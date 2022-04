Potsdam

Anfang Mai ist es in Potsdam wieder so weit: Auf dem Luisenplatz eröffnet der Weinmarkt. Von Donnerstag, 5. Mai, bis einschließlich Sonntag, 15. Mai, laden zahlreiche Winzer ein, diverse Traubenerzeugnisse zu kosten.

„Winzer aus den besten Weinregionen Deutschlands präsentieren erneut ihre Produkte“, wirbt der Veranstalter. Ein Versprechen, dass die Potsdamer seit Jahren zum Weinfest lockt, um Rot- und Weißweine zu probieren, Sekt zu schlürfen oder sich einen der Obst- bzw. Trester-Brände zu genehmigen.

Veranstalter Joseph Nieke freut sich, den Weinmarkt in diesem Jahr wieder in Potsdam anbieten zu können und hofft jetzt auf gutes Wetter: „Wir, die beteiligten Winzer und ich, hoffen, dass sich auch dieses Mal die Besucher aus Potsdam, Berlin und Brandenburg bei uns wohlfühlen werden. Hoffentlich schönes Wetter, ein gut temperiertes Glas Wein – was will man mehr?“, so Nieke.

In diesem Jahr auf dem Luisenplatz sind nach Angaben des Veranstalters mit dabei sind: Die Weingüter Thielen-Feilen und Rodermund von der Mosel, „Meine Freiheit“ aus dem Rheingau, das Weingut Glock von der Nahe, die Weinzeit Vollandt mit Wein aus der Region Baden und das Weingut Grünewald aus der Region „Rheinhessen/Nahe“. Mit vier Weinbauern ist die Weinanbauregion „Rheinhessen“ vertreten: Die Weingüter Pfennig, Merteshof, Gerald Egelhoff und Wagner repräsentieren die Region. Neu dabei ist das Sekthaus Solter aus Rüdesheim am Rhein und die „Stein Manufaktur“.

Öffnungszeiten Der Weinmarkt auf dem Luisenplatz öffnet am Donnerstag, dem 5. Mai 2022, um 12:00 Uhr seine Pforten und endet an diesem Tag um 22:00 Uhr. Ab dem 6. Mai 2022 ist täglich von 12:00 bis 22:00 Uhr geöffnet, am 15. Mai 2022 nur bis 20:00 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei.

Aufgrund diverser Essensangebote auf dem Platz, ist zudem für einen vollen Magen und damit für eine solide Basis für die Weinverkostung gesorgt.

Von MAZonline