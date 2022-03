Potsdam

Die Koordinierungsstelle Wohnungstausch hat den ersten Tausch „unter Dach und Fach gebracht“, wie sie am Dienstag mitteilte. Anderthalb Jahre, nachdem das Vermittlungsbüro in der Yorckstraße seine Arbeit aufgenommen hat, haben demnach erstmals Bewohner einer größeren Wohnung durch die Koordinierungsstelle auf Wohnraum verzichtet.

Bei Wohnungsnot in Potsdam soll der Tausch von größeren und kleineren Wohnungen helfen

Eine alleinerziehende Mutter zieht mit ihren Kindern in eine kleinere Wohnung der Pro Potsdam und eine Familie zieht in die größere Wohnung der alleinerziehenden Mutter, bei einem privaten Vermieter. „Die alleinerziehende Mutter musste schnell eine kleinere und dennoch bezahlbare Wohnung finden. Die potenzielle Tauschfamilie war auf der Suche nach mehr Wohnraum für sich und die wachsende Familie. Beide wollten den angestammten Kiez nicht verlassen“, heißt es in der Mitteilung.

Eigentlich sollen über 300 Wohnungen jährlich getauscht werden

Die Wirksamkeit der Tauschzentrale liegt weit unter den Erwartungen. Der Fachbereich Wohnen im Rathaus hatte das jährliche Potenzial zur Eröffnung mit 300 bis 400 Haushalten beziffert. Es wurden seit der Eröffnung der Stelle hunderte Beratungsgespräche geführt und auch rund 200 Tauschangebote registriert worden. Doch messbare Ergebnisse ließen bislang auf sich warten. „Wir merken, dass sich mit zunehmender Bekanntheit auch mehr Tauschmöglichkeiten ergeben. Je mehr Tauschwünsche wir registrieren, desto wahrscheinlicher wird auch ein Wohnungstausch“, so Anne Käding von der Koordinierungsstelle. Mittlerweile seien „weitere Wohnungstausche in Bearbeitung“.

In der Praxis gibt es viele Hindernisse für einen erfolgreichen Tausch. „Unsere Datenbank zeigt uns mehrere Tauschmöglichkeiten an, die wir dann Parameter für Parameter nachprüfen und die Anforderungen abgleichen“, sagt Joachim Faßmann, der Leiter der Stelle. Auch wenn viele Parameter passen würden, scheitert ein Tausch oft an unterschiedlichen Eigentümern der beiden Wohnungen, Zeitdruck für einen Umzug oder der Bedingung der potenziellen Tauschpartnern im gleichen Stadtteil bleiben zu wollen. „Hauptarbeit der“ der Koordinierungsstelle sei laut Faßmann der stetige Kommunikationsfluss zwischen den Tauschwilligen, den Eigentümern und der Verwaltung.

Die Vermittlung im Auftrag der Stadt werde auch 2022 weiter entwickelt und „erprobt“. Ob die Koordinierungsstelle langfristig erhalten bleibt und durch die Stadt gefördert wird, ist bislang offen.

Die Koordinierungsstelle Wohnungstausch befindet sich in der Yorckstraße 24, 14467 Potsdam direkt am Stadtkanal. Geöffnet ist Dienstag und Mittwoch von 9.30 bis 13 Uhr und Donnerstag von 13 bis 17 Uhr. Kontakt: wohnungstausch@kollektiv-stadtsucht.com, 0331 / 23 61 64 71.

