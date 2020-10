Sie soll einen falschen Kopf mit verheerenden Folgen gedrückt haben. Sie erschien nicht vor Gericht. Aber die ihr in Abwesenheit auferlegte Strafe nimmt sie nicht an. Nun kommt es also doch noch zur Verhandlung gegen die Schaustellerin, die auf der Herbstkirmes 2019 den Tod einer Kollegin verursacht haben soll.