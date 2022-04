Potsdam

Kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs wird Potsdam von den Alliierten in einem schweren Bombenangriff zerstört. Das Tagebuch von Käthe Wetzel stellt einen bislang weitgehend unbekannten Zeitzeugenbericht des Kriegsendes in Potsdam dar. Die damals 40-jährige Frau führte mit ihrem Mann Heinrich das Hotel „Zur Kornblume“ in der Kirchstraße neben der Nikolaikirche. Dort lebte sie mit dem gemeinsamen elfjährigen Sohn Peter und dessen Oma.

Sonnabend 14. April 1945

Fliegeralarm 10:00 Uhr abends, kurze Zeit später Leuchtzeichen und „Christbäume“ über Potsdam. Die Stimmung gespannt, alles kommt in den Luftschutzkeller 8 Potsdam-Altstadt, Hotel „Zur Kornblume“. Um 10.45 Uhr beginnt das Bombardement, es geht Schlag auf Schlag, die Erde wankt. Viele knien, ein Soldat liegt auf der Erde, wir sitzen geduckt auf unseren Koffern. Ein Sturm geht durch den Keller, es splittert und kracht fast unaufhörlich. Frauen wimmern und heulen, Oma stöhnt, von Peter sanft und tapfer getröstet. Die Nerven sind so angespannt, das Bewusstsein ist fast erloschen. Kraft und Ruhe durchzuhalten gibt die haltende Hand.

Das Hotel "Zur Kornblume" in Potsdam in der Kirchstraße 7 stand hinter der Nikolaikirche. Quelle: privat

Nach einer halben Stunde ebbt es ab, die Einschläge werden weniger, wir beginnen wieder zu atmen. Gegen 11.30 Uhr können wir aus dem Keller. Große Verwüstungen oben, alle Türen sind herausgerissen, man steigt über Trümmer im Flur. Die Straße ist ein Trümmerfeld, alles brennt ringsum, der Alte Markt ist ein Flammenmeer, der Kanal, Scharrenstraße, Blücherplatz, überall restlose Verwüstung. Hausrat wird aus den Häusern in unseren Flur gebracht. Auch die Straße Nr. 13 und 12 brennen, es besteht die Gefahr, dass sich das Feuer weiter frisst. Freunde kommen zur Beratung, es wird beschlossen, die Häuser zu verlassen.

Abmarsch in Gruppen zum Wilhelmplatz, über Schuttberge, an Bombentrichtern vorbei, durch die brennende Kaiserstraße. Mit einem „organisierten“ Wagen, auf den alle Koffer aufgeladen werden, weiter zum Bassinplatz, auf dem Wilhelmplatz kann man vor Rauch und Qualm nicht atmen. Morgengrauen vor der Katholischen Kirche, bittere Kälte. Mittags Rückmarsch zur „Kornblume“, sie steht noch, wir ziehen wieder ein. So beginnt die „Neue Zeit“.

Sonntag, 15. April

Abends mit Oma und Peter zu Freunden in die Markgrafenstraße. Es brennt noch immer in der Nachbarschaft, die Gefahr für uns ist noch nicht vorüber.

Montag, 16. April

Keine Ruhe im fremden Haus, Sorge um die „Kornblume“. Das Nachbarhaus ist in der Nacht ausgebrannt, die Nacht war sehr kritisch, nun ist die Gefahr vorbei. Die Hotelgäste sind verschwunden, die Zimmermädchen auch. Wir bringen notdürftig mehrere Zimmer in Ordnung, unsere Wohnung ist unbenutzbar, Papachen [Käthes Ehemann Heinrich Wetzel] schläft im Keller. In diesen Tagen wird unaufhörlich gearbeitet, Schutt getragen, Wasser geholt.

