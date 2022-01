Potsdam

Guten Morgen!

Heute ist der vierte Januar 2022 – und damit feiert die Spielbank Potsdam ihren 20. Geburtstag. Ein Auszug aus dem MAZ-Artikel zur Eröffnung im Jahr 2002: „Liebhaber des Automatenspiels werden übrigens nur wenige „Einarmige Banditen” finden. Die sind out, heute gibt es Touch-Screen-Geräte, an denen nur noch symbolisch gezogen wird.“ Wir gratulieren in diesem Sinne symbolisch!

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Auch in Potsdam herrscht spätestens seit Weihnachten Verwirrung um die tatsächliche Corona-Lage. Das ist kein Einzelfall, landesweit haben beispielsweise am Montag insgesamt sieben Landkreise oder kreisfreie Städte keine Meldung ans Robert Koch Institut weitergegeben. Zugleich wird in der Stadt geimpft, viele Tausend Menschen haben seit Mitte Dezember ihre Boosterimpfungen gegen das Coronavirus erhalten. Das Problem aber bleibt - oder wird - Omikron: Binnen einer Woche konnte die Variante ihren Anteil verdreifachen.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Nur für Erwachsene: Im Naturkundemuseum geht es heute in der „Grünen Stunde“, einer Vortragsreihe für erwachsene Besucher, um Sex im Tierreich. Bereits seit 2012 lädt das Naturkundemuseum Potsdam interessierte Erwachsene zur „Grünen Stunde“ ein. Geboten werden verschiedene Präsentationen über wechselnde Themen der Biologie, vielfach verbunden mit Kurzführungen durch die Ausstellung und praktischen Übungen. In entspannter Atmosphäre leiten hier nicht nur wissenschaftliche Mitarbeitende des Naturkundemuseums das Programm. Auch Experten aus anderen Institutionen erzählen über ihr Interessensgebiet. Informieren, diskutieren und aktiv sein lautet das Motto, immer am ersten Dienstag im Monat von 15 bis 16:30 Uhr.

Aus Potsdam: Die Regisseurin Sarah Blaßkiewitz ist in Potsdam aufgewachsen und kehrt immer wieder gerne in die Stadt zurück. In ihrem Langfilmdebüt „Ivie wie Ivie“ erzählt sie von zwei Frauen, die auf der Suche nach ihren Wurzeln und sich selbst sind: Ivie, ihre beste Freundin Anne und ihr Ex-Freund Ingo sind unzertrennlich, teilen Freuden wie Sorgen. Während sich ihre Freunde gut im Arbeitsleben einzufinden scheinen, trifft Ivie als afrodeutsche Frau immer wieder auf Alltagsrassismus. Der Film läuft heute Abend um 17 Uhr im Filmmuseum.

Die Auflösung des Bilderrätsels

Haben Sie das neue Potsdam-Bilderrätsel vom Sonntagmorgen gesehen? Jetzt kommt Ihre letzte Chance, es selbst zu enträtseln, denn unter dem Foto folgt die Auflösung:

Das Potsdam-Bilderrätsel der MAZ. Wo ist das in Potsdam? Folge 39 Quelle: Peter Degener

Das kuriose „Haus mit der Sternwarte“ hat die Hermann-Struve-Straße in Bornim auf die astronomische Landkarte gesetzt – das private Wohnhaus mit der kleinen Kuppel auf dem Dach wird von der internationalen Astronomischen Union offiziell als Inastars Observatory (B15) geführt. Und dank dieser Sternwarte und ihrem Besitzer Bernd Thinius ist wiederum auch die Himmelskarte um zwei Punkte reicher.

Thinius hat 2008 und 2009 zwei Kleinplaneten entdeckt. Der erste fliegt unter dem Namen „Bornim“ durch das All. Der zweite heißt „Schwope“ – benannt nach dem mit ihm befreundeten Astrophysiker Axel Schwope vom Astrophysikalischen Institut Potsdam (AIP). Rund 2,5 Kilometer groß sind „Schwope“ und „Bornim“ und fliegen in einem Asteroidengürtel irgendwo zwischen Mars und Jupiter viele hundert Millionen Kilometer entfernt um die Sonne.

Das Wohnhaus mit Sternwarte in der Hermann-Struve-Straße in Bornim. Quelle: Peter Degener

Das echte Bornim schlägt die Kleinplaneten übrigens mit seiner Größe. Der Potsdamer Stadtteil dehnt sich zwischen Sanssouci und Sacrow-Paretzer-Kanal gute fünf Kilometer aus. Man kann also sagen, dass zwischen Bornim und „Bornim“ Welten liegen. (Rätsel: Peter Degener)

Verkehr in Potsdam

Von Dienstagmorgen, 10 Uhr, bis voraussichtlich Mittwochabend, 20 Uhr, muss die A 115 im Bereich Anschlussstelle Potsdam, Zubringer L 40 gesperrt werden. Grund sind Bauarbeiten für einen Großraumschwertransporter. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Sie führt in Fahrtrichtung Großbeeren über die Abfahrt Anschlussstelle Kleinmachnow auf den Stolper Weg wieder auf die A 115.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Am Dienstag wird es mit maximal 8 Grad etwas kühler als zuletzt, außerdem ist Regen angekündigt.

