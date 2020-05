Potsdam: Wo sind Radfahrer in besonderer Gefahr?

Potsdam

Radfahren in Potsdam – mancherorts ist es ein Genuss, anderswo eine Gefahr. Kurze Distanzen, Wege durch Parks oder an Seeufern und durch ruhige Nachbarschaften sind die eine Seite der Medaille. Die Konkurrenz um den Platz auf der Straße mit Autofahrern und Fußgängern, schlechte Straßen und unübersichtliche Wegführung mildern das Vergnügen an anderer Stelle. Zahlreiche Punkte im Stadtgebiet sind mindestens subjektiv für viele Radfahrer besonders gefährlich.

Seit zehn Jahren ist Torsten von Einem der Radverkehrsbeauftragte der Stadt. Die MAZ hat ihn mit einer Reihe Gefahrenstellen konfrontiert.

„Unfallursachen sind häufig menschliche Fehler, weniger die Infrastruktur“

Einerseits sieht auch von Einem Mängel an manchen Stellen, doch seine grundsätzliche Haltung ist klar: „Wir haben Unfälle ausgewertet und ebenfalls Gefahrenstellen gesammelt. Die Unfallursachen sind häufig menschliche Fehler, weniger die Infrastruktur“, sagt er. Die Infrastruktur könne zwar beitragen Fehler zu vermeiden, „aber mein Ansatz ist es, die Verkehrsteilnehmer anzusprechen.“ Er setzt auf Autofahrer, die beim Überholen den Abstand halten und den Schulterblick nicht vergessen, außerdem auf Radfahrer, die an Engstellen wie am Landtag gebremst werden.

Bei der „Landtagskurve“ handelt es sich vielleicht um die prominenteste Gefahrenstelle der Stadt. „Tatsächlich gibt es dort nur wenige gemeldete Unfälle, aber die Leute fühlen sich unsicher“, sagt der Radverkehrsbeauftragte. „Man wollte den historischen Stadtgrundriss, aber der hat nur begrenzte Flächen. Damit müssen wir leben, bis eventuell ein weiter Umbau erfolgt“, sagt er.

Die „Landtagskurve“ ist wegen der weit an die Tramschienen heranragenden Ecke des Stadtschlosses sehr unübersichtlich. Viele Radler kommen von d Langen Brücke abwärts zudem mit hoher Geschwindigkeit dort an. Die Stadt verzichtet bewusst auf eine farbliche Trennung des Plfasters in einen Bereich für Fußgänger und einen für Radler, damit alle aufmerksam bleiben. Brenzlig wird es, wenn Ortsfremde dort die Architektur bestaunen Quelle: Friedrich Bungert

Auch an zwei weiteren Gefahrenstellen ist der fehlende Platz das größte Problem: in der Heinrich-Mann-Allee und am Horstweg. Dort müssen sich Radler entweder mit den Autos oder mit den Fußgängern den Platz teilen. Brenzlig wird es vor allem vor der Staatskanzlei in der Heinrich-Mann-Allee, wo Radler am liebsten illegal auf den Gehweg ausweichen. Denn Autofahrer ziehen beim Überholen wegen der Tramschienen oft nur knapp vorbei.

Die Freigabe des Gehwegs für Radler lehnt von Einem ab. „Der Gehweg ist wegen der Bäume nicht breit genug. Die Engstellen durch die Baumscheiben machen das unmöglich“, behauptet er. Tatsächlich sind an den engsten Stellen gerade mal 1,60 Meter Platz, meistens jedoch mehr.

Auf der Heinrich-Mann-Allee Richtung Zentrum endet auf Höhe der Staatskanzlei plötzlich der markierte Radstreifen auf der Fahrbahn . Zwischen Tramschienen und Gehweg ist aber sehr eng. Die Freigabe des Gehwegs für Fahrradfahrer ist nicht möglich, behauptet die Stadt, weil der 1,60 Meter breite Weg zu schmal sei. Quelle: Friedrich Bungert

Am Horstweg, wo es auf Höhe des Schlaatzes in Richtung Babelsberg sehr unangenehm für Radfahrer ist, auf der Straße zu fahren, ist ihnen der Gehweg dagegen freigegeben – dabei ist er sogar schmaler. Die gute Nachricht: Beide Straßen sollen in den kommenden Jahren umgebaut werden. Dann sollen Radfahrer besser berücksichtigt werden.

Der Horstweg ist für Radfahrer an vielen Stellen eine Tortur mit schlechtem Belag. Gefährlich wird es Richtung Babelsberg hinter dem Lidl-Disccounter, Entweder man wechselt auf die oft zugeparkte Straße ohne Radmarkierung oder man nutzt den Gehweg. Das ist zwar erlaubt, doch der Weg ist äußerst schmal – selbst an der breitestens Stelle nur 1,60 Meter mit Hecken und steiler Böschung zu beiden Seitent Quelle: Friedrich Bungert

Baustellen – der Radverkehrsbeauftragte wird an der Planung beteiligt

Ein anderes Problem: Baustellen, wie derzeit an beiden Enden der Friedrich-Engels-Straße. Oft scheint nur an den Autoverkehr gedacht, wenn Warnbaken und gelbe Markierungen aufgebracht werden. „Bei größeren Baustellen bin ich an der Planung beteiligt. Das ist mit Einschränkungen verbunden – das gilt aber für alle Verkehrsteilnehmer“, sagt von Einem. Er gesteht allerdings, dass manche Baustelleneinrichtung Stück für Stück in die provisorischen Radwege „hineingedrückt“ wird.

