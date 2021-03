Am Stern

Es gibt nur zwölf Töne – und doch kann ein Musiker daraus immer wieder ein neues Werk erschaffen. Beim Musikerviertel am Stern, dessen Straßen nach Komponisten wie Beethoven, Wagner, Mozart und Schubert benannt sind, scheint dieses Prinzip auf die Architektur übertragen zu sein.

Hier wurden in den Dreißiger Jahren Häuschen errichtet, die auf den ersten Blick viel Ähnlichkeit aufweisen: Die meisten haben ein spitzes Satteldach, eine Garage daneben und eine Eingangstür mit einem Rundbogen. Auch Vorgärten gehören zur Tonleiter der Architektur dieser Siedlung.

„Man spürt auch als Laie, dass das eine Siedlung ist“

Andererseits gleicht hier kein Haus dem anderen. Über Jahrzehnte entstand eine Vielfalt an farbigen Putzen, wurden Gauben vergrößert, Zäune verändert, Fenster erneuert, Haustüren neu gestaltet. Das Erscheinungsbild ist einerseits bunt, andererseits ist es noch immer ein Quartier mit bescheidenen Eigenheimen.

Gleicher Bautyp, verschiedene Details: Die Häuser des Musikerviertels sind individuell. Quelle: Peter Degener

„Man spürt auch als Laie, dass das eine Siedlung ist“, sagt Helga Mandla. Die Innenarchitektin hat mit ihrer Tochter ein Haus im Viertel saniert und im Inneren an moderne Ansprüche angepasst. Doch sie fürchtet, dass der Charakter des Musikerviertels verloren geht. In den vergangenen Jahren sind vornehmlich Lücken bebaut worden. Über die spitzen Satteldächer ragt plötzlich ein hohes Mansarddach. An einer Ecke entstand ein weißer Würfel im Bauhaus-Stil.

Am Ende der Beethovenstraße durfte dieser weiße Würfel errichtet werden. Quelle: Peter Degener

Jetzt wurde ein intaktes Haus in der Beethovenstraße abgerissen

Nun wurde ein intaktes Haus in der Beethovenstraße abgerissen – dort entsteht nun ein Neubau, der sich in seiner Gestalt nicht an den Nachbargebäuden zu orientieren braucht. „Das Haus war nicht kaputt, nicht marode. Nach dem Tod der Bewohnerin wurde es von den Erben verkauft und nun abgerissen. Das wird auf weiteren Grundstücken geschehen, weil das Musikerviertel keinen Schutz hat“, sagt Mandla.

Dieses intakte Haus in der Beethovenstraße wurde im Januar abgerissen. Quelle: Johanna Apel

In der Nachbarschaft ist vielen das Problem kaum bewusst. „Ich glaube nicht, dass man das darf, hier abzureißen und neu zu bauen. Sonst hätten wir uns schon lange verändert“, sagt Evelin Hempel, die seit 1984 in einem der wenigen Doppelhäuser im Viertel wohnt. „Ich habe noch nicht mitbekommen, dass jemand hier sein Haus abreißen wollte, aber es wäre schon schade, wenn jeder hier machen dürfte, was er wollte. Das würde schon das Bild nehmen“, sagt sie.

Was wird nun anstelle des abgerissenen Hauses errichtet? Quelle: Peter Degener

Von 1936 bis 1939 wurden die Häuser errichtet

Klaus-Dieter Greifenberg ist 77 Jahre alt und lebt seit 1960 in der Beethovenstraße. Er kennt die Geschichte des Viertels. „Ab 1936 wurde parzelliert und dann bis 1939 bebaut“, sagt er. „Drinnen ist alles dasselbe. Küche unten, Bad oben. Dazu zwei kleine und zwei größere Zimmer.“ Er selbst baut in diesem Jahr um, das Bad soll nach unten, „damit ich nicht immer hoch muss“. Was das Äußere betrifft, sagt er: „Hier ist heute alles schon wild gestaltet, da braucht es keine Regeln mehr“.

Doch es gibt auch Menschen, die Helga Mandlas Sorgen teilen. „ Wer genügend Geld hat, reißt ab und baut einen Klotz, der gar nicht hier reinpasst“, sagt Kirsten Reetz, die seit 1985 in der Wagnerstraße wohnt. „Den Puppenstil-Charakter sollte man aber beibehalten. Das Weberviertel wird ja auch erhalten und es darf keine große Veränderung stattfinden“, findet Reetz.

Klaus-Dieter Greifenberg lebt seit sechzig Jahren im Viertel. Er will das Innere seines Hauses demnächst umbauen. Quelle: Peter Degener

„Man muss aufpassen, dass so ein Quartier nicht sein Gesicht verliert.“

Der Architekt Achim Krekeler sieht das genauso. Er ist Vorsitzender des Fördervereins Baukultur Brandenburg und leitet auch den Denkmalausschuss der Brandenburgischen Architektenkammer. Dort war das Musikerviertel auf Initiative von Helga Mandla nun Thema.

„Wir haben es gerade mit einem Transformationsprozess zu tun, der unsere Städte in den Vorstädten erwischt. Das ist heikel für ein städtebaulich wertvolles Quartier wie das Musikerviertel“, sagt Krekeler. Die kleinen Häuser sollen heute Dinge leisten, für die sie nie erbaut worden sind. Heute gibt es größeren Platzbedarf und höhere Ansprüche an Komfort. Anders als bei Villenvororten zeigten die Eigentümer angesichts der einfachen Bauweise wenig Stolz und nähmen ungern Rücksicht.

„Man muss aufpassen, dass so ein Quartier nicht abdriftet und sein Gesicht verliert. Das Musikerviertel wurde gut geplant und besitzt eine hohe Identifikation der Anwohner. Diese Atmosphäre wird gestört, wenn intakte Häuser abgerissen und durch Bauten ersetzt werden, die auch auf der grünen Wiese stehen könnten“, sagt Krekeler.

Denkmalschutz geht zu weit, aber eine Gestaltungs- und Erhaltungssatzung könnte helfen

Die einhellige Meinung seines Denkmalausschusses der Architektenkammer: Starrer Denkmalschutz ginge zu weit und würde die Entwicklung des Quartiers zu stark einschränken. „Aber es gibt Qualitäten, die es dort zu bewahren gilt. Das ist eine gewisse Gleichheit der Proportionen und First- und Traufhöhen, die ähnliche Gestaltung der Haustüren, die Vorgartensituation. Diese Elemente stellen die städtebauliche Qualität nach außen dar. Das sollte bewahrt werden“, sagt Achim Krekeler.

In der Wagnerstraße gibt es auch einen Abschnitt mit Reihenhäusern. Quelle: Peter Degener

Um den Charakter des Quartiers zu retten, müsste die städtebauliche Wertschätzung rechtlich verankert werden. Krekeler schlägt eine Erhaltungssatzung vor, damit man künftig nicht ohne weiteres Bestandsgebäude abreißen darf. Zudem empfiehlt er eine Gestaltungssatzung mit wenigen Regeln und genügend Spielraum, damit Neubauten sich in das Musikerviertel besser einpassen.

Von der Potsdamer Bauverwaltung wird das abgelehnt. Die für eine rechtssichere Erhaltungssatzung nötige Analyse des Zustands und der Qualitäten des Musikerviertels liege nicht vor, teilt das Rathaus mit. Was die Veränderung des Viertels betrifft, sei „eine spezifische gestalterische Steuerung“ nicht erforderlich. Krekeler sagt: Wenn das Rathaus auf das Problem nicht reagiert, führt der Weg nur über eine Initiative der Bewohner und die Kommunalpolitik.

Von Peter Degener