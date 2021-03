Potsdam

Die Potsdamer Gastronomie kann derzeit nur spekulieren, wann und unter welchen Bedingungen sie in diesem Jahr überhaupt öffnen darf. Doch die Stadt sucht in äußerst prominenter Lage nach einem neuen Pächter für ein Restaurant. Bis zu diesem Freitag können sich Interessen für den Westflügel des Nauener Tors bei der Stadt melden. „Es gibt bereits Interessenten“, teilt der Kommunale Immobilienservice (Kis) auf Anfrage mit, nennt aber keine weiteren Details. Bereits zum 15. April soll die Fläche für mindestens drei Jahre neu vergeben werden.

Ende Februar wurde öffentlich, dass der Italiener „Cancello“ des Gastronomen Guido Greifenberg auch nach einem Ende des Lockdowns nicht wiedereröffnen wird. Sein seit 2009 bestehender Vertrag war samt Verlängerungsoption ausgelaufen.

Gastronomie auf 61 Quadratmetern: Wer bekommt den Zuschlag?

Nach MAZ-Informationen hat es eine ganze Reihe von Besichtigungen mit Interessenten gegeben für die kleine Gewerbeeinheit gegeben. Auch Greifenberg selbst, der verschiedene weitere Lokale und Veranstaltungsadressen in Potsdam und Berlin betreibt, soll sich erneut beworben haben, reagierte allerdings nicht auf MAZ-Anfragen.

Trotz der prominenten Adresse handelt es sich um eine schwierige Immobilie für Wirte: Nur 61 Quadratmeter groß ist die Lokalität, hinzu kommen rund 40 Quadratmeter überdachter Freifläche unter den markanten Spitzbögen des Nauener Tors. Außerdem ist nur eine sogenannte „Teilgastronomie“ möglich, in der Speisen nicht zubereitet, sondern nur erwärmt werden dürfen. „Eine Vollküche ist folglich nicht gestattet“, heißt es in den Vorgaben für die Vergabe. Der Mietpreis ist dennoch stolz: 1852 Euro verlangt die Stadt, hinzu kommen rund 830 Euro für die Betriebskosten.

Rund um das Nauener Tor ist bisher vor allem Wir präsent: René Dost

Rund um den Vorplatz des Nauener Tors ist bislang vor allem ein Name präsent: René Dost. Der Potsdamer Gastronom betreibt in Potsdam nach eigenen Angaben 16 Restaurants und Cafés, hinzu kommen weitere Angebote für Catering und Veranstaltungen. Am Nauener Tor steht Dost hinter dem Café Heider, dem Redo XXL und dem Mexikaner „Sombrédo“ und hat seit vergangenem Jahr auch einen Foodtruck auf dem Platz postiert. Die zwei Restaurants in den Flügeln des Nauener Tors hat Dost von dort im Blick. An einem neuen Lokal im leerstehenden Westflügel habe er aber aktuell kein Interesse: „Im Moment ist nichts Lukratives auf dem Markt, aber wenn es mal was geben sollte, werden wir sicherlich weiter expandieren“, sagte er der MAZ.

Die Stadt würde ihm die Übernahme trotz seiner schon bestehenden Lokale in der unmittelbaren Umgebung dabei nicht verwehren. Eine Konzentration der Gastro-Flächen am Nauener Tor ist kein Hinderungsgrund. „Der Kommunale Immobilienservice räumt zunächst allen Gewerbetreibenden die Möglichkeit einer Teilnahme ein.“ Entscheidend sei, „dass der Mieter ein überzeugendes Konzept vorlegt und dabei möglichst sowohl im Bereich der Gastronomie als auch in der Anmietung eines denkmalgeschützten Objektes Erfahrungen vorweisen kann“, so der Kis. Das träfe auf René Dost zu. Derzeit seien alle städtischen Flächen vergeben, so der Kis, und auch keine Neuausschreibung auf dem Plan.

Doch eine offene Gastro-Fläche liegt noch im Eigentum der Stadt: der Ratskeller Babelsberg im Sockel des früheren Rathauses Babelsberg. Er steht seit Ende 2018 leer. „Der Ratskeller Babelsberg ist eine Traditionsimmobilie im Herzen Babelsbergs. Deshalb ist es für die Landeshauptstadt Potsdam von höchstem Interesse, eine optimale Nutzung der Räumlichkeiten für diesen besonderen Stadtteil zu finden“, erklärt die Stadt. Hier deutet sich immerhin eine Lösung an: „Wir befinden uns hierzu gerade in Abstimmungen mit möglichen Interessenten. Näheres können wir im Moment noch nicht mitteilen“, sagt sie.

