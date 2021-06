Potsdam

Diese Nachricht geht um den Erdball und macht Hoffnung: Während des Corona-Lockdowns ist die Zahl der Frühgeborenen rückläufig, das betrifft vor allem sehr kleine Frühchen. Eine Erklärung ist noch nicht gefunden, doch viele Vermutungen machen in der Fachwelt die Runde – auch am Potsdamer Standort der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Klinikums Westbrandenburg.

Noch lange nicht am Ziel, Frühgeburten zu vermeiden

Die Potsdamer Neonatologie ist die größte im Land Brandenburg. Hier beobachten Ärzte und Schwestern seit Monaten das weltweite Phänomen, das sich anhand der Zahlen einer einzelnen Klinik zwar nicht belegen lässt – aber beim Blick aufs große Ganze auffällt. „Es ist tatsächlich so, dass man im Dialog mit den Kollegen – auf Kongressen zum Beispiel aber auch auf den Fluren – genau dieses Bild mitschneidet: Dass es insgesamt sehr viel weniger kleine Frühgeborene gibt, die insbesondere in der Zeit des Lockdowns geboren sind“, sagt David Szekessy, Leiter der Neonatologie. „Da kann man natürlich viel spekulieren – und viel hoffen. Die Frühgeburtlichkeit ist die wichtigste Ursache für Morbidität und Mortalität im Kindesalter. Wenn es gelingt, aus den Lockdown-Erkenntnissen, Aspekte herauszufiltern, die zur Prävention von Frühgeburtlichkeit dienen können, hätten wir unglaublich viel geschafft.“ Denn die Medizin habe in den vergangenen Jahrzehnten zwar bei der Behandlung von Frühchen unglaubliche Fortschritte erzielt. „Aber wenn es darum geht, Frühgeburtlichkeit zu vermeiden, sind wir noch lange nicht am Ziel angekommen“, so Szekessy, „Jetzt haben wir vielleicht die Chance, einen Schritt weiterzukommen.“

Dabei könnte das Cronos-Register helfen. Das Klinikum Westbrandenburg ist Mitglied in diesem Klinik-Netzwerk. Cronos erfasst die Daten von Schwangeren und ihren Kindern. Mittlerweile sind dort mehr als 150 Kliniken registriert. In diesen Kliniken fanden im Jahr 2020 rund 180 000 Geburten statt – das entsprich etwa einem Viertel aller Neugeborenen in ganz Deutschland. „Eine Zahl, die sich sehen lässt und mit der wir tatsächlich etwas anfangen können“, sagt Szekessy.

Viele Risiken für Frühgeburten

Natürlich wurde schon lange vor Covid-19 geforscht, was Ursachen für Frühgeburten sein könnten. Beeinflussende Faktoren sind etwa Mehrlingsgeburten, gynäkologische Aspekte wie ein verkürzter Gebärmutterhals, das junge Alter der Schwangeren, Rauchen – Faktoren, die von der Pandemie weitestgehend nicht berührt sein dürften.

Anders sieht es mit dem Lebenswandel aus. „Die Art, wie wir leben – Stichwort: Freizeitstress – kann das Risiko einer Frühgeburt erhöhen“, sagt Szekessy. „Hinzu kommen Umweltaspekte. So wissen wir, dass beispielsweise die Feinstaubbelastung ein Risiko darstellt – im Lockdown waren die Schadstoffe in der Luft deutlich reduziert.“ Auch die Masken und die Hygieneregeln in der Pandemie könnten eine Rolle spielen. „Damit werden neben Covid-19 natürlich auch alle anderen Infektionskrankheiten, also weitere Risiken, vermieden“, sagt Szekessy. „Aber vorerst bleiben das Spekulationen. Wir haben es mit vielen verschiedenen Faktoren zu tun, die man identifizieren muss.“

Aus den Cronos-Daten wurden bereits erste Erkenntnisse gezogen. So wisse man: Wenn eine Covid-Infektion in der Schwangerschaft erfolgte, war das Risiko für eine Frühgeburtlichkeit erhöht, bei Schwangeren ohne Infektion deutlich vermindert. Was man auch sehen kann: „Erleidet eine Schwangere eine Covid-19-Infektion, sind das teilweise sehr schwere Verläufe auch mit Beatmungspflicht“, so Szekessy. „Das ist eine Erkenntnis, der man sich stellen muss.“ Erfreulich: Weniger als fünf Prozent der Kinder der Infizierten waren selbst auch positiv getestet worden und von diesen seien wiederum nur „sehr, sehr wenige“ ernsthaft erkrankt. „Internationale Studien zeigen zudem, dass die Impfungen für Schwangere sicher sind und mit der Impfung die Risiken für Mutter und Kind deutlich reduziert werden“ sagt Szekessy. „Nach Impfung der Mutter zeigen auch Neugeborene Antikörper.“

Auch in der Pandemie: Nähe der Eltern zu Frühchen ist essenziell

Die Potsdamer Neonatologie hat 20 Plätze. „Wir haben auf unserer Neonatologie noch kein Covid-positives Kind gehabt“, sagt Szekessy. „Ich hoffe, das bleibt auch so. Aber auch wir hatten natürlich Mütter – auch von Frühgeborenen – die Covid-positiv waren. Insofern geht das Thema an keiner größeren Neonatologie ganz spurlos vorbei.“ Eine Herausforderung, denn einerseits führe man ein sehr strenges Hygieneregime, andererseits dürfe man Eltern und Kind nicht trennen. „Die Anwesenheit, die körperliche Nähe der Eltern zu ihren Frühgeborenen ist eine essenzielle Säule der Therapie dieser Kinder“, sagt Szekessy. „Das ist nicht irgendeine esoterische Theorie, sondern eine fundierte Aussage.“

Rückgang bei extrem zu früh geborenen Kindern um 100 Prozent

Als Frühgeburt gilt eine Geburt vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche. Die relevante Kennzahl für die Potsdamer Neonatologie ist allerdings die Anzahl der betreuten Frühgeborenen unter einem Geburtsgewicht von 1250 Gramm – deren Anzahl ist auf der Neonatologie zurückgegangen. Betreute man 2018 noch 32 und 2019 noch 28 solcher Leichtgewichte, waren es 2020 nur mehr 23. Ob es sich tatsächlich um einen echten Rückgang handelt oder um eine Umverteilung zwischen verschiedenen Kliniken oder gar um einen statistischen Ausreißer, belegen diese Zahlen nicht. Zwei international publizierte Studien aus Dänemark und aus Irland sprechen allerdings eine deutliche Sprache. Die dänische Studie erfasst Kinder, die vor der 28. Schwangerschaftswoche geboren wurden; hier meldet Dänemark 90 Prozent Rückgang. Die irische Studie erfasst Frühchen mit einem signifikanten Geburtsgewicht: Demnach sind 73 Prozent weniger Kinder unter 1500 Gramm geboren worden, der Rückgang bei Geburten unter 1000 Gramm beträgt sogar 100 Prozent.

