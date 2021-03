Potsdam West

Das größte Abenteuer ihres bisherigen Lebens beginnt für Lea aus Luckenwalde auf der Breiten Straße in Potsdam. Es ist 10 Uhr morgens, die 24-Jährige trägt eine schwarze Arbeitshose aus Cord, darüber einen braunen Mantel mit großen runden Knöpfen und auf dem Kopf einen schwarzen Hut mit Krempe. In ihrer linken Hand hält sie einen knorrigen Wanderstab, den Stenz, in der rechten ein gefaltetes Tuch, das ihren ganzen Besitz beinhaltet, der sogenannte Charlottenburger.

Lea ist Tischlerin auf Wanderschaft. Seit zehn Tagen ist sie auf der Walz, den Wanderjahren für Handwerksgesellen und immer öfter auch -gesellinnen. Für mindestens drei Jahre und einen Tag darf sie ihrer Heimatstadt nicht näher als 50 Kilometer kommen – nicht einmal an Weihnachten –, so lautet die Regel für „frei fahrende“ Gesellen. In Zeiten von Abstandsregeln und Bleibt-zu-Hause-Appellen wird die Walz für die jungen Handwerkerinnen und Handwerker zu einer echten Herausforderung .

Wie funktioniert die Walz in der Corona-Pandemie?

Fahrende Gesellinnen und Gesellen unterliegen einem Jahrhunderte alten Regelwerk. Sie müssen unter 30 Jahre alt sein, ledig, kinderlos, schuldenfrei und „ehrenhaft“ sein, das heißt keine Vorstrafen haben, bevor sie auf die Wanderschaft gehen. Darüber hinaus dürfen die fahrenden Gesellen kein Geld für Unterkunft und Fortbewegung ausgeben. Sie reisen per Anhalter oder zu Fuß, öffentliche Verkehrsmittel gelten als verpönt. Doch wie funktioniert das inmitten einer Pandemie?

Fahrende Handwerksgesellen wie hier auf einer Baustelle in Bamberg arbeiten oft neben ihrem Lohn für Kost und Logis. Quelle: dpa

„Das größte Problem ist, dass die Kneipen geschlossen sind“, sagt Asmus, Zimmerer und seit etwa drei Jahren auf Wanderschaft. Er begleitet Lea an den Rand ihres Bannkreises und führt sie in die Regeln und Gepflogenheiten des Wanderlebens ein. Als er losgewandert ist, gab es noch kein Coronavirus, keine Pandemie und keine Kontaktbeschränkungen. „Jetzt ist alles etwas schwieriger geworden“, sagt er.

Der Treffpunkt Kneipe fällt durch Corona weg

In normalen Jahren treffen sich die Wandergesellen in sogenannten „Buden“ – Gaststätten, in denen sie Gleichgesinnte treffen und Informationen austauschen können: Kontakte, Adressen für Unterkünfte, Tipps für die Reise. Ein Handy haben die Tippelbrüder und -schwestern in der Regel nicht dabei. Unterkunft finden sie jetzt oft in Pfarr- oder Gemeindehäusern oder bei Kolleginnen und Kollegen, im Sommer schlafen sie auch mal unter freiem Himmel.

Solidarität wird bei den fahrenden Handwerkern groß geschrieben, in der Pandemie wird die gegenseitige Unterstützung umso wichtiger. Außer Asmus sind drei weitere Handwerksgesellen und zwei -gesellinnen mit Lea unterwegs: Jojo, Julian und Asmus, Zimmerleute aus Schleswig-Holstein, Patrick, Steinhauer aus Ludwigsburg, und Tischlergesellin Bianca aus Friesland. Am vergangenen Montag haben sie die Nachwuchs-Wandergesellin in Luckenwalde abgeholt, um sie bis an den Rand der 50-Kilometer-Grenze zu bringen, auch das ist Tradition auf der Walz. 20 fahrende Gesellen waren dabei, als die Bürgermeisterin von Luckenwalde Lea verabschiedete, darunter Tischler, Kunstglaser, Bäcker, Metzger und Goldschmiede.

„Wir sind quasi ein Haushalt“

„Wir sind quasi ein Haushalt“, sagt Julian mit Blick auf die aktuellen Kontaktbeschränkungen. Die sechs Wandergesellen und -gesellinnen bilden so etwas wie eine umherziehende WG. Die kommenden Wochen wollen sie gemeinsam verbringen, auch um Lea den Start ins Leben auf der Walz zu erleichtern. Sie schlafen an den gleichen Orten und heuern auf denselben Baustellen an. Ihr Ziel ist Lauenburg in Schleswig-Holstein, dort haben sie den nächsten Job. Durch Corona sei auch das Reisen problematisch geworden, erklärt Asmus. In der Pandemie ist es schwieriger, eine Mitfahrgelegenheit zu finden. Wer will in der derzeitigen Situation schon einen oder sogar sechs umherziehende Fremde in seinem Auto mitnehmen?

Der nächste Stopp der Gruppe ist das Potsdamer Rathaus. Hier wollen sie sich das Stadtwappen für ihre Wanderbücher abzuholen. In jeder Stadt und in jeder Gemeinde, in der die Wandergesellen Station machen, lassen sie sich im Rathaus empfangen und bekommen das Wappen des Ortes zum Nachweis für ihren Aufenthalt. Oft gibt es noch einen kleinen Geldbetrag aus der Stadtkasse für Essen und Getränke. Dass sich wegen Corona weniger Gesellen für die Walz entscheiden, glauben die sechs fahrenden Gesellen nicht. „Die Walz ist eine 900 Jahre alte Tradition, die hat schon ganz andere Sachen überlebt“, sagt Julian.

Von Feliks Todtman