An Baustellen wird regelmäßig zu wenig an Radfahrer gedacht, auch wenn der Radverkehrsbeauftragte in die Planung eingebunden ist. Derzeit ist die Brückenunterführung an der Friedrich-Engels-Straße für Radfahrer besonders unangenehm. Es ist so eng, dass Autos kaum an Radlern vorbeikommen. Quelle: Friedrich Bungert

Plötzlich endet der Radschutzstreifen und die Fahrbahn verbreitert sich

Ärgerliche sind Kreuzungen, an denen Radfahrer plötzlich auf sich allein gestellt sind. So endet in der Dortustraße der Schutzstreifen plötzlich und die Fahrbahn fächert sich in drei Spuren auf. Eine deutliche Markierung, die Radler vor den Autos bis zur Ampel schützt, wäre möglich. Die Kreuzung von Schopenhauer- und Breiter Straße zeigt ganz in der Nähe, wie es geht.

Wer die Dortustraße aus dem Stadtzentrum heraus zur Breiten Straße fährt, muss vorsichtig sein. Der markierte Schutzstreifen endet einfach vor der großen Kreuzung. Eine Weiterführung der Markierung, ähnlich wie an der Kreuzung der Schopenhauerstraße mit der Breiten Straße, wird von der Stadt aber geprüft. Quelle: Friedrich Bungert

Langfristig könnte die Situation hier entschärft werden: Im Radverkehrskonzept der Stadt ist vorgesehen eine durchgängige Führung des Radverkehrs in der Dortustraße in den Kreuzungsbereich zur Breiten Straße zu prüfen – doch weil es andere Prioritäten gibt, ist die Prüfung frühestens 2021 dran, die Umsetzung würde noch später erfolgen.

Am Neuen Garten – selbst für einen Gehweg reicht der Platz nicht

Ein „Klassiker“ unter den gefährlichen Straßenabschnitten ist Am Neuen Garten zwischen Gotischer Bibliothek und dem Haupteingang in den Park. Die Fahrbahn ist dort insgesamt nur sieben Meter breit, selbst ein Gehweg fehlt streckenweise. „Was hätten wir machen da können?“, sagt von Einem. Es wurde sogar geprüft, die Parkmauer zu versetzen, doch die Schlösserstiftung hat diesen Eingriff in das Weltkulturerbe abgelehnt.

Die Straße Am Neuen Garten ist vor allem zwischen der Gotischen Bibliothek und dem Haupteingang zum Neuen Garten eine Gefahrenstrecke für Radfahrer. Es ist sehr eng, stellenweise gibt es nicht mal einen Gehweg, dafür Schwerlastverkehr. Wer mit Kinderanhänger unterwegs ist, sollte die Strecke lieber ganz meiden. Quelle: Friedrich Bungert

Hier darf man seitdem deshalb durch den Park fahren. Markierungen machen das zwar nicht deutlich. Für Radler mit Ortskenntnis ist das aber ein gemütlicher Kompromiss. Wer aus der Stadt herausfährt muss für die Benutzung des Parkwegs aber Umwege in kauf nehmen.

Pappelallee – ein weißes Rad erinnert an einen tödlichen Unfall

Auch mit der Kreuzung von Pappelallee und August-Bonnes-Straße wurde Torsten von Einem konfrontiert. Dort wurde 2013 eine Radfahrerin von einem LKW überrollt. Vor wenigen Tagen ereignete sich erneut ein schwerer Unfall zwischen einem LKW und einem Radler.

An der Kreuzung von Pappelallee und August-Bonnes-Straße erinnert ein weißes Fahrrad an einen tödlichen Unfall 2013. Vor einer Woche kam es erneut zu einem schweren Unfall zwischen einem Radler und einem LKW. Beide Male war laut Stadt nicht die Infrastruktur schuld, sondern „menschliches Fehlverhalten“. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Haltung der Verwaltung zu dieser Kreuzung ist eindeutig: „Beiden Unfällen ist gemeinsam, dass sie nicht hauptsächlich auf die Infrastruktur sondern auf menschliches Fehlverhalten zurückzuführen sind.“ Nach dem tödlichen Unfall 2013 hatte es auch eine Sicherheitsüberprüfung für die gesamte Pappelallee mit zahlreichen Maßnahmen gegeben. Für den Radverkehrsbeauftragten bleiben als größte Gefahren im Straßenvekehr „Hast und Eile“.

Von Peter Degener