Zeppelin-Grundschule gewinnt erneut MAZ-Staffellauf

Potsdam

Um zehn Uhr fiel der Startschuss für den 26. MAZ-Staffellauf der Grundschule „Am Pappelhain“. Die Ambitionen der kleinen Läufer waren wieder groß – sie alle wollten gewinnen. Dabei verfolgte die Grundschule Zeppelin eine besondere Mission: Sie wollte den Titel verteidigen.

Doch die Konkurrenz war groß: 1300 Schüler aus 23 Schulen gingen in insgesamt 107 Staffeln an den Start. Auch fünf Kitas schickten ihre Teams ins Rennen um den Sieg der Startklasse. Die Kita „Sternschnuppe“ entschied das Rennen in der jüngsten Altersklasse am Ende für sich – und das sogar in einer neuen Rekordzeit. Das Siegerteam lief die 10 mal 30 Meter in 1:15,11 – so schnell wie kein Team zuvor.

Unter den Schulen lieferten sich die Grundschule Zeppelin und die Grundschule Pappelhain ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Sieg in der Gesamtwertung. Zwar gewann die Grundschule Zeppelin drei Wettläufe, aber dank des Staffelsieges der Zweitklässler kam die Grundschule Pappelhain in der Gesamtwertung immer wieder gefährlich nahe. Am Ende hatten die Schüler der Zeppelin-Schule aber die schnelleren Beine und holten den Gesamtsieg mit drei Punkten Vorsprung. Mission Titelverteidigung erfolgreich beendet. In ihren hellblauen T-Shirts nahmen die Kinder am Ende den silbernen Wanderpokal erneut mit nach Hause.

Der Gastgeber, die Grundschule „Am Pappelhain“, landete mit 93 Punkten auf Platz zwei – gefolgt von der Grundschule Ludwig Renn.

Doch auch die anderen Kinder durften sich über einen Preis freuen, alle Teilnehmer bekamen eine Medaille und einen biegbaren Bleistift in Anlehnung an den Staffelstab.

Unterstützt wurde die Grundschule „Am Pappelhain“ bei der Ausrichtung des Laufs auch vom SC Potsdam. Zwölf Haupt- und Ehrenamtliche des Vereins halfen der Schule vor Ort und stellten das Kampfgericht. „Es war super gut besucht, bunt, sportlich und laut, genauso wie es sein soll“, sagt Jana Fiedler, Pressereferentin des SC Potsdam. Man habe gesehen, dass die Kinder richtig Spaß am Laufen und am Sport hatten.

Von Lisa Schmierer