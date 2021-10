Potsdam

Am Samstagnachmittag kam es nach Angaben der Polizei in Borkheide am Bahnhofsvorplatz zu sexueller Belästigung gegenüber zwei 13-jährigen Mädchen. Es gebe zwei mutmaßliche Täter, die beide 15 Jahre alt seien.

Zudem sei es zu einer Prügelei gekommen, bei dem zwei Jugendliche einen anderen Jugendlichen geschlagen haben soll. Hierbei soll dem Angegriffenen auch ein Gegenstand gestohlen worden sein. Einem weiteren Jugendlichen soll das Portemonnaie aus der Hand genommen und daraus Geld entwendet worden sein. Auch ein 13-Jähriger soll geschlagen worden sein.

Die Polizei hat die Tatverdächtigen, drei 15-Jährige und einen 14-Jährigen, vor Ort angetroffen und später den Eltern übergeben. Die weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizei würden noch andauern.

Von MAZonline