Potsdam

Der Weihnachtsmarkt auf der Brandenburger Straße steht noch auf der Kippe, doch der traditionelle Baum ist am Samstag wie gewohnt eingetroffen und am Brandenburger Tor aufgestellt worden. Doch die dichte Pracht des Weihnachtsbaums hat in diesem Jahr Lücken. Gerade im unteren Teil sind offenbar zahlreiche Äste abgebrochen – womöglich beim Transport?

Der Klimawandel hat Schuld am Zustand des Baumes

Ja, bestätigt Weihnachtsmarkt-Organisator Eberhard Heieck auf Nachfrage: „Ein paar Äste sind beim Transport in Mitleidenschaft gezogen worden.“ Indirekt ist hier offenbar auch der Klimawandel schuld. „Wegen der großen Trockenheit der letzten Jahre brechen die Äste sehr leicht.“ Wegen der Lagerung im Transporter auf der Fahrt von Galinchen bei Cottbus – der Heimat des grünen Glückspenders im nadeligen Gewand – kam es zu den Kollateralschäden.

Die Schönheit des Tannenbaums soll jedoch nicht dauerhaft beeinträchtigt bleiben, versichert Heieck. „In den Stamm werden neue Äste hineingeschraubt.“ Mit Tannenbaumschmuck behängt, sei der Unterschied gar nicht zu bemerken.

Von MAZonline