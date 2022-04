Potsdam: Zufriedenheit nach Benefizfesten für Ukraine-Hilfe

Bornstedt

Bei gleich zwei Benefizfesten haben Potsdamer am Sonnabend Spenden für ukrainische Geflüchtete gesammelt. In der Villa Feodora wollte die Arbeiterwohlfahrt (Awo) einen Transporter finanzieren, um Geflüchtete in Potsdam noch besser versorgen zu können. Ein paar Hundert Meter weiter hatten verschiedene kommunale Einrichtungen in den Volkspark geladen, um Gelder für den Freundes- und Förderkreis des Klinikums Ernst von Bergmann zu sammeln.

Potsdamer Awo kann Transporter und Waschmaschinen kaufen

Martin-Max Zühlke von der Villa Feodora ist am Tag nach der Veranstaltung noch sehr bewegt. „Es war wirklich schön und erfolgreich, unsere Ziele wurden erreicht“, sagt er. Besonders gefreut haben er und sein Team sich über rund 300 ukrainische Gäste, die den Garten der Villa besuchten. „Das hat uns wahnsinnig begeistert, dass wir diese Gäste Willkommen heißen konnten, auch, dass um die einhundert Kinder hier waren. Es war einfach ein tolles Fest, das niemand von uns als Arbeit empfunden hat.“

Der Wunschzettel der Awo – ein Transporter, sechs Waschmaschinen und mehrere Dutzend Wasserkocher – war schon vor Beginn des Spendenfests durchfinanziert. Die Sponsoren und Partner der Veranstaltung, darunter die Fleischerei Pirsch, Der Autoservice Lichtblau und die Räderei am Kanal hatten bereits im Vorfeld entsprechende Summen zugesagt. „Die Barspenden können wir noch nicht genau beziffern, aber es sind mehrere Tausend Euro“, sagt Martin-Max Zühlke.

2000 Besucher im Volkspark

Auch der Volkspark war gut besucht. Hier hatten die Pro Potsdam und zahlreiche Partner ein Familienfest organisiert, etwa 2000 Besucher kamen trotz des wechselhaften Wetters. „Etwas anderes als Danke und Willkommen muss man nicht sagen“, sagte Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Rande der Veranstaltung. „Es ist wirklich beeindruckend, was alles möglich ist, wenn alle in eine Richtung ziehen.“ Auf der Bühne standen Jazz-Star Till Brönner mit der Kammerakademie Potsdam, der Sänger Alexander Knappe, der Potsdamer Kneipenchor – ein Programm für die ganze Familie.

Die Besucher konnten vor Ort spenden oder via Paypal-Link, die Gelder sollen dem Freundeskreis des Bergmann-Klinikums und damit ukrainischen Kindern, die medizinisch versorgt werden müssen, zu Gute kommen. Wie viel Geld zusammengekommen ist, vermochten die Verantwortlichen am Sonntag allerdings nicht zu sagen. Durch die Vielzahl der Spendenmöglichkeiten war die Auszählung noch nicht abgeschlossen.

Von Saskia Kirf