Guten Morgen! Es bleibt auch heute grau und ungemütlich. So richtig eindeutig sind die Vorhersagen nicht, nur so viel: Schnee wird es sehr wahrscheinlich nicht geben. Die Wettervorhersage verhält sich also ähnlich der Corona-Lage. So ungefähr ist der Verlauf absehbar, aber vor (bösen) Überraschungen sind wir nicht gefeit.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

In Potsdam sieht die Corona-Lage derzeit so aus: Seit Anfang Dezember entwickelt sich der Corona-Trend in Potsdam recht erfreulich. Die Zahl der täglichen Corona-Zahlen nahm bisher stetig ab, die Inzidenz sinkt und ist im Landesvergleich aktuell sogar die niedrigste, zudem ist die Booster-Laune der Potsdamer Bevölkerung erfreulich hoch. Das muss auch sein, denn von der Corona-Omikron-Variante ist nichts Gutes zu erwarten. Dementsprechend rigoros sind die gestern vorgestellten Verschärfungen der Corona-Eindämmungsverordnung durch die brandenburgische Landesregierung. Heute sollen die Maßnahmen beschlossen werden und dann ab morgen in Kraft treten.

News und Termine

Neuer Plan: Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert stellt heute Morgen gemeinsam mit Uta Parthum, Geschäftsführerin Medienwerkstatt Potsdam, die Neuauflage des für und mit Kindern und Jugendlichen erarbeiteten Stadtplan „Hast’n Plan“ vor. Es ist die fünfte Auflage des Plans, der sowohl digital als auch als Faltplan angeboten wird. Über 400 Orte gibt es zu entdecken, an denen Kinder in Potsdam die unterschiedlichsten Dinge machen und erleben können: Spielplätze, Badestellen, Sportplätze, Parks und viele andere Ausflugsziele. Die digitale Ausgabe gibt es unter www.kinderstadtplan-potsdam.de.

Neue Straßenbahnen: Wie berichtet hat Corona auch Auswirkungen auf die Personaldecke des Verkehrsbetriebes in Potsdam (Vip). Der Vip musste das Fahrtenangebot von Tram und Bus vorübergehend eingeschränken. Es fehlt einfach an Fahrern und Fahrerinnen. Die „grundsätzlich angespannte Personalsituation“ sei aktuell „durch zunehmende corona-bedingte Abwesenheiten“ verschärft, teilte das Unternehmen mit. Wann der Verkehrsbetrieb wieder zur Normalität zurückkehren kann, ist derzeit noch ungewiss. Klarheit gibt es dagegen offenbar über die zukünftige Tram-Flotte. Heute wollen Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert und Potsdams Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bernd Rubelt, zusammen mit der Geschäftsführung des Vip über den angestrebten Kauf neuer Straßenbahnen informieren.

Kommunalpolitik digital: Gleich zwei Ausschüsse finden am heutigen Dienstag in Potsdam statt. Um 17.30 Uhr kommenden die Mitglieder des Ausschusses für Bildung und Sport zusammen, um 18 Uhr startet der Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion. Beide Ausschüsse haben eines gemeinsam: Die Tagesordnung ist übersichtlich, die Themen spannend. Im Bildungsausschuss stehen beispielsweise die Punkte „Stärkung der beruflichen Bildung“, „Barrierefreiheit an Potsdamer Schulen“, der Bericht zu einer „Skate-/Funsporthalle“ oder zu öffentliche Tennisplätze im Potsdamer Norden auf der Agenda. Im Sozialausschuss geht es unter anderem um „Potentiale für zusätzlichen Wohnraum durch Aufstockung“, die Haushaltssatzung für das kommende Jahr und den „Mietspiegel 2022“.

Vorverkauf gestartet: Ab sofort gibt es Karten für zwei sommerliche Highlights 2022 der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci zu kaufen: Zum einen steht das „Karibische Concert Spirituel“ am 19. Juni 2022 auf dem Programm und dann ist da noch das beliebte Fahrradkonzert: Im kommenden Jahr stehen am 12. Juni drei verschiedene Touren zur Auswahl. Weitere Informationen unter www.musikfestspiele-potsdam.de.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Bäume im Stall: Alle Jahre wieder! Mehrere Persönlichkeiten, Initiativen und Institutionen aus Potsdam präsentieren ihre kreativ geschmückten Weihnachtsbäume in der historischen Gewölbehalle im Kutschstall am Neuen Markt. Geöffnet von 11 Uhr bis 18 Uhr. Weitere Informationen unter https://gesellschaft-kultur-geschichte.de.

Lebendiger Adventskalender: Am Samstag noch in einer Hauptrolle bei der Premiere von Sibylle Bergs „Lysistrata Teil 2“ am Hans-Otto-Theater (HOT), heute schon auf dem Broadway – der Einkaufsmeile in der Potsdamer Innenstadt – zu sehen. Janine Kreß wird heute um 17 Uhr in der HOT-Filiale an der Brandenburger Straße 19 für eine literarische Überraschung sorgen.

Filmgespräch im Filmmuseum: Heute Abend um 19 Uhr wird im Filmmuseum an der Breiten Straße den Film „Lieber Thomas“ von Andreas Kleinert – mit anschließendem Filmgespräch. Es geht um den Träumer, Schriftsteller und Rebellen Thomas Brasch. Als Sohn einer jüdischen Familie im englischen Exil geboren, gerät er mit den Autoritäten der noch jungen DDR aneinander – die Biografie eines Jahrhunderts erzählt am Beispiel eines Ruhelosen mit einer Mischung aus Poesie und Wut. Es gibt noch Restkarten an der Abendkasse. Weitere Informationen unter www.filmmuseum-potsdam.de.

Jugend in der Wendezeit: Heute Abend um 19.30 Uhr hebt sich der Vorhang in der Reithalle für das Stück „89/90“. In der Eigenproduktion des Hans-Otto-Theaters nach dem Roman von Peter Richter wird von Entscheidungen in einer Zeit des Umbruchs erzählt: Im Sommer 1989 deutet sich das Ende der DDR bereits an, ein paar 16-Jährige wollen trotzdem einfach nur ihr Leben genießen. Doch die Veränderungen betreffen auch sie, besonders als es plötzlich darum geht sich politisch für links oder rechts zu entscheiden. Oder wie man mit dem heranrollenden Kapitalismus und all den neuen Möglichkeiten umgeht. Das Stück war übrigens die erste Eigenproduktion des HOT das während der Corona-Pandemie live im Internet gestreamt wurde. Weitere Informationen unter www.hansottotheater.de.

Verkehr in Potsdam

Die Friedrich-Engels-Straße bleibt noch eine Woche dicht, auf der Nuthestraßen-Brücke kündigen sich größere Aktionen an und die Behlertstraße fordert allen Fahrern immer noch viel Geduld ab. Hier geht es zur kompakten Übersicht über die Baustellen, Staufallen, Sperrungen und Umleitungen in Potsdam.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Grau, kühl ungemütlich: Der heutige Dienstag wird sich aller Wahrscheinlichkeit kaum vom gestrigen Montag unterscheiden.

