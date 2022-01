Potsdam

Guten Morgen! Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) äußerte sich gestern besorgt über die weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie: „Wir wissen nach wie vor nicht, wie sich die Omikron-Welle auf das Gesundheitssystem auswirken wird.“ Sie warb gestern eindringlich für das Impfen gegen das Coronavirus, auch als „Solidarität mit denen, die unser Gesundheitssystem am Laufen halten“. Für alle Beschäftigten in Krankenhäusern und im medizinischen Bereich bedeute diese Zeit eine enorme Belastung, so die Ministerin. Gut, dass es da in Potsdam heute genau das richtige Angebot gibt.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Am heutigen Dienstag gibt es mal wieder ein mobiles Impfangebot: Heute wird von 12 bis 18 Uhr im Foyer der Universität Potsdam in Golm, Karl-Liebknecht-Straße 24 - 25, im Foyer des Hauses 29 geimpft. Es sind Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen und auch Impfungen für Kinder möglich. Zur Verfügung stehen Biontech, Moderna und Johnson&Johnson. Parallel wird in den beiden Testzentren (Schinkelhalle und Metropolishalle) geimpft. Weitere mobile Impfaktionen folgenden in den kommenden Tagen. Alle Details und weitere Informationen zu den Impfangeboten der Stadt Potsdam unter www.potsdam.de/impfen.

Apropos Impfen: Nachdem am 11. Dezember 2021 der neue Paragraf 20b im Bundes-Infektionsschutzgesetz und damit auch eine Änderung der Coronavirus-Impfverordnung in Kraft trat, ist es nun Apothekerinnen und Apotheker gestattet, Corona-Schutzimpfungen eigenständig durchzuführen – wenn sie zuvor ärztlich geschult wurden. Das passiert ab heute in der Metropolishalle in Babelsberg.

News und Termine

Vor Gericht: Heute Morgen muss sich ein junger Potsdamer vor Gericht verantworten, in dessen Wohnung über 400 Gramm Marihuana, Cannabissamen und -pflanzen, 9,5 Gramm Meth Amphetamine, diverse Handelsutensilien sowie drei Schreckschusspistolen, zwei Reizstoffsprühgeräte und zwei Langwaffen gefunden worden. Der 29-Jährige ist kein unbeschriebenes Blatt: Er ist vorbestraft und hat noch Bewährung.

Neuer Stadtführer: Tina Denninger, Beauftragte für Menschen mit Behinderung, stellt heute Mittag den neuen aktualisierten Stadtführer „Unterwegs in Potsdam. Ein Stadtführer mit Hinweisen zur Barrierefreiheit in einfacher Sprache“ vor. In dem Stadtführer wird über barrierefreie Wege informiert und wie diese zu erreichen sind – auch zu den vielen Sehenswürdigkeiten in unserer Stadt.

► LESETIPPS: Ausflug nach Potsdam: Stadtführer verraten die sieben schönsten (nicht unbedingt barrierefreie) Routen sowie Barrierefreiheit in Potsdam: Digitaler Stadtplan soll Menschen mit Behinderung helfen.

Wohnungsvergabe in Potsdam: Wie berichtet soll noch in diesem Monat die Pilotphase für den Potsdam-Bonus beginnen. Das Projekt dient dazu, Potsdamer bei der Wohnungssuche zu bevorzugen. Neun Monate soll die Testphase mit der neuen Vermietungsrichtlinie andauern. Heute wollen Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert und Potsdams Sozialbeigeordnete Brigitte Meier (beide SPD) zusammen mit Jörn-Michael Westphal, Geschäftsführer der Pro Potsdam, die Kriterien für den Potsdam Bonus vorstellen und über den aktuellen Stand der Umsetzung berichten.

► LESETIPPS: Potsdam-Bonus bei der Wohnungssuche: Was ist ein Einheimischen-Modell?

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Kultur draußen: Um Punkt 18 Uhr wird Alina Wolff vor der Außenstelle des Hans-Otto-Theaters (HOT) die Passanten überraschen, nein, sagen wir: beglücken. Regelmäßig sind in oder vor dem Haus in der Brandenburger Straße 9 Schauspielerinnen und Schauspieler des HOT-Ensembles zu erleben. Dargeboten werden „kleine Gedichte zur Jahreszeit, kluge philosophische Gedanken zum Alltag, kurze anregende Texte zum Leben“ und manches Mal wird auch gesungen. Kostenfrei. Wer Aline Wolff heute nicht auf dem Broadway erleben kann, der hat am Freitag („Die Mitwisser“) und Samstag („Vor Sonnenaufgang“) die Gelegenheit dazu – dann steht sie auf der Bühne des Theaters in der Schiffbauergasse.

Posaunen-Quartett: Vor fast genau einem Jahr war die Posaunistin Polina Tarasenko das erste Mal zu Gast im Nikolaisaal. Damals befanden wir uns jedoch gerade in einem Lockdown, so dass das Konzert ohne Live-Publikum stattfinden musste und lediglich gestreamt wurde. Gut angekommen ist Tarasenko beim Publikum dennoch. Auch ein Grund, warum sie heute Abend wieder im Nikolaisaal auftritt – mit Publikum und mit drei musikalischen Begleitern bzw. Begleiterinnen. Beginn ist um 20 Uhr. Weitere Informationen unter www.nikolaisaal.de. Auf Facebook hat die Musikerin gerade erst ein kurzes Video von den Proben gepostet:

Entspannt tanzen: „Ecstatic Dance“ heißt der neue Trend, den Kristina Tschesch gemeinsam mit dem Musiker und DJ Ben Pavlidis vor fast drei Jahren nach Potsdam gebracht haben. Was erwartet die Teilnehmer? Tanzen pur! „Wenn man dazu kommen würde, könnte man denken, es ist einfach ein guter Club-Abend“, erklärte uns Kristina Tschesch im Frühjahr 2019 das Konzept – nur ohne Alkohol, Schuhe, das Handy bleibt aus und Gespräche bitte erst im Anschluss. Beginn ist um 20 Uhr. Hinweis: Es handelt sich um ein 2G-plus-Event. Für die Teilnahme ist ein Impf- oder Genesenennachweis sowie ein tagesaktueller Test vorzulegen. getestet sein.Weitere Informationen unter www.t-werk.de.

Verlegt: Der Auftritt von Rüdiger Hoffmann im Waschhaus wurde aufgrund der Corona-Lage verlegt – aufs kommende Jahr. Fans des Kabarettisten sollten sich daher schon mal den 11. März 2023 freihalten. Weitere Informationen unter www.waschhaus.de.

Ausfall: Es wäre ein Kultur-Schnäppchen gewesen, aber die Corona-Pandemie macht uns einen Strich durch die Rechnung. Das HOT hatte den heutigen Dienstag zum „Theatertag“ erklärt. 50 Prozent Rabatt wurden für die Vorstellung am Abend versprochen – doch das Stück „Die Stützen der Gesellschaft“ von Henrik Ibsen entfällt ersatzlos. Krankheits- bzw. Quarantänefälle machen eine Aufführung unmöglich.

Verkehr in Potsdam

Keine geplanten Baustellen bekannt. Gute Fahrt!

► Eine Übersicht über die aktuellen (bekannten) Baustellen mit begleitender Staugefahr gibt es hier.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Es bleibt heute grau und ungemütlich. Auch Niederschlag in Form von Regen ist nicht ausgeschlossen.

