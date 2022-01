Potsdam

Guten Morgen! Am gestrigen Montag haben erneut Hunderte Menschen, deutlich mehr als 500 Teilnehmer, gegen eine Impfpflicht demonstriert – so viele wie noch nie zuvor. Die angemeldete Demonstration startete um 18 Uhr am Bassinplatz und führte durch Teile der Innenstadt, der Nauener Vorstadt und zurück zum Bassinplatz. Ein im Internet angekündigter „Lichterspaziergang“ war im Vorfeld verboten worden. Etwaige Versuche wurden von der Polizei und dem Ordnungsamt im Vorfeld unterbunden. Großen Gegenprotest gab es auf der angemeldeten Route kaum. Es blieb friedlich.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Nach Angaben der Stadtverwaltung liegt der Schwerpunkt des Infektionsgeschehens weiterhin in den Kitas und Grundschulen. 755 Kinder und Jugendliche aus Potsdamer Kitas und Schulen sind nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, zudem 122 Mitarbeitende. Der Großteil der Infizierten (369) geht in eine der Grundschule, 46 infizierte Jugendliche besuchen ein Gymnasien, 68 Schüler und Schülerinnen eine Gesamtschule, 40 gehen auf eine Oberschule und 21 Jugendliche in eine Berufliche Schule. Zudem sind 210 Kita-Kinder mit dem Virus infiziert. Als Kontaktpersonen in Quarantäne befinden sich aktuell 1138 Kinder und Jugendliche, davon 1114 Kita-Kinder, sowie vier Mitarbeitende.

News und Termine

Blutspende: Es gibt nicht nur mobile Impfstellen, sondern auch mobile Blutspende-Termine. Heute besteht zwischen 11 Uhr und 16.30 Uhr die Möglichkeit auf dem Campus Golm der Universität Potsdam Blut zu spenden. Willkommen sind dort heute alle, die den Status geimpft, genesen (gültig nach vier Wochen) oder getestet (Antigen-Test nicht älter als 24h oder PCR-Test nicht älter als 48h) vorweisen können. Weitere Informationen unter www.blutspende-nordost.de.

Kennenlernen: Das Stadtteil Netzwerk Potsdam West lädt am kommenden Donnerstag zur ersten (Online-)Ausgabe von „Let’s Netz“. Bei dem offenen Netzwerkabend für Potsdam West soll es in erster Linie ums Kennenlernen und vernetzen gehen. Ziel ist es, sich im Stadtteil verstärkt zu vernetzen, sichtbar zu machen und den Stadtteil gemeinsam lebendig zu gestalten. Das Zoom-Meeting ist ab 17.45 Uhr geplant. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erwünscht – heute noch! Einfach eine E-Mail an info@stadtteilnetzwerk.de (Betreff: Let’s Netz) schreiben.

Absage: In den Elternforen im Treffpunkt Freizeit werden jeweils verschiedene Themen aufgegriffen. Heute stand zum Beispiel das Thema „Schulunlust – Woher kommt sie und was können Eltern tun?“ auf dem Programm. Doch das Elternforum findet heute nicht statt, es wurde abgesagt.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Film: Das Filmmuseum Potsdam lädt heute zur Vorführung von „Blutsauger“, der aktuelle Film von Regisseur Julian Radlmaier, ein. In der Komödie geht es um einem vorgeblichen russischen Baron und eine deutsche Fabrikantentochter, die sich im Jahr 1926 in einem mondänen Badeort kennenlernen. Das Problem ist nur, dass es dort vor Vampiren nur so wimmelt – und sich auch die Fabrikantentochter als ein „Blutsauger“ erweist. Der Film bekam enorme Vorschusslorbeeren: 2019 wurde dem Autoren, Julian Radlmaier selbst, der Deutschen Drehbuchpreis „Goldene Lola“ für das beste unverfilmte Drehbuch überreicht. Zwei Jahre später war der Film dann doch abgedreht, Weltpremiere war auf der Berlinale 2021. Heute Abend wird der Film um 19 Uhr im Filmmuseum gezeigt, Julian Radlmaier wird auch vor Ort sein. Mehr Informationen unter www.filmmuseum-potsdam.de.

Theater: In der Brandenburger Straße mag es zwar derzeit viel Leerstand geben, Leben ist auf dem Broadway dennoch – auf jeden Fall in der Außenstelle des Hans-Otto-Theaters. Heute um 18 Uhr wartet auf die Passanten wieder eine kleine Überraschung. Die beiden Ensemble-Mitglieder Guido Lambrecht und Alina Wolff werden heute etwas singen, vorspielen oder tanzen. So genau was man es vorher nie. Einfach an der HOT-Filiale in der Brandenburger Straße 19 vorbeikommen und zuhören oder staunen.

Kabarett: Im Potsdamer Kabarett Obelisk ist heute Abend mal wieder Michael Ranz zu Gast. Gelernt hat er sein Handwerk an der Schauspielschule Ernst Busch Berlin, viele Jahre war er zudem Mitglied im Ensemble des Potsdamer Kabaretts. Heute stellt er in der Charlottenstraße sein neues Programm vor: „Brunftzeit“. Versprochen wird ein Abend über über „Ladehemmungen, Landlust und die süße Rache der Provinz“. Beginn ist um 19.30 Uhr. Weitere Informationen unter www.kabarett-potsdam.de.

Verlegt: Furiose, leichtfüßige Tanzleidenschaft trifft auf geballte Energie, großartige Live-Musik und irisches Lebensgefühl pur. Leider nicht heute Abend. Die angekündigte Veranstaltung „Dance Masters! Best of Irish Dance“ im Nikolaissal wird aufgrund der aktuellen Corona-Lag ein Potsdam heute nicht wie geplant stattfinden. Der Auftritt wurde verschoben – ins kommende Jahr. Neuer Termin: 6. Februar 2023. Dann können die Zuschauer hoffentlich irischen Stepptanz in seiner schönsten Form erleben und sich auf eine Zeitreise durch dessen 200-jährige Geschichte entführen lassen. Weitere Informationen unter www.nikolaisaal.de.

Verkehr in Potsdam

Alles wie gehabt. Die aktuellen Baustellen mit Stau-Potential gibt es hier auf einen Blick.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Kaum Veränderungen zum gestrigen Wetter. Es bleibt grau und Niederschlag ist nicht unwahrscheinlich. Eine gute Regenjacke ist daher sinnvoll, die dicke Winterjacke kann im Schrank bleiben. Die Temperatur bleibt zwar lediglich einstellig, der Gefrierpunkt wird heute aber nicht unterschritten

