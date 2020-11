Potsdam

Die Potsdamer Altstadt strahlt wieder: Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) warf am Montag die Lichterketten des Weihnachtsbaumes vor dem Brandenburger Tor an. Im MAZ-Kurzinterview erzählte der 47-jährige Politiker, wie man auch in diesem Corona-Jahr das weihnachtliche Flair erhält.

Herr Schubert, wie blicken Sie auf die Weihnachtszeit in diesem Corona-Jahr?

Mike Schubert: Es ist ein besonderes Jahr und es wird eine ganz besondere Weihnacht. Auf der einen Seite werden wir die Situation in der Familie viel bewusster wahrnehmen als in den anderen Jahren. Auf der anderen Seite wird man merken, dass etwas fehlt. Weihnachten ist eigentlich das Fest, bei dem man sich in großer Runde mit Freunden und der Familie trifft – das wird in diesem Jahr nicht so möglich sein, wie wir das sonst gewohnt sind.

Wie gehen Sie und Ihre Familie damit um?

Wir werden versuchen, in der Familie das Weihnachtsfest mit den Kindern so schön wie möglich zu gestalten. Das weihnachtliche Flair gehört zum Fest dazu, das wollen wir trotzdem miteinander genießen.

... und dazu gehört auch der bunt geschmückte Tannenbaum.

Genau, dazu gehört der Baum zu Hause und der Baum in der Brandenburger Straße. Ein Stück Tradition zu erhalten, wie die blaue Weihnacht mit dem Baum zumindest, ist auch in so einem Jahr wirklich wichtig.

