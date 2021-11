Innenstadt

Fünf Minuten nach 16 Uhr begrüßte der Weihnachtsmann die Gäste auf dem Luisenplatz in Potsdam, und AG-City-Chef Götz Friederich griff mit Bäckermeister Andreas Schröter zu den Messern, um den Fünf-Meter-Stollen aufzuschneiden und die Scheiben zu verschenken ans gut gelaunte Volk. Doch keiner auf dem Platz hatte eine Ahnung, was im Hintergrund gerade passierte: Das Land hat um kurz nach 15 Uhr per Pressemitteilung alle Weihnachtsmärkte abgesagt. Ab Mitternacht von Mittwoch zu Donnerstag müssen alle Buden wieder dichtmachen.

Friederich ist völlig fassungslos und bekommt erstmal kein Wort heraus, als die MAZ ihn mit der Nachricht konfrontiert. „Das verschlägt mir die Sprache. Jetzt komme ich mir echt doof vor: Ich wünsche den Leuten noch Spaß auf dem Markt und ein schönes Fest – und nun das!“ In den Gesprächen mit Schaustellern und Marktbesuchern habe er „diese latente Angst gespürt“, dass das nicht von Dauer sein könnte, und glühweinglückliche Damen aus Nuthethal witzelten, sie seien heute gekommen, „weil morgen vielleicht alles wieder zu ist.“

Absage der Weihnachtsmärkte: „Das Land hätte früher entscheiden müssen“

„Die Händler haben Ware gekauft, sich impfen lassen und alle Regeln eingehalten“, sagte Friederich: „Jetzt werden sie bestraft, weil andere die Regeln nicht befolgen.“ Das Land hätte viel früher einen solchen Schritt gehen müssen, „nicht erst jetzt, wo die Märkte aufgebaut sind. Das ist ein Schildbürgerstreich“.

Maßlos enttäuscht zeigt sich auch Marktveranstalter Eberhard Heieck. Der Cottbuser war mit Friederich beim Anschnitt des Stollen der Bäckerei Schröter, erfuhr von der Absage aber früher als der Chef der Innenstadthändler. „Dass die Landesregierung so eine Entscheidung jetzt fällt... Die Händler und wir Veranstalter haben uns an alle geltenden Regeln gehalten und werden nun trotzdem bestraft, die Menschen auch. Ich habe damit in keiner Weise gerechnet. Ich hätte gedacht, dass man mindestens diese Woche abwartet, wie die Dinge sich entwickeln. Das ist nicht fair.“

Die Händler hätten für die Märkte neu eingekauft, viele auch Frischware zum Verzehr: „Da bleiben die drauf sitzen, und das Land sagt nichts zu Entschädigungen!“ Er könne den Händlern nur raten, Supersonderangebote zu machen und ihre Sachen zu verramschen. Ob nach Ablauf der plötzlichen Regelungen am 15. Dezember noch irgendetwas wieder aufgemacht werden kann und dann, falls es die Corona-Zahlen überhaupt zulassen, noch jemanden gibt, der wieder öffnen kann, wisse er nicht, sagte Heieck der MAZ: „Sowas ist noch nie passiert.“

Forderung nach Schadensersatz für die Weihnachtsmarkt-Händler

Friederich fordert Schadensersatz vom Land für die Händler, die Ware gekauft und Unterkünfte für die gesamte Zeit gebucht haben. Er habe mit einer Frau aus Irland gesprochen, die kein Verständnis für die angekündigte Schließung hat, weil sie und ihre in Potsdam lebende Familie alle Umgangsregeln eingehalten haben. „Drei Paare aus der Pfalz wollten sich ein paar schöne Tage in Potsdam machen“, erzählte Friederich von seiner Runde über den Luisenplatz kurz nach der Nachricht: „Die Leute fühlen sich bestraft.“ Mehrere Händler hätten gesagt, das Land hätte sie gar nicht erst aufbauen lassen dürfen und die Schließung mindestens drei Tage vor Marktöffnung verkünden müssen. Jetzt müsse das Land auch für die Kosten und die entgangenen Einnahmen aufkommen.

Von Rainer Schüler