Potsdam

Guten Morgen! Hunderte Menschen haben am gestrigen Abend in Potsdam gegen die aktuellen Corona-Regeln und gegen eine etwaige Impfpflicht demonstriert. Es blieb friedlich, aber an die Auflagen zum Tragen von Masken und die Abstandsregelung wurde sich kaum gehalten.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Dabei ist die Corona-Lage in Potsdam noch lange nicht so entspannt, wie es die rund 700 Menschen von gestern Abend gerne hätten. Die Sieben-Tage-Inzidenz mag zwar in Potsdam brandenburgweit am niedrigsten sein, gering ist sie jedoch nicht und was uns mit einer Verbreitung der Omikron-Variante in Potsdam erwartet kann niemand realistisch vorhersagen. Seien wir also auf der Hut – und lassen uns impfen. Die Stadt Potsdam hat zudem neuen Impfstoff für Kinder erhalten. Ab sofort können an jedem Tag in den beiden Impfzentren Kinder zwischen 5 und 11 Jahren gegen das Coronavirus geimpft werden. Termine gibt es derzeit noch vereinzelt, aber bereits morgen Nachmittag werden neue Impfangebote freigeschaltet, versprach die Stadtverwaltung gestern,

News und Termine

Gespräch mit Schubert: Um 15.30 Uhr findet heute die Bürgersprechstunde des Potsdamer Oberbürgermeisters Mike Schubert (SPD) statt. Wir nehmen es vorweg: Der heutige Termin ist komplett ausgebucht. Wer also das Gespräch mit dem Stadtoberhaupt sucht, sollte sich rechtzeitig für den nächsten Termin Ende Februar anmelden. Bis dahin ist noch lange hin, der Oberbürgermeister bietet dazwischen aber einen so genannten „Bürgerdialog“ an. Thema: „Biosphäre 2.0“. Die Veranstaltung findet am 14. Januar 2021 digital statt, doch schon jetzt können Potsdamer und Potsdamerinnen Themen nennen, die ihnen im Zusammenhang mit der Neugestalltung der Biosphäre wichtig sind. Alle Informationen unter https://buergerbeteiligung.potsdam.de.

Letzte Sitzungen vor der Pause: Bevor es für die Stadtverordneten in die Winterpause geht, stehen heute noch zwei Ausschüsse an. Zum einen treffen sich die Mitglieder des „Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes“ und auch der „Ausschuss für Ordnung und Sicherheit“ kommt heute nochmal zusammen. Beide Ausschüsse finden virtuell statt, Beginn ist jeweils um 18 Uhr. In beiden Ausschüssen steht die Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022 ebenso auf der Agenda wie ein möglicher öffentlicher Flohmarkt auf dem Alten Markt. Damit ist die Tagesordnung im Ausschuss für Ordnung und Sicherheit im Großen und Ganzen auch schon abgearbeitet, der Bauausschuss wird sicher noch etwas länger sitzen: Allein zu Krampnitz oder Angermund gibt es sicherlich einiges zu debattieren.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Die Mischung aus Corona und Vorweihnachtszeit dünnt das Veranstaltungsangebot in Potsdam derzeit stark aus. Folgende Events legen wir Ihnen heute ans Herz:

Bis zum Grund des Meeres: Das Urania-Planetarium wirft normalerweise einen Blick nach oben in den Sternenhimmel. Heute Vormittag geht es jedoch tief hinab. Auf Grundlage der Regenbogenfisch-Bücher ist ein 360°-Film entstanden, der heute um 11.30 Uhr in die Kuppel des Planetariums projiziert wird. Kinder ab 4 Jahren können so den Regenbogenfisch in seine Unterwasserwelt begleiten.

Bis zum Rand des Sonnensystems: Um 14 Uhr geht es dann wie gewohnt in die Weiten des Universums. Auf dieser 360°-Planetenreise für Kinder ab 6 Jahren geht es vom Merkur, zur Venus an der Erde vorbei in Richtung Mars. Und natürlich wird auch dem Jupiter dem Saturn ein Besuch abgestattet. Achtung: Diese Veranstaltung ist derzeit ausverkauft, eventuell gibt es im Laufe des Tages aber noch Restkarten. Weitere Informationen – und vielleicht Karten – unter www.urania-planetarium.de.

Manage frei: Um 16 Uhr beginnt heute die Vorstellung im „Potsdamer Weihnachtszirkus“ auf dem Weberplatz in Babelsberg. Versprochen wird eine Show mit viel Akrobatik und Clownerei – und das alles im Einklang mit der Corona-Eindämmungsverordnung und eines Hygienekonzepts. Weitere Informationen unter www.potsdamer-weihnachtszirkus.de.

Lebendiger Adventskalender: An der Außenstelle des Hans-Otto-Theaters (HOT) gibt es auch heute Nachmittag wieder eine vorweihnachtliche Überraschung. An diesem Dienstag kommen Literaturfreunde auf ihre Kosten. Um 17 Uhr wird HOT-Schauspieler Jon-Kaare Koppe, aktuell in der Ibsen-Aufführung „Stützen der Gesellschaft“ zu erleben, den Passanten in der Brandenburger Straße 19 eine literarische Überraschung bieten.

Entscheidungen in Zeiten des Umbruchs: Im Sommer 1989 deutet sich das Ende der DDR bereits an, ein paar 16-Jährige wollen trotzdem einfach nur ihr Leben genießen. Doch die Veränderungen betreffen auch sie, besonders als es plötzlich darum geht sich politisch für links oder rechts zu entscheiden. Oder wie man mit dem heranrollenden Kapitalismus und all den neuen Möglichkeiten umgeht. Das HOT zeigt heute Abend in der Reithalle die Bühnenadaption von Peter Richters Dresden-Roman „89/90“. Beginn ist um 19.30 Uhr. Weitere Informationen unter www.hansottotheater.de.

Meist gelesen: Das Beste aus der MAZ

► Unheimliche Brandserie: „Der Täter muss einen Schlüssel zum Haus gehabt haben“

► Garnisonkirchen-Förderer fühlen sich wegen „Haus der Demokratie“ hinters Licht geführt

► Angekokelte Minibar sorgt für großen Feuerwehreinsatz in Potsdam

Verkehr in Potsdam

Heute müssen die Ampeln am Leipziger Dreieck wieder vorübergehend abgeschaltet werden. Wie die Stadtverwaltung Potsdam im Vorfeld mitteilte, werden dafür die Ampeln an den Kreuzungen Heinrich-Mann-Allee/Brauhausberg und Brauhausberg/Albert-Einstein-Straße sowie an der Gleisquerung der Heinrich-Mann-Allee zum Hauptbahnhof neu eingestellt. Fahren Sie vorsichtig!

Eine ausführliche Verkehrsprognose für diese Woche gibt es hier.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Es wird zumindest kalt. Die Temperaturen werden heute nur im unteren einstelligen Bereich verweilen. Kommt Schnee? Da sind die Vorhersagen sehr unterschiedlich. Ausgeschlossen ist das nicht – und das gilt ja nach wie vor auch für die Weihnachtstage.

Von MAZonline