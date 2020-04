Wie kann man trotz Corona eine Wohnung besichtigen?

Potsdam

Die Wohnungssuche ist in Potsdam stets schwierig. Durch Corona könnte sie zumindest etwas bequemer werden. Livestream-Besichtigungen mit Videochats werden mittlerweile auf großen Immobilienportalen angeboten.

Da kann der Interessent durch die Handykamera des Maklers einen Eindruck gewinnen und Fragen stellen, während er selbst noch auf der Couch des bisherigen Wohnzimmers sitzt.

Anzeige

Ein solcher Videorundgang ersetzt allerdings kaum den echten Eindruck der neuen vier Wände. Schon die üblichen Fotos leerer Wohnungen täuschen bei Raumgröße oder Lichtverhältnissen. Wie aber finden Wohnungsbesichtigungen angesichts der Kontaktbeschränkungen derzeit statt? Die MAZ hat vier der größten Vermieter dazu befragt.

Weitere MAZ+ Artikel

Manchmal gibt es einen Schlüssel und man darf die Wohnung auf eigene Faust besichtigen – so macht es der Konzern Deutsche Wohnen, der viele Wohnungen am Schlaatz besitzt. Quelle: Peter Degener

Pro Potsdam zeigt keine bewohnten Wohnungen mehr

Die städtische Pro Potsdam ist mit der Tochtergesellschaft Gewoba und knapp 18.000 Wohnungen der größte Vermieter Potsdams. Doch zahlreiche Besichtigungen sind abgesagt. „Aufgrund der aktuellen Situation und Kontaktbeschränkungen finden bei uns derzeit keine Besichtigungen im bewohnten Zustand statt“, teilt die Pro Potsdam auf Anfrage mit.

So können derzeit nur Leerwohnungen besichtigt werden – und das „aktuell grundsätzlich nur mit einem Interessenten“. Dabei sind die Vertreter der Gewoba mit Schutzmasken und -handschuhen ausgestattet. Fragen werden direkt vor Ort möglichst im Freien mit Abstand oder im Nachgang telefonisch geklärt, so die Pro Potsdam.

Bei der Genossenschaft PWG 1956 wird es persönlich

Die Potsdamer Wohnungsgenossenschaft PWG 1956 verwaltet über 4000 Wohnungen. Besichtigungen gibt es wegen vergleichsweise geringer Fluktuation von Mietern kaum. „Wir haben vielleicht zehn Wohnungen neu vermietet und fünf besichtigt in den letzten vier Wochen“, erklärt Vorstand Matthias Pludra.

Mit Masken, unter Wahrung der Abstandsregelung und einem „Minimaleinsatz von Personen“ werden die Besichtigungen durchgeführt. „Es müssen nicht alle Interessenten auf einmal in die Wohnung“, sagt Pludra. Während einer drinnen ist, warten andere. Zudem werden noch gezielter Interessenten angesprochen. „Das ist aufwendig, aber dadurch auch persönlich und hat eine gewisse Qualität“, findet PWG-Vorstand Pludra.

Einzeln oder virtuell bei m Konzern Vonovia

Der Wohnungskonzern Vonovia, dem mehrere tausend Wohnungen im Kirchsteigfeld gehören, stellt weiterhin eine hohe Nachfrage fest. „Wir führen nach wie vor Besichtigungen durch, achten dabei aber auf die geltenden Regeln zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern. Deshalb führen wir nur Einzelbesichtigungen durch, bei denen der notwendige Abstand eingehalten wird“, erklärt Sprecher Matthias Wulff. Rund 30 Besichtigungen pro Monat werden derzeit durchgeführt.

Vonovia will das Potenzial der Online-Besichtigung künftig stärker berücksichtigen: „Wir arbeiten daran, auch virtuelle Wohnungsbesichtigungen anzubieten. Dazu prüfen wir die technischen Möglichkeiten, wie Besichtigungen live und virtuell durchgeführt werden können“, so Wulff. Schon heute bietet man in vielen digitalen Exposés 360-Grad-Rundgänge an, bei denen sich die Interessenten virtuell durch die Räume bewegen können.

Auf eigene Faust bei der Deutsche Wohnen

Ein weiterer Wohnungskonzern mit großem Bestand in Potsdam ist die Deutsche Wohnen AG. Am Schlaatz beispielsweise gehören rund 600 Einheiten zum Bestand. „Wir haben alle Besichtigungen gecancelt, aber eine gute Lösung gefunden, wie wir Mietinteressenten weiter die Möglichkeit geben Wohnungen zu besichtigen“, erklärt Sprecherin Laura Kruß.

Denn bei der Deutsche Wohnen dürfen Mietinteressenten nun auf eigene Faust in Wohnungen – zumindest in die leeren, die neu vermietet werden sollen. „Interessenten können sich einen Schlüssel holen, der wird in einer desinfizierten Verpackung durch die Tür unseres Vermietungsbüros herausgegeben“, erklärt Kruß. Dazu gibt es Einmalhandschuhe. Nun können die potenziellen Mieter auf eigene Faust die Wohnung besichtigen.

Das aktive Besuchen bei gleichzeitig möglichst geringem Infektionsrisiko stehe im Vordergrund, Video-Besichtigungen spielen beim Unternehmen „keine Rolle“.

Fazit: Bequemer, aber auch seltener

Egal, ob per Videostream, 3D-Rundgang oder persönlich mit dem Vermieter -durch die Corona-Einschränkungen dürften Wohnungsbesichtigungen derzeit viel bequemer sein, als es in normalen Zeiten der Fall ist. Denn Schlangen von Interessenten, die dicht gedrängt die Räume durchwandern, gehören vorerst der Vergangenheit an.

Allerdings sind Besichtigungen auch seltener geworden und vor allem viele noch bewohnte Wohnungen mit Mietern, die kurz vor dem Auszug stehen, sind derzeit vom Markt.

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Von Peter Degener