hier keine Krokodile oder Piranhas gibt – die Seen und Flüsse sind nicht ohne ihre Gefahren. Die Wasserwacht hat es sich zum Ziel gesetzt, möglichst viele Menschen vor dem Ertrinkungstod zu retten.

Doch gerade beim derzeitigen Ansturm auf die Strände geht das nur mit etwas mithilfe der Potsdamer selbst. Denn auch wenn die Wasserwacht ihr Bestes gibt, sei jeder immer noch für sich selbst verantwortlich, sagt Lee Jerome Schumann, Referent Einsatzdienste beim Roten Kreuz Brandenburg.

Unbewachte Stellen mit Vorsicht genießen

Da Brandenburg so viele Seen hat, gebe es auch viele unbewachte Badestellen. Diese heiße es mit ganz besonderer Vorsicht zu genießen. Ein unüberlegter Kopfsprung an der falschen Stelle könne schnell gefährlich Enden. „Viele Seen in Brandenburg sind eigentlich breite Flüsse mit Strömung“, erklärt Schumann. „Das ist zwar nicht wie bei einem Gebirgsfluss, dass es einen wegreißt, kann aber trotzdem gefährlich sein“, fügt er hinzu.

Die DRK-Wasserwacht ist auf Potsdams Gewässern ehrenamtlich im Einsatz. Quelle: Julian Stähle

In Brandenburg würden besonders die Elbe und Oder starke Strömungen aufweisen, sagt er. Auch komme es vor, dass die Strömung eines Flusses kaltes Wasser unter wärmeres mischt. Dann könne man beim Abtauchen aus der oberen Schicht in die kältere mitunter einen Temperaturschock bekommen. Das wiederum könne zum Ertrinken führen.

Schwimmer in Potsdams Havel für Kapitäne schwer zu erkennen

In Potsdam stellen Schifffahrtsstraßen eine besondere Herausforderung dar. Da beim Schwimmen nur der Kopf aus dem Wasser ragt, könne man leicht übersehen werden, wenn man in die Fahrtrinne schwimmt, warnt Schumann. „Ganz Potsdam ist eine Schifffahrtsstraße“, sagt er. Man müsse bedenken, dass Wasserfahrzeuge einen besonders langen Bremsweg haben, und außerdem noch zusätzliche Gefahr vom Sog größerer Boote ausginge.

Benjamin Oschmann ist seit mehr als 25 Jahren freiwillig bei der Potsdamer Wasserwacht dabei. Auch er sehe, dass viele Leute nicht mit dem nötigen Respekt ans Schwimmen gingen. „Leider kann man sehr oft beobachten, dass etwa im Park Babelsberg Leute von der Anlegestelle des Wassertaxis springen“, sagt er.

Wehre erzeugen Wasserwalzen

Auch die Strömung einiger Flüsse sei nicht zu unterschätzen. Die Nuthe etwa habe Wehre, welche gefährliche Wasserwalzen verursachen könnten, sagt Oschmann. Der Wasserstand sei zwar derzeit niedrig und die Flussgeschwindigkeit deshalb auch nicht so hoch, „doch es kommen auch mal wieder andere Tage“, sagt er.

Zwar gebe es in Potsdam keinen konkreten Hotspot für Badeunfälle, doch gälten auch hier wie im Umland die allgemeinen Regeln zur Sicherheit beim Schwimmen.

Der Fachmann weiß: Ertrinken kann man auch an Land

Bei etwa 50 Einsätzen jährlich müsse die Wasserwacht einen Rettungswagen nachalarmieren, sagt Schumann. Doch selbstverständlich gebe es im Jahr viel mehr Einsätze, bei denen die Retter vor Ort das Problem lösen könnten: „Zum Beispiel sich ein Schwimmer überschätzt, aber nach einer Stunde am Strand wieder soweit fit ist, dass er nach Hause kann“, erklärt Schumann. In so einem Szenario brauche es aber auch eine gewisse Vorsicht, denn auch an Land könne man ertrinken, sagt Schumann. „Wenn man beim Schwimmen Wasser einatmet, sammelt sich das in der Lunge. Dann kann man auch am Trockenen bis zu 24 Stunden nach dem Schwimmen noch ertrinken“, so Schumann. Oft merke man selbst gar nicht, dass man Wasser in der Lunge hat, bis es schon gefährlich wird.

Schnittwunde oder Herzinfarkt

Generell unterscheide man bei der Wasserwacht zwischen Badeunfällen und Ertrinkungsunfällen. Während Ertrinkungsunfälle nur durch das Inhalieren von Wasser geschehen, sind Badeunfälle vielfältiger: Etwa, wenn sich ein Badegast beim Barfußgehen schneidet. Oder, wenn eine ältere Person im Wasser einen Herzinfarkt bekommt. „Da es immer mehr ältere Menschen gibt, die schwimmen gehen, sind Kreislaufprobleme ein wichtiges Thema“, sagt Schumann. Man müsse seinen Körper gut einschätzen können, denn: „Alles, was einem an Land passieren kann, kann auch im Wasser passieren.“

Von Mitte Mai bis zum frühen Herbst – normalerweise Mitte September bis Anfang Oktober – gehe die Hauptsaison der Wasserwacht des DRK Brandenburg. Neben Lebensrettung würde dabei auch technische Hilfeleistung angeboten, sagt Schumann. So müssten manchmal Boote, die auf den Schifffahrtsstraßen liegen geblieben sind, abgeschleppt oder Ölsperren für die Feuerwehr ausgebracht werden.

Ganz wichtig sei es auch, die Baderegeln zu beachten. Etwa, sich erst abzukühlen, bevor man ins Wasser geht, um einen Temperaturschock zu vermeiden. Oder nicht in ein seichtes oder unbekanntes Gewässer zu springen, und schon gar nicht kopfüber. Auch nicht direkt nach dem Essen schwimmen zu gehen wird von der Wasserwacht geraten. Für all jene, die dieses Jahr nicht verreisen, sondern in Brandenburg zum Strand wollen, hat Schumann noch eine ganz große Bitte: „Achtet aufeinander und auf eure Kinder.“

Von Linus Höller