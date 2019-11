Weniger Zeit für die Haushaltsdebatte

Potsdam

Mit dem Doppelhaushalt für 2020 und 2021 sollen die Stadtverordneten ein Budget verabschieden, das für Potsdam alle Rekorde schlägt (MAZ berichtete). Zugleich sollen sie deutlich weniger Zeit als in den Vorjahren für die Beschäftigung damit bekommen.

Eingebracht werden soll der Entwurf der Haushaltssatzung Anfang Mai 2020 in einer Sondersitzung der Stadtverordneten, so das Rathaus auf Anfrage von Mathias Finken ( CDU). Die Verabschiedung des Zahlenwerks wird demnach am 3. Juni 2020 in der letzten Sitzung der Stadtverordneten vor der Sommerpause angestrebt.

Begründet wird der knappe Zeitplan damit, dass die Phase einer „vorläufigen Haushaltsführung“ ohne beschlossenen Etat begrenzt sei. Die „Sicherstellung“ einer „beschlossenen und gültigen Haushaltssatzung noch vor der Sommerpause“ sei „herausgehobene Zielstellung“.

Eine frühere Einbringung des Entwurfs wiederum sei „aus rein technischen Gründen nicht möglich“.

Die Haushaltssatzung ist die zentrale politische Vorgabe, mit der sämtliche Handlungsfelder der Kommune definiert werden. Entsprechend intensiv wird der Entwurf der Kämmerei diskutiert.

Mit ergänzendem Vorschlagsrecht einbezogen sind alle Fachausschüsse der Stadtverordneten sowie die Ortsbeiräte. Jede Fraktion ist daran interessiert, das Zahlenwerk mit eigenen politischen Akzenten zu bereichern.

Als Herausforderung erweist sich in jeder Haushaltsdebatte aufs Neue, dass mit Zusatzausgaben verbundene Änderungsanträge durch Einsparvorschläge an anderer Stelle gedeckt werden sollen.

In den letzten Jahren standen den Stadtverordneten jeweils drei Monate für diese hoch komplexe Interessenabwägung zur Verfügung.

Eingebracht wurden die Haushaltsentwürfe für 2015/16, 2017 und 2018/19 jeweils im Dezember des Vorjahres, verabschiedet immer im März des jeweils ersten Haushaltsjahres.

Die Debatte des Doppelhaushalts 2020/21 wurde von der Verwaltung vor zwei Wochen zunächst mit der Vorlage für einen „Strategischen Eckwertebeschluss“ eröffnet, der am Mittwoch im Finanzausschuss auf der Tagesordnung steht.

Von Volker Oelschläger