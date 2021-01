Potsdam

Der bisherige Vorstand des Deutschen GeoForschungsZentrums GFZ in Potsdam, Reinhard Hüttl, wird fristlos gekündigt. Das Kuratorium der wissenschaftlichen Einrichtung hat Hüttl am Dienstag in einer Sondersitzung „mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als wissenschaftlicher Vorstand und Sprecher des Vorstands abberufen“, wie das GFZ mitteilte.

Reinhard Hüttl wurde Ende Oktober 2020 durch das Kuratorium zunächst vorläufig von seinem Amt entbunden, nachdem Vorwürfe wegen des Umgangs mit Finanzmitteln erhoben worden waren. Diese Vorwürfe sind Gegenstand eines laufenden Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Neuruppin.

Anzeige

„Nach Würdigung aller dem Kuratorium bekanntgewordener Tatsachen sieht es keine Basis mehr für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit“, heißt es in der Mitteilung. Der Forst- und Bodenwissenschaftler Reinhard Hüttl war seit 2007 Wissenschaftlicher Vorstand und Sprecher des Vorstands des GFZ, einer der größten wissenschaftlichen Einrichtungen Brandenburgs.

Ob es sich bei den Vorwürfen um Betrug oder um den Bereich der Korruption handelt, ließ das GFZ auch auf MAZ-Nachfrage offen, Sprecher Josef Zens sprach von „schwerwiegenden Amtspflichtsverletzungen“. Ein Hinweis darauf, dass es sich um persönliche Vorteilsnahme und Korruption handeln könnte, ist darin zu sehen, dass die Anwälte des GFZ die Staatsanwaltschaft Neuruppin für die Ermittlungen eingeschaltet haben. Diese ist die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Korruption in Brandenburg.

Für die Neubesetzung des Amtes hat das Kuratorium ein reguläres Verfahren eingeleitet. „Die Findungskommission hat ihre Arbeit bereits begonnen“, so der GFZ-Sprecher.

Von Peter Degener