Guten Morgen an diesem Dienstag! Wollen Wir uns gemeinsam alt fühlen? Heute vor genau 30 Jahren erschien das Queen-Album „Greatest Hits“ – das erfolgreichste Album der britischen Rockband, das sich zehn Jahre lang in den Charts halten konnte. Was das mit Potsdam zu tun hat? Nun: Queen-Sänger Freddie Mercury wurde in der heutigen Potsdamer Partnerstadt Sansibar geboren. Wie es sich dort lebt und arbeitet, erfahren Sie hier.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Am Montagmorgen sind keine Neuinfizierten vom Robert-Koch-Institut für Potsdam vermeldet worden. Es bleibt demnach bei insgesamt 8.550 Fällen in der Landeshauptstadt und einer 7-Tage-Inzidenz von 123,0.

Dafür steigt die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Patienten in den Potsdamer Krankenhäusern. Die Stadt meldet 25 Patientinnen und Patienten, acht davon werden intensivmedizinisch behandelt.

Michael Oppert, Chef der Corona-Stationen im Klinikum „Ernst von Bergmann“ sagt: „Wir sehen eindeutig, dass vor allem die ungeimpften Patienten mit schweren Verläufen auf der Intensivstation aufgenommen werden müssen.“ Das zeige die Schutzwirkung der Impfung.„Allerdings sehen wir zunehmend auch ältere Patienten mit teilweise schweren Verläufen nach Impfdurchbrüchen, wenn deren Immunisierung länger als sechs Monate her ist. Somit ist den älteren Mitbürgern sechs Monaten nach der Zweit-Impfung dringend eine Auffrischungsimpfung zu empfehlen.“ Auch die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt eine solche Booster-Impfung für alle Menschen über 70 Jahren, alle Bewohner von Pflegeeinrichtungen und medizinisches Personal mit Kontakt zu Patienten oder Bewohnern.

News und Termine

Schnelle Hilfe rettet Leben – doch nur wenige Menschen trauen sich bei einem Herzstillstand eine Wiederbelebung mittels Herzdruckmassage und Defibrillator zu. Vom 2. bis zum 3. November können Interessierte von 10.30 bis 17.00 Uhr auf dem Campus des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) in einem speziell dafür ausgebauten Truck ihr Wissen auffrischen und unter Fachanleitung das richtige Verhalten im Ernstfall trainieren. Der Erste-Hilfe-TrainingsTruck geht zurück auf die Initiative „#10000LebenRetten“. Die Idee für den Truck entstand dabei ursprünglich bei einem Design Thinking Workshop, den die HPI Academy, für die Mitarbeiter der Firma Teva in Ulm durchführte.

Lass uns drüber reden – Das Hans Otto Theater hat unter dem Titel „Brandenburger Dialoge“ einen Literaturwettbewerb ausgelobt. Eine Jury, der die Schauspielerin Rita Feldmeier, der Publizist Martin Ahrends, der Autor, Regisseur und Professor für Dramaturgie Torsten Schulz sowie die Potsdamer Chefdramaturgin Bettina Jantzen angehören, hat aus den 47 eingereichten Texten sieben Preisträger nominiert, die jeweils 700 EUR Preisgeld erhalten. Heute um 11 Uhr werden die Sieger bekanntgegeben.

Bluttat im Oberlinhaus: Zum Auftakt des Prozesses wegen der Tötung von vier Schwerstbehinderten im Potsdamer Oberlinhaus hatte die angeklagte langjährige Mitarbeiterin am vergangenen Dienstag über ihre Kindheit, psychische Beeinträchtigungen und angeblichen Personalmangel in der evangelischen Einrichtung berichtet. Zum Tatgeschehen schwieg Ines R. jedoch. Der Prozess wird heute nicht fortgesetzt, es gibt einen Coronaverdacht.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Wie geht das eigentlich?: Wer sich beteiligen will, muss die Spielregeln kennen. Das fängt beim Zeitunglesen an und reicht bis zur Kandidatur für ein politisches Amt. Eine Ausstellung der Landeszentrale für Politische Bildung erklärt die wichtigsten Ämter, Prinzipien und Begriffe des demokratischen Systems. Farbenfrohe Illustrationen und Bilderrätsel laden zum Um-die-Ecke- und Weiterdenken ein. Um 17 Uhr gibt’s eine Führung durch die Ausstellung.

Europa nach der Pandemie: Gemeinsam mit den brandenburgischen Europe Direct Zentren und dem Kreisverband Potsdam und Potsdam-Mittelmark der Europa-Union Deutschland lädt das Europa-Zentrum Potsdam zu einer Diskussion zum Thema „Zwischen Weiter so und Alles neu – Europa nach Corona“ ein. Sie findet heute um 18 Uhr im Saal des Kulturhauses Babelsberg statt. Besprochen werden soll, welche Baustellen es derzeit in der Europäischen Union gibt, die dringend angegangen werden müssen. Zur Diskussion kommen die Europaaktivistin Katja Sinko, und die Mitglied des Europa-Parlaments Helmut Scholz (Linke) und Sergey Lagodinsky (Grüne). Die Diskussion ist Teil der Reihe „Europa kontrovers“, sie wird finanziell unterstützt durch die Brandenburgische Landeszentrale für Politische Bildung. Es gelten die 3G-Corona-Regeln. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Weitere Informationen zur Veranstaltung und zur Anmeldung unter www.bbag-ev.de.

Damals war’s

Happy Birthday, Steuben-Denkmal! Am 2. November 1911 wurde in Anwesenheit des Kaisers Wilhelm II. das Steuben-Denkmal Potsdamer (Original-)Stadtschloss enthüllt. Im Zweiten Weltkrieg wurde es beschädigt und dann eingeschmolzen, nach 1989 dann rekonstruiert. 2013 sorgte eine Gedenktafel am Denkmal für Stirnrunzeln. Denn in der englischen Übersetzung der Widmung „Dem Kaiser und dem deutschen Volke“ auf der Rückseite des Denkmals für Friedrich Wilhelm von Steuben (1730– 1794) am Filmmuseum hatte sich ausgerechnet beim Kaiser ein Buchstabendreher eingeschlichen.

Verkehr in Potsdam

Staugefahr und Umleitungsmarathon gibt es in Potsdam überall, wo gebaut wird. Neuer Ungemach droht am Leipziger Dreieck, auf der B 273, in der Lotte-Pulewka-Straße und am Platz der Einheit. Hier der Baustellenüberblick für die erste Novemberwoche.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Uns erwartet an diesem Dienstagmorgen eine geschlossene Wolkendecke über Potsdam. 8 Grad am Morgen und ein Maximalwert von 12 Grad mit am Nachmittag aufbrechender Bewölkung und bis zu fünf Sonnenstunden – ein schöner Tag, der von einer 4 Grad kalten Nacht abgelöst wird.