Donnerstag, 19. April

Es ist fast ununterbrochen Alarm, nachts sitzen wir lange im Keller. Von weit her hört man schon die Artillerie schießen. Bevor wir in den Keller müssen, liegen wir zwei Stunden auf unseren Betten. Der Wind knattert in den Tapetenfetzen, der Kalk rieselt, von Ferne grummelt die Artillerie. Es ist unheimlich. Nach dem Alarm werden wir wach von angstvollen „Hilfe“-Rufen. Uns stockt das Blut in den Adern. Immer wieder dumpf „Hilfe, Hilfe“. Papachen war im Keller eingeschlossen, der Koffer wegen, und hatte gerufen. Es war wie aus dem Grab.

Freitag, 20. April

Unser Freund Dr. Weiss geht wieder in die Große Weinmeisterstraße. Die Ruinen deprimieren ihn so, dass er es nicht ertragen kann. Wenn es noch schlimmer wird, ob wir nicht auch herauskommen wollen? Noch schlimmer? Wir bleiben da. Papachen arbeitet von morgens bis abends, schleppt Schutteimer über Schutteimer. Dabei ist es so sinnlos. Jemand schickt drei Soldaten, mit denen das halbe Dach eingedeckt wird. Die schwersten Schuttmassen werden aus den oberen Stockwerken entfernt.

Das Kriegstagebuch von Käthe Wetzel. Quelle: Julius Frick

Sonnabend, 21. April

In der Stadt ist es gespenstisch, kein Mensch auf der Straße, seit 9 Uhr steht Berlin unter Beschuss. Alexanderplatz, die Linden, Friedrichstraße. Auf der Bahn Soldaten, die von der Front kommen, auch Verwundete. Stimmung äußerst gedrückt.

Montag, 23. April

Man sagt, der 24. und 25. seien die kritischen Tage, wenn man die lebend übersteht und dann noch bis zum 2. Mai durchkommt, sei man gerettet. Die Artillerie ist schon sehr nahe gerückt! Merkwürdige Stimmung abends auf der Straße; Trümmer, Ruinen, Brandgeruch. Nur noch ganz wenige Menschen in unserer Nähe. Verständigung mit der Nachbarschaft, was zu tun ist, wenn sich der Volkssturm oder Soldaten in den Ruinen festsetzen. Seit gestern fährt die S-Bahn nicht mehr. Die Russen stehen bei Saarmund, die Lange Brücke ist gesperrt. Morgens haben wir vom Bäcker Brot geholt. Der Weg durch die verwüstete Altstadt ist grässlich!

Dienstag, 24. April

Der Beschuss auf Potsdam hat begonnen, Gewehrschüsse peitschen, im Lustgarten steht ein Geschütz. Fünf Soldaten halten sich im Nachbarhaus auf. Wir veranlassen sie, sich zu verziehen. Die Nikolaikirche hat die ersten Treffer, die Heilig-Geist-Kirche brennt. Man muss die meiste Zeit im Keller bleiben. In der Stadt gibt es Fleisch in Dosen, aber wer soll in die Stadt gehen? Abends holt ein Nachbar viele Flaschen Schnaps aus der Garde-du-Corps-Straße. Aquavit und Fugger Apricot. Wir haben einen Schwips, Oma verteilt Kalbfleisch, wir sind so lustig.

Mittwoch, 25. April

Der Beschuss wird sehr stark. Die Fleischersfrau Irmchen Schulze verkauft unentwegt, tapfer wie ein Mann, durchs Gitter der Ladentür. Mittags fängt das Restaurant „Holzkiste“ an zu brennen. Die Brühkartoffeln schmecken uns nicht mehr. Jeder steht mit seinem Teller in der Hand in der kleinen Kellerküche herum. Es wird langsam ungemütlich. Wir ziehen uns an, mehrere Kleider übereinander, Pelzmantel, Sommermantel, die Rucksäcke liegen griffbereit.

