Die Eingangstür zum Balkon der Vielfalt in der Brandenburger Vorstadt ist schwer zu finden. Die Hausnummer fehlt und der Durchgang, der wegführt von der viel befahrenen Straße, ist alles andere als einladend. Über grauen Beton geht es vorbei an einer ebenso deprimierend grauen und verwitterten Fassade auf einen Hinterhof – auf dem sich überraschend ein kleiner Garten Eden öffnet. Überall blüht es, zwei Schildkröten strecken unter einem Sonnenschirm ihre Hälse nach Salatblättern. Gegenüber raucht ein Nachbar entspannt in einer Sitzecke. „ Mike Rischer? Der wohnt ganz oben“, sagt er mit erhobenem Zeigefinger.

Der Balkon des Potsdamers ist vom Innenhof aus nicht zu übersehen. Gelbe Sonnenblumen und Geranien in rot, weiß und rosa lehnen ihre Köpfe weit über die Balustrade. Der Balkon ruht auf drei schlichten schmalen Säulen.

Fünf Quadratmeter, 40 Töpfe

Oben angekommen sitzt zwischen weißen Trauben und einer Passionsblume der 31-jährige Mike Rischer auf einer kleinen selbst gebauten Liegewiese. Vor drei Jahren, etwa im selben Zeitraum als seine Freundin zu ihm in die ehemalige WG gezogen ist, begann Rischer den Balkon neu zu gestalten. „Wenn man Platz hat, will man den auch gestalten. Damals habe ich mit einer Rankenpflanze und Trauben angefangen“, sagt der gebürtige Sachse. „Heute stehen auf etwas mehr als fünf Quadratmetern 40 Töpfe.“

Mike Rischer hat sich auf fünf Quadratmetern in der Brandenburger Vorstadt ein Kleinod geschaffen. Die MAZ hat ihn für die Serie „Geschichten vom Balkon" besucht. So schön ist sein Balkon.

Auch wenn im Frühling bis zu 30 Rosenblüten über seinem Kopf blühen, bestimmt die Farbe grün den Balkon. „Ich mag blühende Pflanzen, aber sie müssen auch einen Nutzen haben“, sagt er. Das bedeutet, sie müssen vor allem essbar sein. „Ich habe hier weiße Trauben, Gurken, gelbe Tomaten, rote, andere rote, Rosmarin, Petersilie, Schnittlauch...“, zählt er auf. Wie alles auf dem Balkon, seien auch die Neuzugänge des Jahres viel leckerer als das Angebot auf dem Wochenmarkt, findet Rischer. „Die Radieschen sind sehr scharf und die Topinambur-Kartoffeln sehr lecker, aber sie machen einen kleinen Blähbauch“, sagt der Hobbygärtner, der auch mal einen scharfen Party-Cocktail aus den Tomaten macht.

Pflanzen-Lageplan

Rischer ist im Berliner Wasserbau tätig. Dort, wie auf dem Balkon, überlässt er nichts dem Zufall. Er informiert sich in Gärtnerforen und bei Youtube, was jede Pflanze braucht. Auf einer Skizze plant er Änderungen vor: Zitronenbaum in die Sonne, Kräuter auf den Tisch im Schatten. Die Flächennutzung: optimal. Er hat sogar Ideen für das Dach über seiner Wohnung.

Seine Freundin findet seinen Einsatz übertrieben, aber solange sie selbst nichts machen muss, gefällt ihr der Balkon.

Weil auch Mike Rischer nicht mehr als drei bis vier Stunden – schon gar nicht bei unerträglichen 35 Grad – auf dem Balkon arbeiten will, hat er ein cleveres Bewässerungssystem installiert. Aus der Küche führt ein Gartenschlauch durch eine Katzenklappe auf den Balkon und endet in zahlreichen, justierbaren Ventilen in den Töpfen. Ein Bewässerungscomputer an einer Zeitschaltuhr pumpt vier Mal täglich 25 Liter Wasser auf den Balkon. Dann muss Rischer nur noch einzelne Töpfe nachgießen. Überschüssiges Wasser fließt aus den Töpfen über einen Abfluss im Boden direkt in den Garten im Hof, was den Pflanzen dort gut bekommt. „Das kostet mich jährlich rund 40 Euro. Aber das ist mir der grüne Balkon wert.“

Kleiner Balkon, große Probleme

Ganz wie die großen Gemüsebauern in Brandenburg, hat auch Rischer mit der Hitze, Schädlingen und ausbleibender Ernte zu kämpfen. Neben ein paar angetrockneten Blättern stehen fünf Erdbeertöpfe auf dem Balkon. „Einen Erdbeerkorb, wie erhofft, gab es in diesem Jahr nicht“, sagt Rischer. Jede Pflanze warf nur eine Beere ab. Auch mit Blattläusen hatte er zu kämpfen. Um die kümmerten sich aber die Ameisen, die eine Straße vom Nachbarbalkon angelegt haben. „Solange sie mich nicht stören, mache ich sie nicht tot“, verspricht Rischer. Falls doch, dann nur mit natürlichen Waffen: „Das landet ja alles auf unserem Teller.“

Einen Kampf hat Rischer aber schon verloren, bevor er richtig losging. „Hier wachsen Sonnenblumen wie Unkraut. Die waren gar nicht geplant und sind dann plötzlich überall wild gewachsen.“ Um sie einfach aus den Töpfen zu holen, waren sie bei der Entdeckung schon zu groß. „Aber sie sehen schön aus“, gibt er dann doch zu.

Alles für die Katz’

Und Schatten spenden die großen Sonnenblumenblätter dem Gärtner nach getaner Arbeit auch noch. „Manchmal schlafe ich hier draußen, aber ab neun Uhr morgens hält man es bei 35 Grad nicht mehr aus“, erzählt Mike Rischer. Da hilft nur noch die Flucht in die Wohnung.

Dann übernehmen Mia und Sani die kleine Oase. „Am Ende gehört das alles gar nicht uns. Das ist alles für die Katzen“, scherzt Mike Rischer. Mia, Rasse „zuckersüß“ (Scottish Straight), döst unbeeindruckt neben ihm weiter. „Während wir hier draußen schwitzen, haben wenigstens die Katzen einen erholsamen Schlaf.“

