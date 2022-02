Potsdam

Die Sozialdemokraten und Freien Demokraten in Potsdams Stadtparlament profitieren von der auf nur noch drei Mandatsträger geschrumpften AfD-Fraktion. So haben die Sozialdemokraten dadurch das Recht auf den Vorsitz im Ausschuss für Ordnung und Sicherheit, den bislang die AfD führen durfte. Der junge SPD-Stadtverordnete Leon Troche aus Bornim wurde bereits am vergangenen Dienstag zum Vorsitzenden des Ausschusses gewählt.

Sechs Aufsichtsratsposten werden in Potsdam neu verteilt

Weil die AfD nach dem Verlust von zwei Mandatsträgern und fehlenden Nachrückern mittlerweile genauso groß wie die Fraktion der FDP ist, müssen sich deren Vertreter zudem nun die Aufsichtsratsposten der AfD aufteilen.

Es geht um Posten in insgesamt sechs kommunalen Gesellschaften: Ein Sitz bei der Pro Potsdam GmbH und einer bei deren Tochter-Gesellschaft Luftschiffhafen GmbH Potsdam; außerdem im Aufsichtsrat der Stadtwerke und einer beim Energieversorger Energie und Wasser Potsdam (EWP), außerdem beim Klinikum „Ernst von Bergmann“ und im Kuratorium der Hans Otto Theater GmbH. Weil es laut Heike Ziegenbein vom Büro der Stadtverordnetenversammlung bislang keine Einigung unter den beiden Fraktionen gibt, könnte am Ende das Los entscheiden.

Auch Linke und Grüne profitieren laut Ziegenbein von der verkleinerten AfD-Fraktion. Den frei werdenden Sitz im Aufsichtsrat des Entwicklungsträgers Potsdam erhält die Linksfraktion. Im Werksausschuss für den Kommunalen Immobilienservice haben die Grünen künftig einen Sitz.

Bei der Kommunalwahl 2019 hatte die AfD fünf Sitze für das Stadtparlament errungen – allerdings waren die Kandidatenlisten der Partei in den Wahlbezirken sehr kurz. Im Herbst 2021 hatte zunächst der Stadtverordnete Daniel Friese wegen Wegzug sein Mandat niedergelegt. Im Januar wurde bekannt, dass auch Oliver Stiffel aus Potsdam weggezogen war und damit sein Anrecht auf das Mandat verloren hat. Da keiner der potenziellen Nachrücker auf den Wahllisten der AfD bereit war, die Mandate zu übernehmen, bleiben sie dauerhaft unbesetzt. Da sich de Stärke-Verhältnisse der Fraktionen dadurch ändern, sind die Neubesetzungen der Posten nötig.

