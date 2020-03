Weniger Kriminalität trotz wachsender Bevölkerung

Potsdam

Die Kriminalitätsrate in Potsdam und dem Potsdamer Umland ist im vergangenen Jahr gesunken. Das geht aus der Kriminalstatistik der Polizeidirektion West für das Jahr 2019 hervor. Die Zahl der Straftaten im Potsdamer Stadtgebiet sank demnach von 16.168 im Jahr 2018 auf 15.465 im Folgejahr – und das bei wachsender Einwohnerzahl.

Die Aufklärungsquote aller Straftaten ist allerdings auch gesunken – von 54,6 auf 53,9 Prozent. 2017 lag sie sogar noch bei 56,6 Prozent. Die Statistik zeigt dabei nicht, wie viele Verbrechen nicht zur Anzeige gekommen sind und ob tatsächlich hinter jeder Anzeige auch tatsächlich eine Straftat steckt.

Über 6300 Diebstähle – darunter 1600 entwendete Fahrräder

Die meisten Straftaten in Potsdam sind Diebstähle, der Zahl bei 6358 lag. Nur 28,3 Prozent der Diebstähle konnten aufgeklärt werden. 2018 waren es noch 30,9 Prozent von 6691 Diebstählen. Es wurden dabei deutlich weniger Fahrräder als im Vorjahr in Potsdam gestohlen. 2018 verloren noch 1986 Menschen in der Stadt ihr Fahrrad, nun waren es nur noch 1628. Zugleich verdoppelte sich die Aufklärungsquote auf 11,2 Prozent. Es wurden 169 Autos gestohlen. In 498 Autos wurde zudem eingebrochen. Die Zahl der Wohnungseinbrüche betrug 175 (2018: 190).

Weniger Gewaltverbrechen – aber insgesamt hohes Niveau

Die Gewaltkriminalität ist in Potsdam 2019 ebenfalls zurückgegangen. 407 Fälle von Körperverletzung, Raub, Sexualdelikten oder gar Mord wurden erfasst, 2018 waren es noch 442. Drei von vier Delikten wurden aufgeklärt.

So gab es drei Tötungen, die allesamt aufgeklärt werden konnten. 256 Mal wurden Anzeigen wegen gefährlicher und schwerer Körperverletzung erstattet. Hier konnten 80 Prozent der Täter ermittelt werden. Die Zahl der Raubüberfälle blieb mit 120 Fällen beinahe konstant.

Bei sexueller Nötigung und Vergewaltigungen gab es einen deutlichen Anstieg von 19 Fällen im Jahr 2018 auf 27 Fälle 2019. Davon konnten auch nur drei Viertel der Fälle aufgeklärt werden.

Kripochef: „Zivilcourage heißt nicht persönlich einschreiten zu müssen“

Polizeidirektor Sven Mutschischk, der Leiter Kriminalpolizei der Polizeidirektion West sagte zum Niveau der Gewaltkriminalität und der Sachbeschädigungen: „Auch wenn die Gewaltkriminalität insgesamt leicht zurückgegangen ist, verharrt sie doch auf vergleichsweise hohem Niveau.“

Sven Mutschischk ist Leiter Kriminalpolizei der Polizeidirektion West Quelle: Polizeidirektion West

Angesichts eines leichten Anstiegs von Sachbeschädigungen und des benannten Niveaus an Gewaltkriminalität in Potsdam mahnte Kripochef Sven Mutschischk: „Hier sind alle gefragt. Wer Graffitischmierer beobachtet, sollte genauso die Polizei rufen, wie der Zeuge eines Raubes oder einer Körperverletzung. Zivilcourage heißt nicht unbedingt persönlich einschreiten zu müssen, aber wer wegschaut und gar nichts tut, erschwert die Arbeit der Polizei und lässt die Täter unter Umständen damit durchkommen.“

Mehr Drogendelikte durch verstärkte Kontrollen

Auch die Drogenkriminalität ist im Vorjahr angestiegen – von 1011 auf 1090 Fälle, die zu über 94 Prozent aufgeklärt wurden. Das liegt allerdings daran, dass der verbotene Konsum oder Besitz von Drogen in der Regel durch Polizeikontrollen erst entdeckt wird – und die Täter dann meist automatisch feststehen.

Weil beispielsweise rund um den Hauptbahnhof und die Freundschaftsinsel seit 2018 verstärkte Polizeikontrollen mit der Stadt Potsdam vereinbart worden sind, steigt automatisch die Zahl der Fälle im Bereich Drogenkriminalität. Vor den verstärkten Kontrollen lag die Zahl im Jahr 2017 etwa noch bei 816 Fällen.

Von Peter Degener