Verwirrung um den größten Weihnachtsmarkt im Land Brandenburg: Hat die Landeshauptstadt wie vielerorts berichtet den „Blauen Lichterglanz“ wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt? – Die Antwort aus dem Rathaus: Jein. Die Stadt verfolgt offenbar eine Salamitaktik.

Bassinplatz und Luisenplatz sind noch im Rennen

Der „Blaue Lichterglanz“ findet seit mehr als 20 Jahren auf der Brandenburger Straße und dem Luisenplatz statt – im vergangenen Jahr kam der Bassinplatz hinzu. Die Stadt hat nun entschieden: „Es wird keinen Weihnachtsmarkt in der Brandenburger Straße geben.“ Das teilt Stadtsprecher Jan Brunzlow auf MAZ-Nachfrage. Das aktuelle Infektionsgeschehen mache es nicht möglich, einen Weihnachtsmarkt in einer ohnehin belebten Einkaufsstraße zu genehmigen.

Betroffen von der Absage sind derzeit allerdings weder das traditionelle Markttreiben auf dem Luisenplatz noch der kleine Rummel auf dem Bassinplatz – ob diese stattfinden können, steht laut Brunzlow noch gar nicht fest. Ebenso wenig, ob andere Weihnachtsmärkte in der Landeshauptstadt stattfinden können. Das soll laut Brunzlow in Gesprächen mit den Betreibern in dieser Woche vereinbart werden – dann entscheidet sich auch, ob zum Beispiel der beliebte Böhmische Weihnachtsmarkt auf dem Babelsberger Weberplatz öffnen können.

Veranstalter ziehen selbst die Reißleine

Einige Veranstalter haben derweil schon auf eigene Faust die Reißleine gezogen und ihre Märkte abgesagt. So fallen der Polnische Sternenmarkt im Kutschstallhof und der Adventsmarkt im Schloss Belvedere auf dem Pfingstberg in diesem Jahr aus.

Von Nadine Fabian