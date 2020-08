Potsdam

Die Potsdamer Stadtverwaltung versucht unter Hochdruck, dem Chaos in der KFZ-Zulassungsstelle Herr zu werden. Am Dienstag präsentierte die Ordnungsbeigeordnete Brigitte Meier ( SPD) einen Drei-Punkte-Plan für eine schnellere Terminvergabe. Schon seit Wochen beklagen die Potsdamer sehr lange Wartezeiten auf einen Termin im Bürgerservice und in der Zulassungsstelle. Zuletzt hatte sogar die Industrie- und Handelskammer mit einem Video die Stadtverwaltung scharf kritisiert.

„Wir verstehen den Frust und Ärger der Bürger“ betont Brigitte Meier. Die Verwaltung setzt nun auf mehrere Maßnahmen nebeneinander. So würden zur Zeit vier neue Mitarbeiterinnen in der Zulassungsstelle eingearbeitet, die voraussichtlich ab September voll mithelfen könnten, sagt die Beigeordnete. Im kommenden Jahr sollen dann noch einmal vier weitere Kollegen eingestellt werden. Ebenfalls schon im September soll die Organisation vor Ort geändert werden. „Wir schaffen einen Infopoint und eine Corona-verträgliche Wartesituation mit Pavillons im Außenbereich“, so die Beigeordnete. Am Infopoint kann dann überprüft werden, ob kurzfristig Termine freigeworden sind.

Anzeige

Brigitte Meier und Andy Meier sind nicht verwandt, arbeiten aber beide für die Stadtverwaltung. Quelle: Bernd Gartenschläger

Weitere MAZ+ Artikel

Denn die freiwerdenden Zeitfenster bilden ein großes Problem. „18 Prozent der Termine werden gemacht, aber dann nicht wahrgenommen“, beklagt Brigitte Meier. Sie appelliert daher an die Potsdamer, ihre nicht benötigten Termine zu stornieren, so dass andere sie nutzen könnten. Denn grundsätzlich seien die begehrten Termine zum Ab- oder Ummelden eines Autos oder zur Ausstellung von Überführungskennzeichen zwar vier Wochen im Voraus zu buchen und dann auch schnell weg. Aber: „Wer keinen bekommt, kann morgens gegen 8 Uhr anrufen oder online für den Tag schauen, ob Termine frei sind“, erklärt Andy Meier, Mitarbeiter im Bürgerservice und mit der gleichnamigen Beigeordneten weder verwandt, noch verschwägert.

Nur 50 Prozent der Termine gelangen ins System

Es würden nämlich, so erklärt Andy Meier, stets nur die Hälfte der überhaupt verfügbaren Zulassungsstellentermine in den Kalender und damit an die Bürger gelangen. So sollen Krankheitsfälle im Team abgefangen werden können – die restliche Hälfte der Termine wird dann erst ganz kurzfristig am Vorabend oder am selben Tag freigegeben, wenn klar ist, wie viele Mitarbeiter in der Zulassungsstelle tatsächlich verfügbar sind. „Heute morgen um acht Uhr standen für den Tag 84 Termine zur Zulassung zur Verfügung, eine halbe Stunde später waren es noch 66“, sagt Brigitte Meier. Online hingegen ist der nächstmögliche Termin für die selbe Dienstleistung am 31. August verfügbar.

Als dritten Punkt neben dem Infopoint und dem Ausbau der personellen Kapazitäten plant die Stadt, künftig auch am Samstag die Zulassungsstelle zu öffnen. Vier Stunden Bürozeit an den Sonnabenden – eigentlich keine Neuerung in Potsdam. Doch im Zuge der Corona-Maßnahmen war diese Öffnungszeit abgeschafft worden, dann zwischen Juni und Anfang August wieder eingeführt, nun in der Haupturlaubszeit erneut eingestellt, um dann schließlich ab September wieder regulär angeboten zu werden.

Kommerzielle Zulassungen sind sogar mehr geworden

Die Zustände in der Zulassungsstelle haben mehrere Gründe. So müsse derzeit noch der Rückstand aus den Vormonaten aufgeholt werden, sagt Brigitte Meier. Im Januar hatte eine Cyberattacke das Rathaus komplett lahmgelegt, im März kam dann die Coronakrise dazu, in deren Folge der Bürgerservice teils komplett geschlossen worden war. Nicht nur Privatpersonen leiden unter der verzögerten Terminvergabe, auch Autohändler knabbern an den Folgen. So hatte kürzlich im Video der Industrie- und Handelskammer der Babelsberger Autohaus-Inhaber Andreas Schautberger von „unhaltbaren Zuständen“ und „einer existenziellen Geschichte“ gesprochen: Die Händler können ihre Fahrzeuge nicht ausliefern, weil diese nicht zugelassen werden.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende in der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung, Götz Friederich, findet auch mit Blick auf die Wirtschaft die Maßnahmen der Verwaltung gegen den Termin-Stau nicht ausreichend. „In all diesen Wochen hätte man versuchen müssen, ein smartes System zu installieren“, sagt er. „Es kann doch nicht sein, dass Autohändler ihre Flotten nicht zugelassen kriegen und deshalb jetzt ihre Vorführwagen an die Kunden herausgeben, damit diese in den Urlaub fahren können.“ Zugleich beklagt Friederich, die Verwaltung würde mit ihren Neueinstellungen der freien Wirtschaft die Fachkräfte abziehen. Denn wie auch die Beigeordnete Brigitte Meier sagt, sei es bundesweit sehr schwierig geworden, Verwaltungskräfte einzustellen, der Markt sei „leer gefegt. Deshalb stellen wir mittlerweile oft verwaltungsnahe Fachkräfte ein, etwa Bank- und Versicherungskaufleute.“ Diese würden dann aufwändig eingearbeitet, weshalb neu besetzte Stellen erst nach rund sechs Monaten voll arbeitsfähig seien.

Trotz alldem sei die Zahl der kommerziellen Zulassungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sogar gestiegen: 7.039 Zulassungen hat der Zulassungsdienst für Autohändler im ersten Halbjahr 2020 vorgenommen, 2019 waren es 6.701 und damit rund 300 weniger gewesen, teilt die Stadtverwaltung mit. Insgesamt sei die Zahl der Zulassungsvorgänge um etwa 3.000 gesunken, auf 23.518 zwischen Januar und Juli.

Von Saskia Kirf