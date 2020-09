Bornstedter Feld

Nach der Ankündigung der erst kürzlich gegründeten Bürgerinitiative „ Remisenpark erhalten“, den Umbau des Volkspark-Areals verhindern zu wollen, melden sich in einer gemeinsamen Pressemitteilung nun die drei Stadtverordneten Sascha Krämer (Linke), Uwe Adler ( SPD) und Gert Zöller (Grüne) zu Wort. Ihre Forderung: „ Polemik zurückstellen und den Menschen dienen!“ Sie verweisen auf das zugesagte Werkstattverfahren der Stadt Potsdam. „Hier sollen belastbare Fakten auf den Tisch, um darüber zu reden, wie und ob dieses Projekt realisiert werden kann“, heißt es in der Mitteilung.

Gemeinsamer Termin vor Ort

Das Werkstattverfahren ist Ergebnis eines öffentlichen Termins vor Ort, zu dem die Fraktionen vor drei Wochen Stadtvertreter, Anwohner, Sportvereins-Vertreter und Parknutzer eingeladen hatten. „Die Vertreter von Sportvereinen nutzten die Möglichkeit und stellten ihre Sorgen vor, so zum Beispiel der erhebliche und existenzbedrohende Mangel an wettkampffähigen Sportplätzen im Potsdamer Norden“, berichten die drei Politiker. Gleichzeitig seien aber auch die Sorgen der Anwohner zur Sprache gekommen, die Lärm und eine Verkleinerung des Parks fürchten. Die Discgolf-Spieler äußerten ihre Befürchtungen, dass ihnen in Zukunft weniger Bahnen zur Verfügung stehen werden. Die Naturschützer äußerten ihre Bedenken – ebenso wie die Freizeit-Fußballer, die um ihren Bolzplatz fürchten.

Anzeige

Sportplatz wird benötigt

Die zuständigen Beigeordneten Noosha Aubel und Bernd Rubelt sicherten allen Interessensparteien am Ende des Termins ein gemeinsames Werkstattverfahren zu, bei dem auch der Plan eines zusätzlichen Bolzplatzes und Angebote für die Discgolfer vorgestellt werden sollen.

Weitere MAZ+ Artikel

„Wir halten diese ergebnisoffene Werkstatt für einen wichtigen und ehrlichen Schritt, um einen Ausgleich der unterschiedlichen Interessen von Anwohnern, Erholungsuchenden, Vereinssportlern und Freizeitsportlerin herbeizuführen und auch die Belange des Naturschutzes zu beachten“, erklären die drei Stadtverordneten Krämer, Adler und Zöller. Gleichzeitig betonen sie aber auch: „Wir können die Augen nicht davor verschließen, dass wir im Potsdamer Norden dringend neue Sportplätze brauchen, die über kurze Wege gut und sicher erreichbar sind – vor allem für Kinder und Jugendliche.“ off

Von MAZonline/off