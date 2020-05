Kreativhaus Scholle 51 bekommt dauerhafte Genehmigung

Potsdam West

Bislang wird das Kreativhaus Scholle 51 in der Geschwister-Scholl-Straße 51 nur geduldet. Jetzt hat die Stadtverwaltung einen Weg aufgezeigt, wie die Einrichtung dauerhaft gesichert werden kann.

Das nun gelöste Problem: Das Haus mit seinen dreißig Mietern aus der Kultur- und Kreativwirtschaft hat seinen Sitz seit nunmehr zehn Jahren in einem Gebäude, das im Bebauungsplan als Gemeinbedarfsfläche für eine Kita eingetragen ist. Am Dienstagabend hat Stadtplanungschef Andreas Goetzmann im Bauausschuss die Änderung des Bebauungsplans Nr. 88 „Südflanke Park Sanssouci/ Geschwister-Scholl-Straße“ angekündigt. „Wie kann es gelingen, die zwischenzeitlich lang etablierte, aber nicht genehmigte Nachnutzung dieser Kita auf einen gangbaren Weg zu bringen?“, fragte er.

Die Lösung liegt im Gebäude selbst. Die Villa aus dem späten 19. Jahrhundert und der Anbau aus DDR-Zeit samt des kleinen Grundstücks „nicht mehr als Kita geeignet und betreibbar“. Nun sollen die Stadtverordneten in einem vereinfachten Verfahren erlauben, dass auf der Fläche „nicht störendes Gewerbe“ praktiziert wird.

Das Atlelierhaus „Scholle 51“ in der Geschwister-Scholl-Straße 51. Quelle: Bernd Gartenschläger

Nutzer: „Wir sind sanierungsbereit“

Schon 2014 hatten die Stadtverordneten die Verwaltung aufgerufen, einen Weg zur Sicherung der Scholle 51 zu finden. Zwischenzeitlich ist auch auf Nutzerseite viel passiert:

„Wir sind sanierungsbereit, die Vorplanung ist abgeschlossen. Die Finanzierung für die Baukosten von rund 1,5 Millionen Euro steht“, erklärte Jan Gabbert vom Kreativhaus am Donnerstag der MAZ. Er ist Vorstand des Hausvereins, der sich schon 2014 gegründet hatte und der seit 2019 ein Erbbaurecht an dem Objekt besitzt und die Ateliers vermietet. Über Privatdarlehen hat der Verein zwischenzeitlich den Eigenanteil von rund 300.000 Euro für die Sanierung gesichert. Der Rest wird über Kredite finanziert.

Die Ankündigung der Verwaltung freut ihn, denn „eine Baugenehmigung kann uns erst erteilt werden, wenn der B-Plan geändert ist“. Er hofft auf einen Beschluss bis zum Spätsommer. Im August will der Verein parallel zum Änderungsverfahren des B-Plans den Bauantrag einreichen.

Neun Monate Bauzeit für die Kernsanierung kalkuliert

„Wir rechnen mit neun Monaten Bauzeit und müssen während der Zeit auch ausziehen. Es ist dringend eine Kernsanierung nötig“, sagt Gabbert. Das inhaltliche Konzept soll sich nicht verändern, schon heute sind auf den drei Etagen ganz unterschiedliche Menschen aktiv: Eine Ebene ist stillen Gewerken wie Grafikern, Fotografen oder Filmschaffenden vorbehalten. Auf einer zweiten Ebene werden Ateliers für bildende Künstler und Projekte mit soziokulturellem Anspruch vermietet. Auf der Musikeretage wird Musikunterricht gegeben, dort proben auch Profimusiker und Bands.

Crowdfunding-Kampagne für Schallschutz startet noch im Mai

Für die Musikeretage startet der Hausverein noch in diesem Monat eine Crowdfunding auf der Plattform Startnext. „Wir haben ein umfangreiches Schallschutzkonzept, dessen Umsetzung uns rund 300.000 Euro kostet“, sagt Gabbert. So viel will man allerdings nicht einsammeln. Schallschutztüren und -fenster kalkulieren die Bauherren passend zum Namen des Kreativhauses mit 51.000 Euro.

Von Peter Degener