Die Stadt soll ein Konzept erarbeiten, nach welchen Kriterien Neubauten mit einer Höhe über der sogenannten Baumwipfelgrenze von 22 Meter errichtet werden dürfen – und wo nicht. Ein Antrag der Grünen-Fraktion ist am Dienstag erstmalig im Bauausschuss debattiert worden.

Konkrete Standorte sollen nicht definiert werden

„Das Stadtentwicklungskonzept soll Entwicklungsräume für Hochhäuser beziehungsweise Tabuzonen für eine ausgreifende Höhenentwicklung definieren. Hochhausbauten bleiben eine Ausnahme in Potsdam, eine ungeregelte Veränderung des Weichbildes der Stadt soll unterbunden werden“, heißt es im Antrag. Im Ursprungstext war sogar von konkret „definierten Orten“ die Rede. Hier gab es allerdings von mehreren Seiten Vorbehalte, sodass diese Formulierung gestrichen wurde.

Die Scheibenhochhäuser entlang der Havel aus DDR-Zeiten. Im Hintergrund die Kuppel des Neuen Palais. Quelle: Bernd Gartenschläger

So warnte Steffen Pfrogner (Die Andere) vor der Preisentwicklung, die ein solches Konzept hervorrufen könnte. „Wenn darin Standorte genannt werden, an denen Hochhäuser möglich sind, führt das zu Immobilienspekulation.“ Er warb für Kriterien wie Multifunktionalität und Nachhaltigkeit als Planungsgrundsätze und verwies auf die Leitlinien für Hochhäuser, die sich das Land Berlin gegeben hat. Die Regeln müssten nicht nur für private Investoren gelten, sondern auch für die Stadt selbst, wenn sie – wie beispielsweise in Krampnitz – neue Hochhäuser plant.

Bis Ende 2021 wird ein Ergebnis erwartet

Die Verwaltung unterstützte das Anliegen der Grünen. Im Ergebnis werde es aber „keinen Plan mit roten Zonen und einzelnen grünen Punkten geben“, wo Hochhäuser möglich wären, sagte Stadtplanungschef Andreas Goetzmann. Stattdessen sollten „Potenzialräume“ festgelegt werden, in denen Hochhäuser „unter bestimmten Bedingungen, die wir vorgeben“, möglich werden. Wenn schon hoch gebaut würde, „muss sichergestellt werden, dass es einen Mehrwert für die Stadt gibt“, so Goetzmann. Er kündigte an, dass man ein externes Büro mit dem Konzept beauftragten würde, sobald der Ausschuss sich auf die Vorgaben geeinigt habe. Frühestens Ende 2021 wird das Ergebnis vorliegen.

Von Peter Degener