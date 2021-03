Babelsberg

Der Filmpark Babelsberg ist einer der größten Besuchermagneten Potsdams. Er konkurriert mit Schloss Sanssouci und dem Museum Barberini regelmäßig um die höchsten Besucherzahlen – und muss in der Regel ganz ohne Förderung durch einen Mäzen oder staatliches Geld wirtschaften. 305.000 Besucher hatte der Freizeit-Themenpark im Jahr 2019. In der auf vier Monate verkürzten Saison 2020 kamen nur etwa 100.000 Menschen. Nun droht die zweite Saison auszufallen.

Wenn der Filmpark 2021 gar nicht öffnet, übersteht er das auch

Der Saisonstart am 1. April ist wegen der Verlängerung des Corona-Lockdowns schon hinfällig. Drei verschiedene Szenarien hat Filmparkchef Friedhelm Schatz in petto: Öffnung zu Pfingsten Ende Mai, Öffnung zu Beginn der Sommerferien Ende Juni – oder gar keine Öffnung in diesem Jahr. Kann der Vergnügungspark in der Medienstadt das durchstehen? Schatz zeigt sich optimistisch: „Das geht. Wir sind stabil aufgestellt durch unsere anderen Standbeine. Ich habe 2021 noch nicht abgeschrieben.“

Metropolis-Halle und Kostümfundus sind sichere Standbeine

Die große Metropolis-Halle hat er zum Impfzentrum gemacht. Mindestens bis Juni sind ihm dort Mieteinnahmen gesichert. Das Land kann bei Bedarf auch noch bis mindestens September verlängern. Schatz betont: „Das arbeitet kostendeckend. Ich will mich daran nicht bereichern und habe das zu einem sozialen Preis zur Verfügung gestellt.“

Konferenzraum mit Meisterwerken – sie stammen aus dem Film „Monuments Men“. Quelle: Bernd Gartenschläger

Daneben generiert er Einnahmen mit seinem Kostümfundus. „Der Fundus arbeitet weiter, denn im Studio Babelsberg wird ja gedreht“, erzählt Schatz. Zudem entwickelt er Immobilien in der Medienstadt, auch das helfe, die Einnahmeverluste zu kompensieren. Seine Mannschaft von 150 Mitarbeitern hat er auf 30 reduziert. „Die sind in Kurzarbeit, es wurde keiner entlassen.“ Auch Überbrückungshilfen von der Bundesregierung hat er beantragt.

Mit der Verlängerung des Lockdowns ist er einverstanden

Mit der Verlängerung des Lockdowns ist er einverstanden. „Wir haben den Verband der deutschen Freizeitunternehmer, die machen viel Lobbyarbeit. Aber ich bin ganz ehrlich: Ich rede zwar auch mal mit Leuten auf politischer Ebene, aber es ist nicht zielführend, einen zu großen Druck aufzubauen, dem die Politik gar nicht stattgeben kann“, die Dynamik der Pandemie lasse sich gar nicht von der Politik beherrschen.

Mitte 2020 gab es Momente der „Entrüstungserschöpfung“, wie Schatz es nennt – als die Infektionszahlen wieder niedrig waren, aber trotzdem niemand wusste, was im Sommer erlaubt sein würde. „Kann man nicht mit bestimmten Weisheiten früher rauskommen?“, dachte er damals. Die Verluste des Vorjahres und der Saison 2021 hat Friedhelm Schatz aber gedanklich abgehakt. „Ich halte mich nicht mit der Vergangenheit auf. Meine Denke ist konsequent nach vorne gerichtet und da stecken wir mitten drin.“

Neue Attraktionen im Filmpark Babelsberg

Ein positiver Aspekt: Man kommt jetzt zu Dingen, die über Jahre liegen geblieben sind. „Wir sind nun raus aus diesem Automatismus von Ostern bis Halloween. Das ist ein hochspannender Prozess, das macht sogar Spaß“, sagt er der MAZ, „wir geben dem Park in allen Bereichen ein Facelifting, er bekommt ein farbenfrohes Gesicht und neue Programmpunkte.“ Derzeit werde ein Abenteuerspielplatz gebaut, der die Geschichte von Lummerland und Jim Knopf erzählt. Auch die „Backlot“-Tour durch die Filmkulissen wird neu gestaltet. Weil Babelsberg für ihn auch eine Wiege des Horrorfilms ist, bekommt die Mittelalterstadt des Filmparks ein neues, gruseliges Konzept. Mitten in der Pandemie investiert Schatz rund 1,5 Millionen Euro in den Park.

Der Neubau an der Großbeerenstraße strahlt weithin. Quelle: Bernd Gartenschläger

Neubau für zwölf Millionen Euro

Doch das augenscheinlichste Symbol seines Optimismus ist der strahlend gelbe Neubau, den er neben der Metropolis-Halle errichtet hat. Für zwölf Millionen Euro hat er erstmals alle Abteilungen des Filmparks unter einem Dach vereinigt. „Wir waren bislang auf sieben Gebäude verteilt. Das ist ein Quantensprung für uns“, sagt er. Der Umzug aus den alten Baracken hat in dieser Woche begonnen.

Drei Etagen mit knapp 4000 Quadratmeter Fläche dienen als neuer Fundus samt Werkstätten für die Kostümbildner und Schneider. In einer Etage hat sich für ein paar Jahre das Hasso-Plattner-Institut (HPI) eingemietet. Und in der obersten Etage wird – mit Blick auf den Stuntshow-Vulkan – der Filmpark Babelsberg geführt.

Die Bücher sind zwar echt, aber dennoch verbirgt sich hier eine Tür. Quelle: Bernd Gartenschläger

Dort hat Schatz sich auch ein Stück weit selbst verwirklicht. Im langgestreckten Konferenzraum hängt der berühmte „Frühling“ von Sandro Botticelli neben Meisterwerken von Monet und Bruegel – es handelt sich um gemalte Requisiten aus dem Hollywood-Film „Monuments Men“, der nebenan gedreht wurde. Auch sein Büro ist voller Exponate aus der Filmgeschichte.

„Erstmals in 50 Berufsjahren arbeite ich in einem Neubau“, sagt Schatz und er hat die Chance genutzt. In einem „Geheimzimmer“ kann er seine Zigarren rauchen. Der unsichtbare Zugang verbirgt sich – wie sollte es anders sein – in einem Bücherregal. Es würde einen nicht überraschen, wenn sich irgendwo noch eine Rekonstruktion des legendären Bernsteinzimmers verstecken würde.

Von Peter Degener