Potsdam

Sozialwohnungen, die Investoren in Potsdam durch das Baulandmodell finanzieren müssen, stehen auf der Kippe. Aller Voraussicht nach wird die städtische Richtlinie bald vor Gericht überprüft – mit offenem Ausgang. Hintergrund ist ein Streit zwischen der Stadt Potsdam und dem Babelsberger Bauträger „ Kirsch & Drechsler“, der von der Stadt rund 1,5 Millionen Euro zurückfordert (MAZ berichtete).

Kirschs Vergleich : Er will 1,2 statt 1,5 Millionen Euro

Nun gibt es ein neues Angebot, über das Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) am Mittwochabend im nicht-öffentlichen Teil des Hauptausschusses die Stadtverordneten unterrichtet hat. Nach MAZ-Informationen fordert der Investor demnach nur noch 1,2 Millionen Euro zurück. Knapp 300 000 Euro hat die Stadt bereits zur Finanzierung von Sozialwohnungen am Stern eingesetzt – darauf würde „ Kirsch & Drechsler“ verzichten.

„Wir haben der Stadt ein Vergleichsangebot gemacht, das sie bis Ende März annehmen kann und ich hoffe, dass Herr Schubert weise reagiert und den Vergleich sucht“, erklärte Geschäftsführer Wolfhard Kirsch, der auch Stadtverordneter für das Bürgerbündnis ist, am Donnerstag auf Anfrage der MAZ.

Wolfhard Kirsch ist geschäftsführender Gesellschafter des Bauträgers „Kirsch & Drechsler“ und auch Stadtverordneter für das Bürgerbündnis. Quelle: Varvara Smirnova

Schubert : „Hier geht es um etwas Grundsätzliches“

Das Geld musste seine Firma auf Grundlage des „Potsdamer Baulandmodells“ für ein Bauprojekt an der Großbeerenstraße und der Kohlhasenbrücker Straße an die Stadtkasse zahlen. Für das Bauprojekt wurden Teile eines Waldes in Bauland umgewandelt. Die Wertsteigerung war beträchtlich und wurde teilweise abgeschöpft, um Kita- und Schulplätze zu finanzieren.

Nachträglich verschärfte die Stadt aber die Richtlinie und wollte zusätzlich weiteres Geld zweckgebunden zur Finanzierung von Sozialwohnungen im „gleichen Sozialraum“ verwenden. Dieses Vorgehen hielt Kirsch von Beginn an für rechtswidrig. Erste Vergleichsverhandlungen zwischen Kirsch & Drechsler und der Stadt waren im Frühjahr gescheitert.

Für den Bau der Siedlung wurden Teile des umliegenden Walds in Bauland verwandelt. Die Wertsteigerung des Grundstücks sollte der Investor zu großen Teilen zur Finanzierung von Sozialwohnungen abführen. Quelle: Friedrich Bungert

Auch auf das nun vorliegende Angebot will Mike Schubert nicht eingehen und setzt auf die gerichtliche Klärung. „Für uns ist am Ende wichtig, dass unser Baulandmodell Bestand hat, um Bauinvestoren an den Kosten für Schulen, Kitas oder Spielplätze zu beteiligen. Hier geht es um etwas Grundsätzliches. Es kann nicht sein, dass der Investor vom Wohnungsbedarf profitiert und die Stadt die sozialen Kosten bezahlt“, sagte er am Donnerstag der MAZ.

Vergleich wäre Präzedenzfall für andere Investoren

Im Hauptausschuss soll es deshalb am Vorabend zu einer kontroversen Debatte gekommen sein, denn bei einer Prozessniederlage ist mit Kosten von zwei Millionen Euro für die Stadt zu rechnen. Neben der Gesamtforderung von 1,5 Millionen Euro wären beispielsweise Zinsen und Gerichtskosten fällig.

Schubert dagegen habe für die langfristige Perspektive geworben: Wenn andere Investoren ihre Vereinbarungen mit der Stadt aufkündigen, käme dies womöglich noch teurer. Schubert fürchtet demnach, dass eine Annahme des Vergleichs zum Präzedenzfall werden könnte, der andere Investoren ermutige, ebenfalls Rückforderungen zu stellen.

Kirsch spricht von Ungleichbehandlung

Wolfhard Kirsch ist optimistisch, dass er vor Gericht gewinnen wird. „Ich bin der einzige, dem sie Geld abgenommen haben, um woanders Sozialwohnungen zu bauen. Diese Ungleichbehandlung widerspricht dem Kopplungsverbot“, sagt Kirsch.

Er spielt darauf an, dass die Sozialwohnungen nicht – wie im Baulandmodell sonst üblich – innerhalb des fraglichen Bauprojekts entstehen sollten, sondern nur im gleichen städtischen Sozialraum. Das Kopplungsverbot wiederum verbiete es, die Erteilung einer Baugenehmigung an sachfremde Bedingungen zu knüpfen. Kirsch hat dem Angebot an die Stadt gleich die Klageschrift beigefügt, die bei einer Ablehnung ins Spiel kommt.

Im Sommer hatte die Verwaltung der MAZ bestätigt, dass man wegen der schlechten Rechtsposition in dem Fall zu einem Vergleich bereit sei. Schuberts harte Haltung widerspricht dem aber jetzt. Die Entscheidung über das Vorgehen liegt dabei als Geschäft der laufenden Verwaltung in seiner Hand und nicht bei den Stadtverordneten. Anstelle einer Beschlussvorlage war das Vergleichsangebot nur Inhalt einer Mitteilung.

Von Peter Degener