Die Neu-Fahrländer gehen auf die Barrikaden gegen die Entwicklung von Krampnitz zum 10.000-Einwohner-Quartier. In einer am Dienstag bei einer Sondersitzung des Ortsbeirates verabschiedeten Resolution fordern sie eine Beschränkung auf die ursprünglich vorgesehenen rund 3800 Einwohner. Weitere Punkte: Eine Verkehrsplanung „auf Grundlage aktueller Messungen und Daten“ sowie – basierend auf dieser Grundlage – ein „realistisches Verkehrskonzept“ für den Ausbau.

Man beobachte die Entwicklung „mit zunehmender Sorge“, heißt es in der Resolution, die von den fast 50 anwesenden Bürgerinnen und Bürgern einstimmig und ohne Enthaltung verabschiedet wurde. Bereits jetzt seien die Straßen im Norden wegen des erheblichen Ausbaus und Zuzugs an der Belastungsgrenze angelangt. Und: „Der Druck auf die Naturräume steigt. Indessen stützt sich die Planung auf veraltete Daten und geht von gänzlich unrealistischen Annahmen für die Zukunft aus.“

Die Ortsvorsteherin Carmen Klockow (Bürgerbündnis) hat jüngst die Zahlen aus der Verkehrswirkungsanalyse von Krampnitz als „veraltet“ bezeichnet. Diese würden aus einer Verkehrsflussanalyse von 2015 stammen – zudem habe man den hohen Einwohnerzuwachs im Norden außer Acht gelassen.

Als Vertreter der Stadt erläuterte Norman Niehoff, Leiter Bereich Verkehrsentwicklung, bei der Sitzung die Entwicklung der Planung für Krampnitz: Anfänglich ging es um Angerdörfer für 3800 Einwohner. Aufgrund der Bevölkerungsprognose für die Boom-Region Potsdam-Havelland-Berlin habe man umgeplant – auf 10.000 Einwohner. Laut Verkehrswirkungsanalyse – diese baut auf dem Masterplan von 2019 auf – rechnet man mit insgesamt 12.000 zusätzlichen Autofahrten täglich nach und aus Krampnitz: 50 Prozent Richtung Potsdam sowie zu je 25 Prozent Richtung Groß Glienicke und Fahrland.

Zur Methodik führte Niehoff aus, die Verkehrswirkungsanalyse habe nur die Aufgabe gehabt, die Auswirkung des Ausbaus von Krampnitz auf den Verkehr zu eruieren. Dazu habe man ein Computermodell der Landeshauptstadt mit einer Verkehrsfluss-Simulation genutzt. Das Modell werde regelmäßig aktualisiert, zuletzt 2015. Auf dieser Grundlage habe man die Auswirkungen des Ausbaus auf den Verkehr analysiert. „Im Ergebnis wurden damit die zu erwartenden Zu- und Abnahmen im KFZ-Verkehr ermittelt“, so Niehoff. Es sei nicht Aufgabe der Analyse gewesen, auch andere Entwicklungen im Norden – etwa in Fahrland oder im Havelland – zu betrachten.

Bei einem Vollausbau von Krampnitz erwartet man 4100 zusätzliche Fahrzeuge pro Tag auf der B2. Laut aktuellen Zählungen sind auf der B2 heute rund 20.000 Fahrzeuge pro Tag unterwegs, somit wären es bei Vollausbau rund 24.000 Fahrzeuge pro Tag – wenn es nicht gelingt, Autofahrten auf andere Verkehrsmittel zu verlagern. De facto sei die B2 heute mit 20.000 Fahrzeugen pro Tag an der Kapazitätsgrenze, so Niehoff. „Deswegen ist es so wichtig, das Radverkehrsnetz und den ÖPNV im Norden auszubauen.“

Eine Sitzung des Ortsbeirates zum Thema Krampnitz gab es am Dienstag auch in Groß Glienicke. Hier stimmte man für einen Dringlichkeitsantrag: Dieser fordert „zusätzliche Berechnungsszenarien, die reale und mögliche Verkehrsentwicklungen abbilden“. Die Szenarien seien „dringend“ vor einem Satzungsbeschluss der Stadtverordneten zum B-Plan Krampnitz vorzulegen. „Die Verkehrswirkungsanalyse stellt kein belastbares, schlüssiges und nachhaltig funktionierendes Verkehrskonzept für die individuelle und öffentliche Verkehrsanbindung des Standortes Krampnitz im Raum Potsdam – nach Berlin-Spandau beziehungsweise Potsdam – dar“, so die Kritik.

Ortsbeiratsmitglied Andreas Menzel ( BVB/Freie Wähler): „Die vorgestellte Verkehrswirkungsanalyse ist eine Beschönigung und Verharmlosung der aktuellen und künftigen Verkehrslage.“

