Potsdam

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) schlägt Alarm. Seit Beginn der Corona-Pandemie und der eingeführten Corona-Beschränkungen – inklusive Lockdown – wurden allein in Potsdam rund 700 Menschen die Minijobs gestrichen.

Gastro ist besondes betroffen

Nach Angaben der Gewerkschaft gab es in der brandenburgischen Landeshauptstadt im Jahr 2021 etwa 12.500 Minijobs auf 450-Euro-Basis. Gegenüber dem Jahr 2019 bedeutete dies ein Rückgang um etwa 5 Prozent, rund 700 Minijob-Stellen wurden während der Corona-Pandemie gestrichen. Ein Großteil davon betraf geringfügig Beschäftigte im Gastgewebe. Nach Gewerkschaftsangaben entfielen allein in dieser Branche in Potsdam innerhalb von 24 Monaten circa 200 Jobs – das entspricht etwa 17 Prozent. Auf das ganze Land Brandenburg gesehen war diese Zahl sogar noch höher: Brandenburgweit fielen im Gastgewebe rund 4100 Jobs weg, das sind rund 24 Prozent.

„Leben in ständiger Angst“

Für Sebastian Riesner, Geschäftsführer der NGG-Region Berlin-Brandenburg sind die 450-Euro-Kräfte die Hauptverlierer der Pandemie. „Von der Küchenhilfe im Restaurant bis zur Verkäuferin an der Bäckereitheke – viele Minijobber leben in ständiger Angst, gekündigt zu werden. Dabei haben sie weder Anspruch auf das Arbeitslosen- noch auf das Kurzarbeitergeld“, so Riesner.

Und es könnte noch schlimmer werden, befürchtet er. Mit der geplanten Anhebung der Minijob-Grenze auf künftig 520 Euro im Monat könnten viele reguläre Arbeitsplätze abgeschafft werden. „Für die Betroffenen, zu einem Großteil Frauen, wird das zur Karrierefalle. Und spätestens im Alter ist Armut vorprogrammiert“, so Riesner. Der vorliegende Gesetzentwurf, über den der Bundestag noch im Frühjahr beraten wird, sei daher „ein Irrweg“. „Die Politik baut prekäre und krisenanfällige Stellen weiter aus, statt sie einzudämmen“.

Für den NGG-Regionalchef ist eine grundlegende Reform unabdingbar: Bereits ab dem ersten Euro sollte die Sozialversicherungspflicht gelten. „Erst wenn Sozialabgaben, Kranken-, Pflege- und Rentenversicherungsbeiträge gezahlt würden, könnten Beschäftigte wirksam geschützt werden“.

