Guten Morgen! Gestern Abend wurde in Potsdam mal wieder demonstriert. Hunderte Menschen gingen zum Protest gegen eine mögliche Impfpflicht auf die Straße. Ein so genannter (nicht angemeldeter) „Lichterspaziergang“ war im Vorfeld von der Ordnungsbehörde verboten worden. Die Polizei verhinderte eine größere Ansammlung der „Spaziergänger“, konnte aber nicht unterbinden, dass sich viele Impfgegner in kleineren Gruppen durch die Potsdamer Innenstadt bewegten. Ihr Ziel: Zwei genehmigte Demonstrationen von Gegner der Impflicht. Ihnen gegenüber standen viele Potsdamer, die für eine „solidarisches Potsdam“ demonstrierten.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Und Solidarität ist in diesen Zeiten durchaus angebracht. Die Corona-Lage in Potsdam ist nämlich weiterhin angespannt. Am Wochenende wurde ein neuer Inzidenz-Höchstwert erreicht, der aufgrund der gestrigen Corona-Nullnummer nur minimal gesunken ist. Setzt sich der Trend wie in den vergangenen drei Wochen fort, wird die Inzidenz heute weiter nach oben steigen – auf einen neuen Rekordwert. Aktuelle Zahlen werden im Laufe des Morgens veröffentlicht.

News und Termine

Ende des Schulstreits: Es war ein langer Prozess, es wurde heftig gestritten und dann hatten sich die Wogen doch noch geglättet. Die heute Vorstellung der Pläne zur Neuerrichtung eines Gymnasiums in Bornstedt ist so etwas wie der Schlussstrich unter die Debatte. Potsdams Beigeordnete für Bildung, Kultur, Jugend und Sport, Noosha Aubel, wird das Projekt heute Vormittag gemeinsam mit der künftigen Schulleiterin Dörte Schubert und dem Schulrat Eckhard Dörnbrack präsentieren.

Schönheitskur für einen Stadtteil: In den vergangenen Jahren wurde am so genannten Masterplan für den Schlaatz gearbeitet: Stadtplanungs-, Landschaftsarchitektur- und Architekturbüros waren dazu aufgerufen, Entwürfe einreichen, um „den Schlaatz zu einem noch lebenswerteren und gut durchmischten Stadtquartier mit einem vielfältigen Wohnungsangebot zu entwickeln“. Das Besondere: An dem Projekt „Schlaatz 2030“ konnten Anwohnerinnen und Anwohnern mitarbeiten, ihre Wünsche äußern und so gemeinsam mit den Experten ein Konzept entwickeln. Ein letzte Chance dazu gab es Anfang Dezember, jetzt muss eine Jury eine Vorentscheidung treffen. Heute gegen 18 Uhr sollen die drei Gewinner-Entwürfe digital präsentiert werden. Es sei denn, die Entscheidungsfindung der Jury zieht sich bis in den späten Abend hinein. Dann sind wir erst morgen Mittag schlauer.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Natur ertasten: „Bitte nicht berühren!“ – das gilt für die Besucher, die heute die Führung für Sehbehinderte im Naturkundemuseum gebucht haben, nicht. Blinde und seheingeschränkte Erwachsene lernen heute besondere Exponate des Museums kennen und entdecken mit allen Sinnen die tierischen Bewohner – vom Hirschgeweih bis zum Fischotterfell. Zudem werden die Schaukästen von einer Museumspädagogin bildhaft beschrieben und es kommen Tastpräparate sowie Tierstimmen zum Einsatz. Die Führung beginnt um 15 Uhr. Weitere Informationen und Hinweise zur Anmeldung unter www.naturkundemuseum-potsdam.de.

Gemeinsam ins Kino: Im Filmmuseum kommt heute der Filmclub Potsdam zusammen. Welcher Film gezeigt wird, weiß nur ein Mitglied des Filmclubs, alle anderen dürfen sich überraschen lassen. Der Eintritt ist frei. Mehr Informationen unter www.filmmuseum-potsdam.de.

Multimediales Konzert: Im Nikolaisaal tritt heute Abend die Combo „Tin Men and the Telephone“ auf. Die Zuschauer erwartet ein virtuelles Live-Konzert, in dem das Publikum Teil der Show ist – im und außerhalb des Nikolaisaals. Dafür wurde eine spezielle App entwickelt. Weitere Informationen zu diesem außergewöhnlichen multidimensionalen Konzert, Beginn 20 Uhr, unter www.nikolaisaal.de.

Verkehr in Potsdam

Das klingt nach einem heftigen Umweg: Die Stadtverwaltung Potsdam kündigt auf ihrer Homepage eine Vollsperrung der Ketziner Straße im Potsdamer Norden an. „Wegen Straßenbauarbeiten und des Neubaus eines Rad/Gehweges muss die Fahrbahn für den Kfz-Verkehr voll gesperrt werden“, heißt es da. Eine Umleitung werde eingerichtet, der Busverkehr wird durch die Baustelle geleitet. Diese Vollsperrung soll den Angaben zufolge ein halbes Jahr dauern.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Sicher scheint: Es wird kalt. Die Temperaturen, so sagen es die verschiedenen Wetterportale unisono, kommen wohl nur knapp über den Gefrierpunkt. Ob es trocken bleibt..? Tja, da scheiden sich die Geister. Sagen wir mal so: Es spricht viel dafür!

