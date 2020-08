Potsdam

Der Wohnungsmarkt in Potsdam macht es internationalen Gastwissenschaftlern äußerst schwer, in Potsdam zu arbeiten. Darunter leidet auch zunehmend der Forschungsstandort Potsdam.

Über 400 Gastwissenschaftler in Potsdam wurden befragt

Um die Situation zu verbessern sollten Stadt und Wissenschaftseinrichtungen gezielt Gästehäuser und Wohnungen für Wissenschaftler schaffen. Das ist das Ergebnis einer Befragung von 431 Gastwissenschaftlern. Der Bericht wird am Mittwoch den Stadtverordneten vorgelegt.

Die Umfrage „Living in Potsdam“ zur Lebenssituation nicht-deutscher Wissenschaftler in der Stadt wurde bereits Ende 2019 vom Wissenschaftsnetzwerk „Potsdamer Willkommensregion“ im Auftrag des städtischen Büros für Chancengleicheit und Vielfalt durchgeführt.

Gemeinsame Gästehäuser von Stadt und Forschung

Die zentralen Handlungsempfehlung: Es sollten Finanzierungsmodelle und Partnerschaften für gemeinsam von Stadt und Forschungseinrichtungen betriebene und koordinierte Gästewohnungen und Gästehäuser in Potsdam entwickelt werden. Diese sollten für kurze und lange Aufenthalte von Gastwissenschaftlern buchbar sein.

Daneben solle eine städtische Wohnungsbörse installiert werden. Auch das Projekt „Wohnen für Hilfe“ des Studentenwerkes Potsdam müsse stärker unterstützt und auf die Gruppe der internationalen Gastwissenschaftler ausgeweitet werden.

Durch Corona ist die Wohnsituation derzeit etwas entschärft

„Wir wollen internationale Wissenschaftler dabei unterstützen, dass sie nach ihrem Studium entweder in Deutschland bleiben oder dass sie als Botschafter zurückkehren, weil sie Potsdam positiv erlebt haben“, erklärt Dagmar Grütte, die Vorsitzende des Vereins Neues Potsdamer Toleranzedikt. Sie war innerhalb der Arbeitsgruppe maßgeblich an der Gestaltung und Auswertung der Umfrage beteiligt. Doch zuvor müssen die Forscher überhaupt in die Lage versetzt werden, hierher zu kommen. „Wir haben im Netzwerk die Wohnfrage als entscheidendes Thema schon vor zwei Jahren identifiziert und daraufhin die Umfrage entwickelt“, erklärt Grütte.

Dagmar Grütte,die Vorsitzende des Vereins Neues Potsdamer Toleranzedikt, mit dem Ergebnisbericht. Quelle: Peter Degener

Alle Arten von „Internationals“ vom Studenten über Graduierte und Professoren, die sowohl für Lang- und Kurzzeitaufenthalte in Potsdam leben, wurden befragt. Die Ergebnisse spiegeln den Vor-Corona-Stand: Im Moment ist laut Grütte die Wohnsituation deutlich besser, weil durch die Pandemie viele wissenschaftliche Aufenthalte ausgefallen sind. Sie geht davon aus, dass sich das Problem aber schnell wieder verschärfen wird.

Wohnfrage durch Wettbewerb der Hochschulen von großer Bedeutung

Auch die Verwaltung hat das Problem erkannt: „Die Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen stehen in intensivem internationalen Wettbewerb um wissenschaftliche Kooperationen und insbesondere um die besten Nachwuchswissenschaftlerinnen und –wissenschaftler. Für die wissenschaftlichen Einrichtungen ist dies ein zentraler Erfolgsfaktor für ihren jeweiligen Forschungsauftrag und für Potsdam als Wissenschaftsstandort somit ebenfalls von großer Relevanz“, heißt es auf MAZ-Anfrage.

Während es Studierenden häufig nach Berlin ziehe, „spielt bei den Nachwuchswissenschaftlern, oftmals mit Familien, der Wohnort in Bezug auf Familienfreundlichkeit eine größere Rolle“, weiß die Stadt. Hier besteht die Gefahr, dass sie sich ohne Wohnung andere Forschungsstätten in Deutschland oder der Welt suchen.

Sicherheitsgefühl der „Internationals“ ist in Potsdam sehr hoch

In der Umfrage werden auch Fragen gestellt, die auch die Potsdamer in der Bürgerumfrage „Leben in Potsdam“ 2018 beantwortet haben. Einen besonders großen Unterschied gibt es in der Wahrnehmung der gefühlten Sicherheit in der Stadt. Die Fremden geben im Schnitt die Note 1,8 von 6. Die Einheimischen fühlen sich dagegen deutlich unsicherer und vergeben die Note 3,3.

„Die Gastwissenschaftler empfinden Potsdam als eine ruhige, harmonische und weltoffene Stadt. Ich habe beispielsweise eine kolumbianische Frau kennengelernt, die erstaunt war, wie frei sie sich jederzeit in Potsdam und Deutschland bewegen kann“, sagt Grütte. Bei aller Weltoffenheit ist jedoch ein großer Unterschied bei der Wohnungssuche je nach Herkunft der Wissenschaftler zu verzeichnen: „Extrem schwierig“ war das für rund 17 Prozent der Europäer und Amerikaner. Bei Asiaten und Afrikanern lag die Quote doppelt so hoch.

Zentraler Ort der Begegnung wird ebenfalls gewünscht

Auch die Frage der Begegnung von Potsdamern und den wissenschaftlichen Gästen war Thema der Umfrage. „Es gibt keinen zentralen Ort der Begegnung , aber es gibt diesen Wunsch“, sagt Dagmar Grütte. Der Bericht empfiehlt daher „ein Gästehaus in zentraler Lage, mit Gastronomie- und Veranstaltungsbetrieb“zu konzipieren, um einen Begegnungsort für Internationals und die Potsdamer zu schaffen.

Ursprünglich sollte bereits im Juni ein Fachtag zum Thema stattfinden, um Handlungsvorschläge – etwa für die Verwaltung – zu entwickeln. Das wurde jedoch wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Laut Grütte plane man nun zeitnah eine Online-Fachdiskussion, will aber Mitte 2021 den Fachtag nachholen.

Von Peter Degener