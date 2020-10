Potsdam

Wer am Sonntagnachmittag die Stufen zum Orangerieschloss im Park Sanssouci hinauf gelaufen ist, wird sie nicht übersehen haben: Wildschweinspuren. Auf einer unteren Terrasse des Schlosses war eine Rasenfläche stark zerwühlt. Kleine Hufspuren waren zu sehen. Bereits am nächsten Tag war die Fläche wieder geplättet.

Bekommt der Park Sanssouci nun ein Problem mit Wildschweinen? Auf MAZ-Nachfrage bestätigt Frank Kallensee, Pressesprecher der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, dass in sämtlichen Parks der Stiftung, mit Ausnahme des Schlossgartens Charlottenburg in Berlin, Wildschweine unterwegs seien. Indem die Tiere Garten- und Parkflächen durchwühlen, verursachen sie „mitunter erhebliche Schäden“, so Kallensee. So sei der Park Babelsberg im Herbst und Winter 2016 und 2017 besonders betroffen gewesen. Und auf der Pfaueninsel seien bis zum Jahr 2008 die Rasen- und Wiesenflächen „in einem Gesamtumfang von circa drei Hektar durch Wildschweine so stark geschädigt worden, dass nur durch den Bau eines vier Kilometer langen Elektrozaunes um die Insel weitere Wildschweinaktivitäten verhindert werden konnten.“

Anzeige

Besucher sollten sich Fluchtmöglichkeit offen halten

Auch im Park Sanssouci seien die Tiere regelmäßig unterwegs, so der Stiftungssprecher weiter. Er vermutet, dass sie über den Wildpark einwandern. „Betroffen sind vor allem die waldartigen und weniger belebten Bereiche im nordwestlichen Teil des Parks.“ Also: Potentestück, Klausberg und Ruinenberg. Auch Bereiche in der Fasanerie und im Hopfengarten zählten gelegentlich zu den Gegenden, in denen sich die Wildschweine aufhalten und nach Nahrung suchen. Zu diesen bisher beobachteten betroffenen Bereichen kommt nun die am Wochenende von den Tieren aufgesuchte Terrasse. „Derzeit sind einige Schäden unweit des Orangerieschlosses und im Nordischen Garten zu verzeichnen“, sagt Frank Kallensee.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

Er rät Besuchern, sich im Falle einer Begegnung mit den Tieren immer eine Fluchtmöglichkeit offenzuhalten sowie sich besonnen und ruhig zu verhalten und sich langsam zurückzuziehen. An Hundehalter appelliert er: „Hunde sollten immer angeleint bleiben, was in der Parkordnung ohnehin vorgeschrieben ist.“

Von Annika Jensen