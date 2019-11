Wohnprojekt am Stern-Center soll öffentlich ausgestellt werden

Am Stern/Drewitz

Der Architekturwettbewerb für das Hochhausprojekt am Sterncenter beginnt in nur vier Wochen. Bis Mai sollen die Ergebnisse feststehen.

„Es sollen internationale Architekten für das Gestaltungsverfahren gewonnen werden“, damit sei man sich mit dem Bauherren, der ECE Projektmanagement GmbH einig, erklärte Viola Holtkamp aus dem Bereich Bauleitplanung der Verwaltung am Dienstagabend im Bauausschuss.

Grünen-Vorschlag für Ausstellung wird aufgegriffen

Wie berichtet, sollen am Sterncenter zwischen 500 und 700 Wohnungen für bis zu 1400 Menschen entstehen.

Dazu sollen beiderseits des Sterncenters zwei Hochhäuser errichtet werden, die die Höhe des Stern Plazas von rund 73 Meter Höhe aufnehmen könnten. Hinter dem Projekt steht mit ECE zugleich der Betreiber des Einkaufszentrums.

Die Standorte der beiden neuen Hochhäuser Am Stern. Quelle: ECE, Stadt Potsdam

Auf Vorschlag der Grünen-Fraktion sollen die Ergebnisse in einer öffentlichen Ausstellung präsentiert werden. „Wir wollen eine umfangreiche Diskussionsmöglichkeit damit eröffnen“, so Holtkamp.

Eine vorherige Bürgerbeteiligung – insbesondere der Anwohner der Wohngebiete Stern und Drewitz – erfolgt damit allerdings erst bei der Präsentation der Hochhausentwürfe. „Wenn der Wunsch besteht, die Öffentlichkeit einzubinden besteht, dann muss das jetzt am Anfang bestehen, wenn die Aufgabenstellung für den Architektenwettbewerb formuliert wird“, sagte Steffen Pfrogner (Die Andere) dazu.

Rubelt : Wettbewerb war hartes Verhandlungsergebnis

„Wenige private Investoren sind überhaupt bereit Wettbewerbe durchzuführen. Wir haben uns intensiv mit ECE auseinandergesetzt und das Verfahren ausgehandelt, weil wir Qualität wollen“, entgegnete der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos).

Tatsächlich muss man das als positives Ergebnis werten: „Ich bin tatsächlich zwiegespalten, was Wettbewerbe angeht, sie machen durchaus Sinn, sind aber kein Allheilmittel. Ofrt sind die Ergebnisse auch unbrauchbar“, sagte ECE-Vertreter Valentin Hadelich am Rande des Bauausschusses der MAZ.

Bürger sollen bei Umfeldgestaltung einbezogen werden

Neben den Wohntürmen soll ein besonderes Augenmerk auf der Freiraumgestaltung und der Verbindung zum Umfeld liegen. „Wir wollen hier eine hohe Qualität“, so Valentin.

Gerade in diesem Bereich sei die Beteiligung der Bürger auch nach Ende des Wettbewerbs noch möglich, wie auch Rubelt bestätigt. Es wird zudem geprüft, ob eine Kita errichtet werden soll. Der Bedarf an Betreuungsplätzen war in dieser Ecke der Stadt zuletzt allerdings gedeckt.