Es dröhnt und kracht ununterbrochen. Plötzlich eine besonders starke Detonation, die Kerze verlischt, Steine und Schutt fallen in den Keller, die Luft ist voller Kalkstaub, man kann kaum atmen. Das ging auf unser Haus! Jemand schreit: „Es brennt!“ Wo können wir raus? Es geht über Trümmer durch die Waschküche auf den Hof. Das Vorderhaus ist eingestürzt. Wir müssen durch die Hinterhaus-Fenster steigen und kommen so in die Querstraße. Beim Fleischer ist das Kesselhaus eingestürzt, auch in diesen Keller können wir nicht mehr. Wir müssen versuchen, aus unserer Gegend fortzukommen. Bei dauerndem Beschuss und Tieffliegerangriffen. Ecke Blücherplatz verlieren wir Papachen und drei Freunde. Die bleiben in einem Keller sitzen. Wir gehen durch die Neue Königstraße. Soldaten stehen in den Hausfluren und raten, schnell aus der beschossenen Gegend hinauszugehen.

In ihrem Kriegstagebuch hat Käthe Wetzel die letzten Kriegstage im Frühjahr 1945 in Potsdam dokumentiert. Quelle: Julius Frick

Kanal, wir verschnaufen ein paar Minuten hinter der Mauer der Berufsschule. Weiter durch die völlig ausgebrannte Französische Straße. Einschläge, Gewehrschüsse, Tiefflieger. Kein Hausflur, nirgends Deckung. Oma bleibt in einem Hausflur bei der Französischen Kirche stehen. Wir wollen zur Familie Tuchscherer in der Markgrafenstraße und sie später abholen. Wir drücken uns an der grünen Umfriedung des Bassinplatzes entlang. Peter ist mit Wintermantel, Iwanpelz und zwei umgehängten Köfferchen fast am Ende seiner Kraft. Bei Familie T. völlige Katastrophe. Der Vater ist zehn Minuten vor unserer Ankunft von einem Tiefflieger erschossen worden, die Ehefrau natürlich völlig zusammengebrochen. Dort bleiben können wir nicht. Wohin? Bei Dr. Weiss in der Nähe ist ein guter Keller. Wir ziehen weiter in die Große Weinmeisterstraße mit einem geliehenen Handwagen. Ecke Moltkestraße kommt uns die Oma entgegen. Weiter geht es in Hast und Nervosität unter den Bäumen dahin, dass uns die Flieger nicht entdecken. In der Großen Weinmeisterstraße wird es ruhiger aber ganz ausgepumpt, verstaubt, erschöpft kommen wir an. Der fabelhafte Keller ist seit zwei Tagen überfüllt, wir können in der Garage übernachten. Später wird sogar der Keller frei, wir bekommen Tee und Liegestühle und schlafen bis zum Morgen.

Die Potsdamer Innenstadt im April 1945 Quelle: Potsdam Museum

Donnerstag, 26. April

Die Quartierfrage ist brennend. Mir fällt Familie Heichen ein, die beim Prinzen Oskar wohnt. Nach einigem Hin und Her und Fürsprache von Herrn H. bekommen wir im Hause des Prinzen zwei Zimmer angewiesen. Frau Benda ist meine „Verwandte“, sie ist von jetzt an „Ritschy“. Fremde werden nicht aufgenommen. Ein Teil des Kriegsgerichts ist nach der Verbombung dorthin verlegt. Ich treffe einige bekannte Kriegsgerichtsräte.

Soldaten sind, besonders in dieser Situation, keine angenehmen Hausgenossen. Es heißt, die Russen seien schon in Bornim. Auch hier platzen die Granaten und die Wände beben. Ich bleibe mit Oma und Peter zur Nacht im Keller, ich kann nicht in das 2. Stockwerk gehen. Auch der Keller ist nicht sehr Vertrauen erweckend.

Nachmittags geht Dr. Christians, ein Hotel-Dauergast, mit einem Unteroffizier und einem Ukrainer zur Familie Tuchscherer, einige dort untergestellte Koffer zu holen. Wir haben nichts zu essen, im Koffer sind einige wenige Vorräte. Sie kommen, Gott Lob!, gesund wieder zurück mit den Koffern. Man ist äußerst gespannt, wie sich die Lage entwickelt, wie es mit den Kämpfen hier wird.

... Fortsetzung folgt.

Von Käthe Wetzel